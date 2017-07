Widerøe kansellerer over hele landet

Widerøe kansellerer planlagte flyginger over hele landet fordi de har færre piloter enn prognosen deres tilsa, skriver Helgelands blad.

– Dessverre har vi hatt større avgang og permisjoner enn normalt i vår, vi må derfor kutte produksjonen. Vi gjør dette i god tid før folk skal reise slik at vi i fellesskap kan finne gode alternativer, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll til avisen.

Kutter flere flyruter til høsten

Til høsten vil det bli kutt i det kommersielle ruteprogrammet. Ifølge Widerøe skal alle berørte få tilbud om alternativ avgang, eller alternativ rute. Brandvoll sier flyselskapet «forventer å være innenfor de regularitetsklavene som Samferdselsdepartementet har satt for året som helhet».

– Alle berørte få tilbud om alternativ avgang, sier direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll Foto: Widerøe

Samferdselsdepartementet, som har kontrakt med Widerøe om enkelte ruter, følger situasjonen nøye.

– Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sier pressevakt Tor Midtbø til avisen.