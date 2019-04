Et fjell som egentlig er en bit av Amerika. Et annet som er kjent for sitt karakteristiske hull, som går tvers gjennom fjellet. Det er to geologiske godbiter som UNESCO nå har gitt en helt spesiell status.

– Dette er stort for oss. Nå begynner arbeidet med å gjøre dette geologiske skattkammeret kjent, sier daglig leder Magne Ekker i Trollfjell Geopark.

På UNESCOs årlige møte den 11. april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark.

Parken som nå har fått den gjeve statusen strekker seg gjennom kommunene Leka i Trøndelag og Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega i Nordland.

For å bli godkjent som europeisk geopark, må et område kunne dokumentere at det har en geologi av internasjonal verdi.

Trollfjell får UNESCO-status i selskap med 150 andre geoparker over hele verden.

Det blir den tredje geoparken i Norge med UNESCO-status. Det to andre er Magma geopark i Rogaland og Gea Norvegika i Vestfold og Telemark.

Turen opp til hullet i Torghatten tar bare 25 minutter. Du kan gå gjennom det enorme hullet for å få en ekstra fin utsikt ut over øylandskapet på andre siden. Foto: Bjorn Henrik Ormo

– Lillebror til verdensarvområdene

Kristin Rangnes er daglig leder i Gea Norvegika, men også koordinator for alle europeiske geoparker.

Hun er strålende fornøyd med at Norge nå har fått sin tredje park, og at den er plassert i Nord-Norge.

– Vi lillebroren til de mer kjente verdensarvområdene. Men vi skal nok klare å bli like kjente etter hvert, sier hun.

– Men hva er en geopark egentlig?

– En geopark er et sted med en fantastisk spennende naturhistorie som vi bruker til å legge til rette for bærerkraftig og naturbasert reiseliv. Men for å bli en attraksjon trenger man et instrument for å oversette hva som er så spesielt i området. Det er det geoparkstatusen skal hjelpe til med.

– Hvorfor er denne statusen viktig?

– Geologiske ressurser har alltid være viktig for mennesket. Geologi handler om landskapet, hvordan vi har bosatt oss og hva slags ressurser vi har trengt opp gjennom tiden. De historiske periodene våre er oppkalt etter geologien, enten det er steinalderen, bronsealderen eller jernalderen. Dette er ressurser som kommer fra jordskorpa. Det har vi kanskje mistet litt eller glemt å tenke over. Det er det vi prøver å skape bevissthet rundt.

I motsetning til verdensarvområdene har ikke geoparkene vernestatus.

– Det er viktig å få fram at en geopark er en status og ikke et vern. Vi skal satse på bærekraftig utvikling, kunnskapsspredning og geoturisme, sier daglig leder Magne Ekker.

Fakta om globale geoparker Ekspandér faktaboks UNESCOs globale geoparker defineres som «Sammenhengende geografiske områder hvor steder og landskap av internasjonal geologisk betydning forvaltes på en bærekraftig måte. I en UNESCO global geopark fremheves den geologiske arven som en del av jordas natur- og kulturarv, til å øke bevisstheten og forståelsen for viktige tema, som å bruke jordens ressurser på en bærekraftig måte, håndtere effektene av klimaendringer eller redusere effekten av naturkatastrofer».

En UNESCO geopark må oppfylle visse kriterier. Den må inneholde geologisk arv av internasjonal viktighet og formidle sammenheng mellom geologi og kultur- og naturarv. En geopark skal øke de besøkendes forståelse av klimaendringer og naturfarer, øke kunnskap om områdets landskapsverdier, styrke identiteten og stimulere lokalt næringsliv.

Status som UNESCO Global Geopark får man gjennom en lang og streng søknads- og evalueringsprosess. En UNESCO Global Geopark får den statusen for fire år av gangen, etterfulgt av en evaluering som avgjør om statusen beholdes eller ikke.

Trollfjell Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka. Området har unike verdier knyttet til mantelbergarter på Leka, det karakteristiske strandflatelandskapet på Vega og det ikoniske hullet i Torghatten, alle tre skapt av geologiske hendelser. Kilde: Norges geologiske undersøkelse

– En reise fra jordas indre

Leka er Norges geologiske nasjonalmonument, og er egentlig en bit av Amerika. Den brakk av under siste kontinentkollisjon mellom Amerika og Europa for 500 millioner år siden.

– Når du går på vestsiden av Leka går du fra den flytende mantelen som ligger langt under jordskorpa og opp til i dag. Det er ett av få steder på jordkloden hvor du kan gjøre det, sier Ekker.

Men det er flere geologiske godbiter i den nye geoparken. Skjærgårdslandskapet på Helgelandskysten har en unik geologi og kulturhistorie.

– Har ligget under Ekvator

– Man vet ikke helt opprinnelsen til dette landskapet. Vi vet at isen i istiden har gjort sitt for å skurt ned omgivelsene. Vi vet også at Trollfjell geopark har ligget under Ekvator. Da var det veldig varmt og frodig.

Dermed oppsto det mye avfall fra dyr og planter som gjorde berggrunnen veldig sur.

– Det er det vi kaller kjemisk forvitring. Da kontinentene skilte lag flyttet området seg nordover. Under istiden ble det derfor lett å «lage» det flate landskapet, forteller Ekker.

Torghatten utenfor Brønnøysund er kjent for sitt karakteristiske hull tvers gjennom fjellet. Det er mange sagn knyttet til hvordan hullet ble til. Geologer mener at hullet ble skapt under istiden.

Fakta om UNESCO Ekspandér faktaboks UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet og menneskerettigheter sammen med frihetproklamert i FN-charteret. Det er etterfølgeren til Folkeforbundets International Commission on Intellectual Cooperation. UNESCO har per januar 2019 193 medlemsstater etter at USA og Israel meldte seg ut. Hovedkontoret ligger i Paris, men organisasjonen har også en rekke underkontorer rundt om i verden. De fleste av disse er samlingskontorer som dekker tre eller flere land, men det finnes også nasjonale og regionale kontorer. UNESCO søker å oppnå sine mål gjennom fem store programmer: utdanning, naturvitenskap og samfunnsvitenskap, kultur og kommunikasjon og informasjon. Prosjekter støttet av UNESCO inkluderer leseferdighets', tekniske og læreropplæringsprogrammer, internasjonale vitenskapelige programmer, fremme av uavhengig media og pressefrihet; regionale kultur- og historieprosjekter, fremming av kulturelt mangfold, oversettelser av verdenslitteratur, internasjonale samarbeidsavtaler for å sikre verdens kultur- og naturarv (verdensarvsteder) og til bevare menneskerettigheter, og forsøker å bygge bro over det globale digitale skillet. UNESCO har som mål å «bidra til å bygge fred, fattigdomsbekjempelse, bærekraftig utvikling og interkulturell dialog gjennom utdanning, vitenskap, kultur, kommunikasjon og informasjon». Kilde: Wikipedia