Kvinne (84) som skulle opereres hos øyelegen ble helt «perpleks» over spørsmål

Det er kvinnens ektemann som forteller hva som skjedde da kona (84) skulle opereres for grå stær på høyre øye hos øyelege Jens Kratholm i Narvik i fjor.

Denne uka ble det kjent at fire pasienter behandles ved Universitetssykehuset i Tromsø for alvorlig betennelse i øynene etter grå stær-operasjon ved Øyeklinikken i Narvik AS.

Det eldre ekteparet fra Vesterålen kontaktet NRK da de leste om saken i media, men ønsker ikke å stå fram med navn i saken.

Legen opererte 290 pasienter på én måned, og granskes nå av fylkeslegen.

Tok inn på hotell

Kvinnen var henvist til øyelegen av optiker, og hun fikk skriftlig innkalling til operasjon hos Jens Kratholm 25. april. Dagen før satte paret seg på seg på bussen fra Vesterålen til avtalen Narvik, og tok inn på hotell i byen for å rekke avtalen morgenen etter.

Smitten ble oppdaget etter at pasientene hadde blitt operert for grå stær ved en klinikk i Narvik i januar. Foto: Kjell Mikalsen/NRK

Da hun møtte opp hos øyelege Jens Kratholm ble hun sjekket av en assistent, fikk dråper i øyenene og klargjort for operasjon.

Men det skulle ikke bli noe grå stær-operasjon denne februardagen.

– Kratholm kom inn og sa at han ikke kunne operere fordi «han hadde brukt opp kvoten sin», og ikke hadde fått tilleggskvoten han hadde bedt om, forteller ektemannen.

– Så sa han at dersom hun ønsket å bli operert denne dagen, og var villig til å betale 12.000 kroner, så kunne han operere.

– Ble helt satt ut

Paret forteller at de ble målløse over svaret fra øyelegen.

– Vi ble helt perpleks. Vi kom oss ikke til å spørre om hva han mente med å kalle oss inn hvis han ikke kunne operere.

Paret takket nei til tilbudet – også til tilbudet om ny time 13. januar i år.

Han forteller at han kjenner til flere tilfeller hvor pasienter har fått tilbud om privat operasjon etter å ha kommet på klinikken.

– Ingen av dem jeg kjenner takket ja.

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet, ifølge Norsk Helseinformatikk. Foto: Nyhetsspiller

Pasientombud: – Ikke slik det skal være

I ettertid tok ekteparet kontakt med Pasientombudet.

Påtroppende pasient- og brukerombud Runar Finnvåg i Nordland opplyser til NRK at han ikke kjenner den konkrete saken.

På generelt grunnlag sier Finnvåg at pasienter har rett på informasjon på forhånd om hvordan oppgjøret skal gjennomføres.

– Dersom dette stemmer, er det ikke slik det skal være. Her burde pasienten ha blitt informert på forhånd om begrensningen øyenlege hadde til å operere på det offentliges regning.

– Pasienten må ha misforstått

Øyelegen avviser kategorisk at han spekulerer i pasientene sine. Kratholm sier de tar imot pasienter når kvoten er oppbrukt, men kun for å undersøke dem.

– Det er helt forferdelig, sier øyelege Jens Kratholm om at fire av hans pasienter er innlagt på UNN med infeksjon i øyet. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er aldri noen som blir operert første gang de kommer hit. Det er noe pasienten har misforstått, sier Kratholm.

– Vi må jo se om de virkelig har grå stær, hvilket øye som skal opereres og hvilken linse vi skal vi bruke, sier Kratholm.

Er kvoten brukt opp henviser øyeklinikken pasienten videre, sier han. Men om pasientene ikke vil vente, tilbyr han dem å operere privat. Da koster det 12.000 kroner per øye.

Vanlig pris i Norge, sier øyelegen.

– Hvorfor ble ikke pasienten informert på forhånd om at kvoten var brukt opp?

– Det vil jeg tro er fordi kvoten ble brukt opp akkurat den dagen. Det er ikke noe vi går og spekulerer i, gjentar Kratholm.

– Når kvoten er full, bruker vi å ringe til folk og si «dessverre, vi kan ikke operere flere i år», sier han.