Jan så tråleren som gikk i «alle retninger» på fjorden – viste seg å være hilsen fra kapteinen

Fra stuevinduet i Melbu har Jan Steffensen utsikt over Hadselfjorden. Lørdag kveld stusset han over en tråler som bevegde seg i noen underlige retninger. Han gikk inn på skipstrafikktjenesten Marine Traffic og så at det formet seg bokstaver i fjorden. – Etter to bokstaver skjønte jeg tegningen.

Foto: Marine Traffic