Turist omkom etter å ha falt 30 meter i Lofoten – framstår som uhell

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Odd Ivar Pettersen, bekrefter til NRK at mannen som falt 30 meter i Moskenes i Lofoten er død.

Oppdatering 18:45: Politiet melder på Twitter at vitner beskriver hendelsen som et uhell.

Mannen skal ha mistet balansen og falt. Det resterende turfølget på fem personer blir fulgt opp av kommunens kriseteam. Ytterligere to personer skal ha vært til stede da uhellet inntraff.

Dødsulykken skal ha skjedd i nærheten av turisthytten Munkebu, under fjellet Munken.

Tidligere var det trodd at turfølget var på ni personer. Dette er ikke riktig. Turfølget var på seks personer, mens det var to svenske turister som var i området da det skjedde.

Har tatt seg av turfølget

Klokken 20 sier ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen, at de nå samarbeider med politiet for å få kontakt med avdødes pårørende.

– Politiet jobber sammen med det resterende turfølget for å få varslet familien til den omkomne. I mellomtiden har vi ordnet soveplass til turfølget.

Ordfører i Moskenes kommune, Lillian Rasmussen Foto: Tommy Johansen

Rasmussen avkrefter at de tenker på å stenge av området der mannen falt.

– Nei, det vi kan gjøre som kommune nå, er å oppfordre folk til å være forsiktig og følge de oppmerkede turstiene. Vi har ikke anledning til å stenge naturen.

Hentet med Sea King

Personen var i et utenlandsk turfølge på seks personer da ulykken skjedde. Det ble først meldt at personen ikke var bevisst, og hadde åpne brudd. Den meldingen kom fra Nordland politidistrikt sin twitterkonto klokken 13:51.

Mannen skal ha blitt hentet med Sea King og fløyet til Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal. Mannen ble erklært død av mannskapet på helikopteret da de ankom stedet.

Det er fremdeles ikke klart hvilken nasjonalitet den omkomne har, eller hvor gammel han er. Politiet tilbakeholder denne informasjonen til de får kontakt med pårørende.

Setter sammen kriseteam

Ordfører i Moskenes kommune, Lillian Rasmussen, sier til NRK omtrent klokken 15:20 at de ikke vet mye enda, men at de holder på å organisere seg.

– Vi setter sammen et kriseteam på rådhuset, og vi har sendt opp to godt fjellvante som skal møte turfølget på tur ned.

Ifølge ordføreren er det dårlig dekning i området, så det er vanskelig å få kontakt med turfølget.

Munkebu er en ubetjent turisthytte i Moskenes kommune i Nordland. Hytten ligger sørøst for Tennesvatnet, under fjellet Munken, ca. 410 moh., ifølge Lofotposten.

Skal ha vært klart vær

Olav Bjørgås i Hovedredningssentralen forklarer at været når turfølget var på fjellet etter all sannsynlighet var bra. Nå sier han at deres rolle i saken snart er over.

– Når helikopteret kommer tilbake vil de bli debrifet. Deretter går denne saken mer i politiet sitt spor. Da er det opp til de i hvilken grad de skal kjøre en eventuell etterforskning av hva som skjedde.

Ifølge yr.no var det lett bris til svak vind i det aktuelle tidsrommet.