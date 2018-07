Tropenatt natt til lørdag – men søndag kommer regnet

Nordland hadde det svært varmt på fredag, og det varme været gjorde at to steder fikk tropenatt, natt til lørdag.

– På Sømna på Kvaløyfjellet i Nordland hadde de 21 grader som det kaldeste, og Glomfjord med 20,1 grader som det kaldeste.

Det sier meteorolog for Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skattør.

Hun sier at Nordland får en fin lørdag med knapt en sky på himmelen, slik som bildet av utsikten fra Reinebringen i Lofoten viser. Grunnen til dette ligger i Russland.

– Det er jo dette høytrykket som nå ligger over nordlige deler av Russland. Det bringer med seg østlig vind, og da får du ganske varm vind som blir er dannet over land. Fralandsvind betyr ofte fint vær, spesielt i Nordland, sier hun.

Varierende vær

De neste dagene kan det derimot være at det vil bli mer varierende, spesielt sør på Helgeland og i Trøndelag.

– Det kommer en front oppover sørfra i løpet av søndagen. Den kommer med en del regn, og det er et varsel på kraftige regnbyger i forbindelse med den fronten både nord i Trøndelag og på Helgeland. Her kan det komme regn- og tordenbyger.

– Det kan også være fare for overvann i tettbebygde områder, fortsetter hun.

Disse regnbygene kommer ifølge Skattør til å gi seg utover mandagen, og tirsdag ser det ut til å bli en ganske fin dag. Regnet kan derimot gjøre bøndene i fylket fornøyd.

– Ja, det kan være godt nytt for bøndene, det er vel ganske tørt oppe i Nordland også nå. Det kan se ut til å komme litt nedbør på onsdagen og.

Stor skogbrannfare i sør

Den siste tiden har det vært ekstrem skogbrannfare på grunn av det varme været. På grunn av tordenbyger har det oppstått skogbrann i Telemark i dag.

Meteorolog Skattør sier at skogbrannfaren er veldig høy over store deler av landet.

Et helikopter kjemper mot skogbrannen i Sirdal i Vest-Agder. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Nå er det flere tusen lynregistreringer i Sør-Norge. Det er kraftige byger både i Agder og Telemark, men også på vestlandssiden. Østafjells er det er skogbrann-faregrad oransje, som er det høyeste vi gir ut. Det er også faregrad gul i vest.

– Det kommer til å være kraftige tordenbyger i Telemark og Sogn og Fjordane.

– Men er det positivt eller negativt at disse bygene kommer, med både regn og lyn?

– Akkurat nå skal det så lite til før vegetasjonen antennes. Det kommer selvsagt en del regn, men det skal mye vann til for at det skal gjøre en forskjell. Etter bygene har gitt seg går det dessverre over til å bli tørt igjen, avslutter meteorologen.