Flere av lynnedslagene har skapt skogbranner i Telemark lørdag.

110-sentralen i Telemark opplyser at det er mange skogbranner i Telemark akkurat nå. Tørken som har vært i sommer gjør at et lynnedslag kan starte en skogbrann.

Først ble det meldt om to branner i Kviteseid som skal ha blitt forårsaket av lynnedslag. Nå skal det være snakk om enda flere skogbranner av samme årsak.

I tillegg ble det lørdag ettermiddag meldt om brann i en brygge Stathelle ved Breviksbrua.

I 15-tiden opplyser 110-sentralen i Telemark at det nå er tre skogbrannfly i lufta for å sjekke alle meldingene som kommer inn.

Kaotisk for brannmannskapet

Det er en kaotisk situasjon for brannmannskapene i Telemark. Vidar Skarprud i Kviteseid brannvesen sier i en kort kommentar til Varden at hundrevis av lynnedslag sørger for en hektisk arbeidsdag for brannmannskapene.

– Hele situasjonen er kaotisk, sier han til avisen.

110-sentralen er i en hektisk periode, og har ikke mulighet til å snakke med pressen.

Blant brannene i Telemark, er denne ved Fiskebekk i Vrådal. Vitne opplyser til NRK å ha sett røyken i fjellsiden etter en lynnedslag. Foto: Privat

Også brannvesenet i nabofylket Vestfold har det travelt. Lørdag ettermiddag rykket de ut på blant annet røykutvikling i en skog ved Bekkevarveien i Tønsberg, og ved Hjortefaret i Undrumsdal i Re.

I 15.30 tiden rykket brannvesenet i Buskerud ut for å sjekke meldinger om røyk i skogen ved Åskollen i Krødsherad, samt ved Grette i Flesberg.

Brann blusset opp igjen

Lørdag ble det også meldt at skogbrannen ved Lunde i Sirdal i Rogaland har blusset opp igjen.

Klokken 15.10 opplyser vaktleder i Rogaland brann og redning, John Helle, at brannen har tatt seg opp.

– Det var flere meter høye flammer, som er vanskelig å gjøre noe med, sier han.

To helikoptre er på plass, men på grunn av kraftig vind i området får de ikke tatt dem i bruk med det første. I tillegg er Sivilforsvaret og en brannbil fra Rogaland brann og redning blitt rekvirert.

Den sterke vinden gjør at røyken strekker seg langt innover i distriktet. Brannvesenet mottar mange telefoner om røyk, langt fra stedet der det brenner. Per nå er det ingen fare for bebyggelse, men brannvesenet er bekymret for at brannen skal trekke i retning av et nærliggende dalføre med hytter.

– Det har lagt opp utlegg, for å sikre seg mot spredning til hyttene, sier Helle.

Det var fredag 13. juli at det begynte å brenne på stedet. For en uke siden meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, men at det fortsatt ulmet noen steder i terrenget. Lørdag blusset altså brannen opp igjen.

Sogn og Fjordane

Nødetatene i Aurland i Sogn og Fjordane har rykket ut til en skogbrann i terrenget i Aurlandsfjorden. Vitner forteller at det ser ut til at brannen sprer seg raskt.

Det er svært tørt i området, og det blåser kraftig. Dette gjør at spredningsfaren er stor.

– Området ligger vanskelig tilgjengelig, sier vaktleder Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Mannskaper fra alle tre nødetatene er tilkalt. I tillegg er Sivilforsvaret varslet.

Brannvesenet har også bedt om bistand fra et brannhelikopter.

– Dersom brannhelikopteret kommer ganske raskt, kan vi klare å få slukket brannen før den sprer seg opp på fjellet. Vi håper å holde den i fjellsiden, sier Aune.

Det skal ikke være bebyggelse i området, og det er heller ikkje et typisk turområde.

Området det brenner i ligger nordvest av Skjerdal, på andre siden av fjorden for Undredal. Hvorfor det har begynt å brenne er foreløpig ikke kjent.

SKOGBRANN: Det brenner i terrenget nordvest av Skjerdal i Aurland kommune. Foto: NRK-tipsar

Sørlandet

Sivilforsvaret og brannvesenet jobber også for å etterslukke en skogbrann i Birkenes i Aust-Agder.

Brannen oppstod i området Vindslandsheia og har foregått på flere åssider og topper. Med vinden som er i området er nettopp dette stedet utsatt med tanke på ytterligere spredning.

Det jobbes derfor for å spre at glør skal spre seg.

Fryktet denne helgen

Allerede tidligere denne uken gikk flere i brannvesenet ut å sa at de fryktet denne helgen. Grunnen til det var været som var spådd. Blant annet sa brannkonstabel i Kragerø brannvesen sagt at han frykter de kan få mange branner som følge av lynnedslag.

Også fungerende fylkesberedskapssjef Jan Aastø har gått ut med sin bekymring for tordenværet som er meldt i helgen.