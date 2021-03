Det går fra vinter til høst i løpet av noen dager i Nord-Norge.

Lavtrykkene ligger truende ute i havet og er på full fart mot kysten. Det kommer til å bli vått og vindfullt.

Meteorologene har kalt dem for storm 1 og storm 2.

Det første først:

– Det første lavtrykket befinner seg nå over Jan Mayen. Det sørger for sørvestlig vind over Nord-Norge, noe som betyr at det er mildere luft på vei. Lavtrykket beveger seg mot Bjørnøya og nærmere fastlandet. Det betyr at det i morgen vil bli ganske vindfullt i Nord-Troms og Finnmark. Her vil det komme kraftige vindkast og opp mot full storm på kysten, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis til NRK.

– Ser veldig kraftig ut

Så kommer storm 2 natt til onsdag.

– Onsdag formiddag og ettermiddag vil det bli kraftig vind mellom Bodø og Tromsø. Det er snakk om sterk storm, særlig på yttersiden av Lofoten.

– Den ser veldig kraftig ut og er kraftigere enn storm 1. Det blir ganske intenst, sier meteorologen.

Med vindretning sørvest kommer vinden rett inn i Vestfjorden.

Sterk storm er det siste nivået på skalaen før orkan. Det er altså snakk om en middelvind på mellom 28,5 og 32,6 meter i sekundet.

Tror på problemer i trafikken

Ifølge Sarchosidis kan vindkastene få en hastighet på opp mot 35 sekundmeter.

Han råder folk til å utsette eventuelle reiser til torsdag eller fredag.

– Her blir det nok snakk om kansellerte ferger og fly. Det blir nok også stengte fjelloverganger.