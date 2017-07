Transportforsker om Widerøes kanselleringer: – Ikke undervurder problemene det skaper

Onsdag går ble det kjent at Widerøe må innstille 100 flyavganger i sommer på grunn av akutt mannskapsmangel. Selskapet mangler piloter etter at flere har sluttet, gått av med pensjon eller permisjon i løpet av våren enn det selskapet hadde forventet.

Innstillingene kommer på toppen av de uforutsette daglige innstillingene som skyldes tekniske eller værmessige årsaker. Dette dreier seg om fire-fem avganger daglig av rundt 450.

– Jeg syns ikke man skal undervurdere problemene slike innstillinger skaper for dem som skal reise, selv om de gjelder veldig få avganger, sier transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø.

– Hvor alvorlig det er kan alltids diskuteres, men siden Widerøe er stort sett enerådende på kortbanenettet, har distriktene ikke noe alternativ når de står på bakken, sier Solvoll.

– Jeg tenker at det her er noen som kanskje har gjort en dårlig jobb, sier Solvoll. Han mener innstillingene kunne vært unngått med bedre planlegging. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Får stadig mindre ferie

Norsk Kabinforening mener at for få fast ansatte kan være en årsak til utfordringene Widerøe nå opplever.

– Mannskap i flybransjen generelt får stadig mindre ferie. De blir bedt om å bytte inn ferie mot ekstra jobb. Noen jobber for mye, og kan bli syke og utmattet. Noe som kan føre til at flere ikke klarer å jobbe fulltid eller ser seg nødt til å sykemelde seg, sier leder i Norsk Kabinforening, Pål Røine.

Widerøe avdramatiserer

Widerøe fikk mange henvendelser fra bekymrede passasjerer etter at det ble kjent art selskapet innstiller 100 avganger. Men kommunikasjonsdirektør, Silje Brandvoll i Widerøe, mener situasjonen ikke er så ille som den ser ut, og at de vil finne løsninger for passasjerene.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe understreker at flyselskapet forventer å være innenfor de regularitetsklavene som Samferdselsdepartementet har satt for året som helhet. Foto: Widerøe

– For dem som blir rammet er dette alvorlig nok. Men jeg tror en del oppfatter nyheten om 100 avganger var mer omfattende enn det egentlig er. Mange trodde nok i utgangspunktet at her skulle hele Widerøe stå stille i juli. Men det skal vi selvsagt ikke. For å sette dette i perspektiv, er det snakk om tre-fire daglige avganger daglig, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Widerøe har i dag ingen oversikt over hvor mange passasjerer som blir berørt av innstillingene.

– Men vi tar først og fremst ut de avgangene som har få passasjerer, for å ramme færrest mulig.

– Vil ramme færrest mulig

Forbrukerombudet kritiserer i dag Norwegian for dårlig kundebehandling etter at flere avganger ble kansellert i sommer. Widerøe mener deres situasjon er håndterbar og at ikke så mange blir rammet hos dem, da de er tidlig ute med informasjon.

– Vi varsler i god tid. Hører du ikke noe, går reisen som normalt. Alle som har fått avgangen sin kansellert, får med en gang tilbud om alternativ reiserute eller avgang. Hvis dette ikke er aktuelt, vil de få pengene tilbake. Målet vårt er å unngå at enkelte destinasjoner blir spesielt hardt rammet, sier Brandvoll.

Norges Pilotforbund mener Widerøe har gjort alt etter boka så langt når sommersesongen først opplever trøbbel.

– Det er beklagelig at man ikke klarer å bemanne opp mot sommeren. Men Widerøe gjør en god jobb med å informere både kunder og ansatte, sier leder Petter Førde i Norges Pilotforbund.

Taper penger

Widerøe taper penger på å kansellere 100 flyavganger.

– For Widerøe er det viktig å fly, så dette er en tragisk situasjon for alle.

Widerøe baserer seg på erfaringer og prognoser rundt mannskapssituasjonen når de planlegger sommersesongen. Nå skal selskapet jobbe for å unngå at denne situasjonen oppstår på nytt neste år.

– Til neste år må vi ha en større buffer, for å unngå at dette skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Silje Sandvoll i Widerøe.