Fram til nå har det vært opplest og vedtatt at det høyeste grensepunktet mellom Norge og Sverige ligger i Sylane i Trøndelag.

Men ikke nå lenger.

Nye målinger med satellitteknologi (RTK) bekrefter at det høyeste punktet på grensa mellom Norge og Sverige ligger i Saltdal i Nordland.

– Det er riktig at den høyeste grenserøysa ligger i Sylan, men nye målinger med satellitteknologi bekrefter at det høyeste punktet langs grensa mellom Norge og Sverige ligger i det majestetiske fjellmassivet på Nordre Saulo i Saltdal i Nordland.

Det forteller Tor Erik Bakke i Statens kartverk, som er medlem i den norsk-svenske grensekommisjonen.

– Vi har konstatert at det nymålte punktet i Nordre Saulo er ni meter høyere enn det hittil antatt høyeste punkt på grensa i Sylan.

Sist uke var Kartverket på toppen av Nord-Saulo for å bygge og male den nye riksrøysa. Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Det nye punktet på 1752 meter ble denne uka markert med en såkalt utligger – ei lita steinrøys som står på grenselinja og viser hvor grensa går. I røysa er det montert en hjertestein med innhugget årstall og bokstaven N på Norsk side og S på svensk side.

Kan bli et turmål

Fjellet Saulo går 1000 meter rett opp fra fjellfoten, og er omtalt i grensetraktaten fra 1751, som ubestigelig. Derfor ble det ikke merket første gang grensen ble gått opp.

– Nå har vi merket fjellet, slik at det er synlig i terrenget at grensen går på dette fjellet, sier Bakke.

Her er kopi av det aktuelle grensekartet som ble lager i 1763 da riksgrensa ble merket opp for første gang. På det nederste utklippet står det: «Rigs Mærket Nordre Saulo et ubestigeligt Field hvor intet Røjs kunde sættes» Foto: kartverket

Han forteller at det tidligere antatt høyeste grensepunktet i Sylane, som er 1743 meter over havet, også er målt med den samme metode som i Saltdal.

– Det har kanskje ikke så mye å si hvor det høyeste punktet ligger, men mange er opptatt av rekorder. Dette kan bli et turmål for folk som har lyst å se hvordan det ser ut på det høyeste punktet. Mange liker å «samle» på grenserøyser. De oppsøker grenserøyser for å krysse av for at man har vært der.

Tor Erik Bakke i Kartverket sier det tok 16 år å måle grensa mellom Norge og Sverige. Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Tok 16 år å måle grensa

Grensene mellom de to nabolandene blir gjennomgått og tydeliggjort i terrenget hvert 25. år.

En slik avtalefestet grenseoppgang gjennomføres i samarbeid mellom Norge og Sverige.

Oppmerkingen av landegrensa mot Sverige startet i 1752 i Nordre Kornsjø.

– Den gang lå Norge under Danmark. Det tok nær 16 år før hele grensen var målt opp. Nå 250 år etter at Kartverket ble etablert i 1773, kan vi endelig si at vi har gode nok data til å slå fast hvor det høyeste punktet mellom Norge og Sverige, sier Bakke.

Det er aldeles ubestigelig deels for Snee og Iis hvormed det paa adskillige steder, men mest paa den østre Side er bedækt, deels og for dets brathed og steilhed, saa at intet Røse derpaa kunde sættes….. Fra Grensekommisjonens beskrivelse i 1762

Bakke forteller videre at årets grenseoppgang er litt spesiell. Årsaken er at kartoppmålerne tar i bruk ny satellitteknologi.

– Den nye teknologien er svært nøyaktig, som gir en ensartet måling av grensen både på norske og svensk side. Det har aldri vært gjort før.

For folk flest betyr kanskje ikke grenseoppgangen så mye. Men dersom du eier en eiendom inntil grensen, kan det ha stor betydning at den vises riktig i kartet.

– Slik det er nå kan det være avvik på opptil flere hundre meter. Kart og terreng stemmer ikke alltid overens, sier han.

Her er Kartverkets beskrivelse av fjellet Nord-Saulo fra 1763, da riksgrensa ble merket opp for første gang. Her står det: «Rigs Mærket Nordre Saulo et ubestigeligt Field hvor intet Røjs kunde sættes» Foto: Karverket

For dem som går tur kan det også være greit å vite om du befinner deg i Norge i Sverige.

Under pandemien så man hvor viktig denne tydeligheten var. En strek på kartet er for eksempel skille mellom norsk og svensk lovverk. Det er kanskje den største betydningen grensen mellom Norge og Sverige har.

– Viktig arbeid

Norge har ansvaret for grenseoppgangen fra Lierne i Trøndelag og sørover, mens nord for Lierne og til Treriksrøysa er det Sverige som har ansvaret.

– Det er viktig arbeid. Vi ser i Europa i dag at det kan være viktig at vi går opp grensene med jevne mellomrom, og jeg tror det bidrar til det gode forholdet mellom våre to naboland.

Det sier Bakkes kollega på den svenske siden, Dan Norin i den Svenske grensekommisjonen.

Dan Norin fra det svenske Lantmäteriet sier at grenseoppmåling er viktig arbeid. Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Selve arbeidet består i å rydde skog slik at det blir en åpen gate som er fem meter bred. Grenserøysene blir også renovert og malt på nytt for at de skal bli synlige.

Den nye satellitteknologien har også bidratt til at grensene blir mer rettlinjede. Da grensen gikk opp til fots tidligere, kunne det gjerne bli litt skjevt mellom riksrøysene.

– Det er interessant med grenser, ikke bare for turister og turgåere, men også for politiet, tollvesenet, de som eier eiendom og samfunnet generelt.

Og ordføreren i Saltdal er svært fornøyd med den nye målingen.

– At vi har fått det høyeste grensefjellet i Norge er kjempekoselig. Det blir en litt stolt av. Det syns jeg er veldig artig, sier ordfører i Saltdal, Rune Berg (Sp).

Han har selv ikke vært på toppen, men han har vært mye på fjella i området.

– Det er ikke nok at det er Saltdals høyeste fjell, men at det er Norges høyeste grensefjell syns jeg er helt supert.

HØYEST: Ny teknologi har avslørt at Nord-Saulo i Saltdal er det høyeste grensepunktet mellom Norge og Sverige. Foto: Hege Kristin Hagen / NRK