Tiltalte gikk inn i butikken 32 minutter før brannen startet

Natt til 23. oktober 2016 meldte forbipasserende fra om brann i butikklokalene til Fridahls Møbelhus AS på Fauske. Sterk vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig, og bygget endte opp med å bli totalskadd.

En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter, og står nå på tiltalebenken i rettssaken som startet mandag. Under rettssakens første dag kom det blant annet fram at den tiltalte gikk inn i butikken 32 minutter før publikum varslet fra om brannen.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug er aktor i saken, og la i dag fram en lang rekke tidspunkter. Så mange ble det, at dommeren måtte be om å få dem repetert.

– Tidspunktene er en sentral del av saken, for de sier noe om når ting skjer opp mot brannen. Dermed er det viktig å få fram disse detaljene, sier Lakselvhaug.

Kunne blitt en større bybrann

Mannen er tiltalt for å ha tent fyr på bygget samt for forsikringsbedrageri. Brannårsaken er ikke kjent, utover at den trolig startet i andre etasje, ifølge Lakselvhaug.

Under brannen for to år siden, fortalte Ronny Hagen Langfjord i Salten brann at brannen raskt kunne utviklet seg til en større bybrann.

– Det som møtte oss var åpne flammer. Vi ser at det er stor brannutvikling, og at gnistregnet står kraftig ut mot både vei og parkeringsplass, sa han.

Rohnny Mollan Andersen er en av to som forsvarer tiltalte. Han sier mannen ikke erkjenner straffskyld og at han avviser å ha noe med brannen å gjøre.

Store skader på bygget etter brannen. Foto: Ola Helness / NRK

Brukte butikken som sitt «andre hjem»

Andersen sier videre at det var tiltalte selv som fortalte politiet at han var på stedet brannatta, og at dette aldri har vært noen hemmelighet.

Forsvarer Rohnny Mollan Andersen. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Det var helt normalt at han var der. Han driver en butikk, og har brukt butikken som sitt andre hjem der han kommer og går som det passer.

Han mener pågripelsen som skjedde etter brannen, var på «litt dårlig grunnlag».

– Det var en pågripelse som skjedde som et resultat av at han selv forklarte at han hadde vært på stedet. På bakgrunn av det anså politiet han som mistenkt i saken.

Avviser forsikringssvindel

På spørsmål om hvordan han vil kommentere videobevisene som aktor presenterte i dag, sier Andersen at hans klient ikke har forklart seg i strid med det som fremkommer av disse.

– Forsikringssvindel antydes som et motiv. Hva er din kommentar til det?

– Hvis man skal begå forsikringsbedrageri, så fordrer det at man har en forsikring som er i orden. Det har etter brannen vist seg at virksomheten var underforsikret, slik at en eventuell forsikringsutbetaling ville bli betydelig avkortet. Og da anser ikke jeg det som et veldig sannsynlig motiv, sier Andersen.