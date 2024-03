Myrvik hadde akkurat kommet hjem fra jobb da hun kikket ut av vinduet hjemme i Kirkelian i Leland i Leirfjord kommune tirsdag.

Der ute så hun en gaupe spasere rolig forbi midt i boligfeltet.

– Da tenkte jeg at her må jeg bare skynde meg ut og prøve å få et bilde, for det er jo ingen som kommer til å tro at meg. Her måtte jeg ha bevis, forteller Myrvik.

Hun gikk ut på altanen bak huset og sto bare noen titalls meter fra gaupa.

– Da hadde jeg forventet at den kom til å snu og springe av gårde, men det gjorde den ikke.

– Den stoppet bare opp og kikket på meg gjennom en hekk. Den virket veldig selvsikker.

Gaupa fortsatte bare rolig videre oppover i boligfeltet som om ingenting hadde skjedd.

Gjemt bak noen hagebusker kunne det være vanskelig å se gaupa, med mindre man vet hva man ser etter. Foto: Marit Myrvik

Bor i område med mye rådyr

Gaupe er en av fire store rovdyr i Norge.

De andre er ulv, bjørn og jerv. Gaupebestanden besto i 2023 av mellom 351 og 491 gauper, ifølge Rovdata.

De spiser helst hjortevilt, og rådyr er det vanligste byttet. I Nord-Norge er også tamrein en del av kosten.

I Nordland er gaupebestanden spredd utover det meste av fastlandet.

Myrvik sier at det ikke er overraskende av det er gauper rundt Leland.

– Jeg bor i et område med veldig mye rådyr, men de har det blitt færre og færre av utover vinteren, sier hun.

Men at gaupa skulle komme så nært midt på dagtid, synes hun er merkelig.

– Og det bekymret meg litt også. Vi har en sånn Facebook-gruppe i nabolaget, og jeg skyndte meg å legge ut bildene slik at folk kunne ta inn hundene sine. De kunne blitt et lett bytte.

Myrvik bor i Leirfjord kommune på tettstedet Leland. Her er det kort vei fra bebyggelse til naturen.

SNO: – Ikke farlig for mennesker

– Det er ikke dagligdags at man ser gaupe på den måten.

Det sier seniorrådgiver Øyvind Skogstad i Statens naturoppsyn (SNO).

Men selv om man sjeldent ser gauper tett bebyggelse, betyr det ikke at de aldri oppsøker tettbygde strøk.

Øyvind Skogstad er seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO). Foto: Privat

– Det at gaupa er nært bebyggelse og av og til innimellom hus, det er nok mer vanlig enn man er klar over. Det er ikke noe unormalt for gaupen, sier han.

Gaupa ligger gjerne i et såkalt dagleie i bratt og ulendt terreng. Det er først ved mørkets frembrudd at den oftest jakter.

– Men ingen regel uten unntak. Den kan godt være ute å gå på dagen.

– Er det noen grunn til å være redd for at gaupa kunne være farlig for omgivelsene?

– Nei, jeg tenker at man ikke skal overdramatisere dette. Vi har ingen grunn til å tro at gaupen er farlig for mennesker eller unger, da skyr den unna.

Likevel bør kjæledyreiere være på vakt dersom man observerer gaupe i nærheten av tettbygde strøk.

– Det finnes eksempler der gaupe har tatt katter, og noen få eksempler på at den har tatt hunder også. Men det er veldig langt mellom.

Men hvordan står det til med gaupebestanden i Nordland?

– Politikerne har bestemt at vi skal ligge på en bestand med ti gaupefamilier i Nordland. Det tilsvarer mellom 60–70 gauper totalt sett, sier Skogstad.

I flere år har man registrert færre gauper enn bestandsmålet.

– Men de siste årene har vi sett en økning.

Likevel ble det tidligere i mars besluttet at det ikke blir kvotejakt på gaupe i 2024.

Årsaken er at hunnkvoten er fylt grunnet påkjørsler og skadefelling.