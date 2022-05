Tor-Håkon Gabriel Håvardsen fra Melbu driver et begravelsesbyrå sammen med mentoren Reidar Aas.

Men på TikTok svarer han på spørsmål om døden til sine 20.000 følgere.

Får likene dyne og pute i kista?

Ja.

Hva gjør de egentlig med liklukta når det er syning?

Man sprayer på en slags parfyme.

Og tar man ut tamponger hvis noen dør med dem i?

Nei.

Håvardsen har skrevet boken «En seksti under», og er en ekspert på døden.

– Begravelsesbyråbransjen er en veldig lukket bransje på mange måter, men i forskjellige land begynner det å bli mer åpent. Særlig på TikTok, sier Håvardsen.

– Jeg ser på det som en slags folkeopplysning.

I middelalderen var døden veldig synlig. Det var hodeskaller på påler, det var pest og kriger. Men etter 2. verdenskrig, mener begravelsesagenten død ble mer tabu. – Nå er film, musikk og tegneserier fylt av depresjon og angst. Det ligger nær døden, sier begravelsesbyråagenten.

– Dette er en motvekt som gjør at døden ikke blir så mystisk.

– Døden kan være artig

Håvardsen har jobbet i gravferdsbransjen i femten år. Med bøkene han har skrevet ville han være åpen og ærlig om hva som faktisk skjer med folk etter døden.

– Det viste seg at det var så mange spørsmål som folk hadde. Det var så mange myter som jeg kunne bekrefte eller avkrefte. Folk har så mange kule spørsmål.

Begravelsesagent Tor-Håkon Gabriel Håvardsen forteller at bøkene hans er for et voksent publikum. Tiktok-kontoen er for de yngre følgerne.

Plutselig hadde han 21.000 følgere og fikk mange hundre kommentarer.

Disse spørsmålene har Tor-Håkon fått av sine tilhengere på Tik-Tok: Ekspandér faktaboks Hvordan formulerer presten seg dersom den som er død var en drittsekk?

Ble man gravlagt på utsiden av kirkegården om man tok livet av seg i gamledager?

Hva skjer med oss som ikke vil bli begravet på en kirkegård?

Er det mulig å gjøre asken om til en diamant når man dør?

Hva skjer med kvisene når man dør?

Hva gjør jeg hvis jeg er livredd for å dø?

– Døden er internasjonal og det er veldig mange funfacts om den, sier Håvardsen.

– Den kan være artig også, fordi alle skal dø. Alle skal samme vei, men hvor spektakulært skal man gjøre det varierer.

I Tibet skjærer de likene opp sånn at gribbene kan spise dem. I Asia er det folk som legger de avdøde under stuebordet, så de kan bli med på alle måltider. Andre senker asken til havets bunn for å la det bli del av et koralrev.

Andre igjen har valgt å la seg fryse ned etter døden, for å kanskje bli gjenopplivet senere.

En av dem er en nordmann, og det er en festival med kistesledekjøring og kasting av frossen laks for ham hvert år i Colorado (ekstern lenke).

Likevel er det hårfint hva man kan si og ikke si.

– Jeg legger ordene på en gullvekt før jeg spiller inn videoene.

Psykolog: – økende interesse for døden

Psykolog og professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Bergen, Atle Dyregrov, forteller at også han har merket at det er flere som interesserer seg for døden.

– Det er en økende interesse for døden rundt omkring. Jeg er usikker på om det er så tabubelagt lenger, sier han.

– Det er klart at det er noe vi vet er endelig og rammer alle. Barn og unge vet at det en gang kommer til å ramme dem, og da er de nysgjerrige på hvordan det vil bli.

Derfor synes ikke psykologen det er så rart at kontoen til Håvardsen har fått mye oppmerksomhet blant unge.

– Jeg har beundret begravelsesbyrå for at de gjør en så god jobb, særlig med barn.

Neste uke skal Professor og psykolog Atle Dyregrov snakke på en konferanse for begravelsesagenter om hvordan pandemien har påvirket syning, begravelse og minnesamvær for etterlatte og gravferdspersonell. Foto: NRK

Men det har en stund har vært vanlig å fremmedgjøre døden. Mange av funksjonene, som å stelle de døde, ble satt over til profesjonelle.

– Det var ikke en god periode, for det er viktig å være med på disse ritualene, sier Dyregrov.

Dyregrov har jobbet tett med døden i over 50 år. På denne tiden har han sett at det har vært mye nyskaping i bransjen.

Ved å se og erfare døden nært kan man få svar på mange spørsmål man sitter igjen med. Også det helt hverdagslige, som hvorfor en død person blir kald, mener psykologen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Nå kan du skyte ut asken og la den gå i bane rundt jorden, eller bruke kunstig intelligens til å bevare den døde nær deg etter døden.

Det mener psykologen gjør at folk blir deltakere i et liv som ikke er sitt, men som de skulle ønske hadde vært.

– Det er ikke alt som er like bra, men at tabuet forsvinner, og at folk kan stille spørsmål er fint.

Sokneprest: – Døden hører livet til

Heller ikke sokneprest Kyrre Kolvik i Bodø opplever at døden er så tabubelagt lenger.

– Jeg synes mange er flike til å snakke om døden, og er åpne for å snakke om det.

– Det er viktig å tørre å berøre døden gjennom livet. Det trenger ikke å være en skremmende opplevelse. Det er mange som har en opplevelse av fred og at det er noe fint og rett over det, sier sokneprest Kyrre Kolvik i Bodø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Kolvik har jobber i over 30 år som prest og har vært med i over 1000 begravelser.

– Men døden er skremmende for mange. Hvorfor tror du det er slik?

– Døden har alltid med seg noe skremmende og ukjent. Vi vet ikke hva som skjer med oss og hvor vi går hen, sier soknepresten.

– Den kristelige og åndelige tolkninga er et spor å følge. For mange er det mye trøst i det.

Soknepresten forteller at det fra gammelt av var vanlig at man sang den døde ut av heimen, og hadde åpen kiste hjemme før man bar den til kirka. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Nå er døden blitt et underholdningsfenomen, mener presten. Enhver kriminalhistorie handler om liv og død.

– Akkurat som unger leker med det farlige, gjør vi voksne det og med litteratur og film. Det er også en måte å takle det på.

– Jeg tror TikTok fører til en normalisering av at døden hører livet til. Det å ha kunnskap om det tror jeg er veldig bra.