På Helgelandskysten lengst ut mot storhavet ligger Norges eldste fiskevær.

Her er fiske og fangst den viktigste næringsveien for de om lag 450 innbyggerne i øykommunen.

Men til tross for at Træna ligger midt i matfatet ser det nå mørkt ut.

Hjørnesteinsbedriften Træna Seafood AS har stanset mottaket av fisk, og legger ned.

Det var Kulingen.no som omtalte saken først.

Dette får store ringvirkninger for fiskere og mottak på store deler av Helgeland.

Træna Seafood har nemlig hatt mottak fem steder langs kysten: Bolga (Meløy), Nesøya (Rødøy), Bratland (Lurøy) samt Husøy og Selver i Træna.

Det siste halvannet året er det over 260 båter som har levert råstoff til disse mottakene.

I september i fjor kom første meldingen om utfordringer for bedriften.

Da ble all mottak av fisk stanset.

– Trist for bedriften, Træna og hele Helgeland

Selskapet hadde da tapt penger gjennom hele pandemien. Hovedproblemet var svikt i råstofftilgangen.

Træna Seafood AS ble etablert i 2020, da Modolv Sjøset Fisk AS og Arctic Fish Export AS slo seg sammen – i håp om å få et mer levedyktig og robust selskap.

Træna-ordfører Jan Helge Andersen (Ap) syns det hele bare er trist. Han fikk meldingen fra bedriften fredag ettermiddag.

– Dette er trist for bedriften, Træna og hele Helgeland. Spesielt dem som driver med fiskeri.

Træna-ordfører, Jan Helge Andersen, mener nedleggelsen av hjørnesteinsbedriften er dramatisk. Foto: Frank Nygård / NRK

Til tross for problemene i høst, hadde ordføreren et håp om at det skulle gå bra.

– Jeg hadde håpet at banken skulle holde dem i gang i vinter. Så kunne de få bevise at de fikk opp fortjenesten igjen. Men hele januar har det vært elendig vær, og fiskerne har nesten ikke kommet seg på havet. Dermed har det nesten ikke kommet en fisk på land.

– Over tid taper vi

Kommunen har tidligere vært i møter med bedriften om økonomisk støtte.

– Kommuneloven låser oss, slik at vi ikke kan gå inn med midler. Jeg tror heller ikke kommunen har midler nok til å berge dem.

– Hvilke konsekvenser har dette for Træna-samfunnet?

– Det er snakk om 15 arbeidsplasser som forsvinner. Det er 15 ansatte med familie. Så det er dramatisk. I tillegg kommer fiskerne som ikke har en plass å levere. Over tid kommer vi til å tape. Det gjelder ikke bare Træna, men hele Helgeland.

– Dette er endelig

Styreleder Runar Fjellgaard forteller at det er finansielle årsaker til at det nå er kroken på døra.

– Vi hadde en situasjon i høst, og vi er ikke kommet dit at vi har økonomi til å drive på en måte så vi kan tjene penger. Da har vi i samråd med banken sagt stopp. Vi ønsker ikke å utsette kreditorer og leverandører for ytterligere risiko.

– Det har vært noen kompliserte år med korona og hele den suppa der. Men over flere år har vi slitt med å få til en god drift.

– Dere startet opp igjen i høst. Vil det skje denne gangen også?

– Vi ser ingen vei videre. Fra styrets side er dette endelig.

Fjellgaard forteller at dette får store ringvirkninger for hele regionen.

– Dette er dramatisk for Helgeland. Dette er det eneste store fiskemottaket som er igjen.