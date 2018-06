I disse fjellene skjer det én dødsulykke i året

Ser vi på oversikten over ulykker de siste tolv årene, viser at det er i gjennomsnitt en dødsulykke hvert år. Ofte er det turister involvert. Men også lokalbefolkning kan være uheldig.

– Vi skulle gjerne vært disse dødsulykkene foruten, sier politistasjonssjef Ketil Finstad Steira.

Den første ulykken han var i kontakt med som ung politimann var 2002 da en mann fra Ungarn ble meldt savnet i Reinebringen. Det tok lang tid før han ble funnet, og det var kun takket være rutinert folk på redningshelikopteret.

Kan ikke gardere seg mot ulykker

Nylig mistet et utenlandsk turist livet etter å ha falt 30 meter ved Munkebu i lofotfjellene. Turfølget var ifølge Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen preget av sorg og fortvilelse da de møtte kommunens kriseteam.

Advarsler og regler til tross, tror ikke ordføreren at man kan gardere seg mot ulykker i fjellene.

– Vi huske at folk er glade i å gå i fjellet, både fastboende og gjester. Vi kan ikke gardere oss hundre prosent mot uhell og ulykker, men følger man rådene går vi nok trygt alle.

Økende antall redningsoppdrag

En ting er alle dødsulykkene, men det er også en økning i antall redningsoppdrag med helikopter forteller Steira.

– Noen ganger har det skjedd ulykker som gjør at de har et virkelig behov for hjelp, men vi kommer også fram til hendelser som i ettertid viser seg å være litt for slitne turister som ikke klarer å gå ned igjen.

Politistasjonssjef i Svolvær, Ketil Finstad Steira. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ressursbruken vil ikke Steira si for mye om, han mener det fortsatt skal være gratis å bli berget ned fra fjellet, men han mener også at det er unødvendig bruk av ressursene.

– Vi får si det slik at det er bedre å gå en bomtur en gang for mye enn å ikke møte opp når det virkelig teller.

Dyster statistikkrekord

Slutten av mai 2018 ble en dyster statistikkrekord for politiet i Lofoten. I løpet av året har det været tre dødsulykker i fjellet. Så ille har det aldri vært. Hendelsene deler seg på snøskred og fallulykker.

– Det ser kanskje lett ut, men fjellene er bratte, og gamle. Dermed kan det fort rase ut under beina om man ikke er på vakt, sier Steira.

Men hva kan man gjøre for å sikre fjellheimen enda bedre? Steira er ikke i tvil om at det er sikkert å gå i Lofotfjellene bare man forbereder seg på det.

Dødsulykker i lofotfjellene 2000-2018: Dato Kjønn Hendelse Sted Mai 2018 Mann Falt 30 meter ved Reinebringen Moskenes Mai 2018 Kvinne (60) Omkom Mannfallet, Vestvågøy April 2018 Mann (40) Skredulykke Sydalstinden, Vågan Oktober 2017 Mann (22) Fallulykke Moltinden, Flakstad Oktober 2017 Mann (29) Fallulykke Vågakallen, vågan Juli 2016 Mann (60) Fallulykke Skottinden, Vestvågøy Oktober 2015 Mann (21) Fallulykke Reinebringen, Moskenes Mai 2015 Mann og kvinne Steinras Merraflestinden, Moskenes Mars 2014 Mann Snøskred Kroktinden, Vågan August 2010 Kvinne (18) Fallulykke Blåtinden, Vågan Juli 2009 Mann (28) Fallulykke Gandalfveggen, Vågan Juni 2007 Mann (41) Fallulykke Svolværgeita, Vågan Februar 2005 Mann (43) Skredulykke Kongstinden, Vågan Juli 2002 Mann (30-årene) Ulykke Reinebringen, Moskenes Juni 2000 Mann (30) Fallulykke Presten, Vågan

Kilde: Tallene er satt sammen av NRK. Vi tar forbehold om noen ulykker ikke er representert.