Skal ha tjent 73.000 kroner på iPhone-svindel – slik unngår du å bli lurt

I begynnelsen av mai starter en rettssak mot en ung kvinne fra Nordland. Hun er blant annet tiltalt for svindel.

Ifølge tiltalen skal kvinne ha lagt ut en iPhone 11 Pro Max for salg på både Finn.no, Tise og Facebook. Hun skal så ha fått totalt 16 personer til å sende hende penger for mobilen via betalingstjenesten Vipps.

Summene varierer fra 1.103 kroner til over 6.000 kroner. Totalt skal hun ha svindlet til seg 73.600 kroner.

Nylig omtalte NRK en dom fra Aust-Agder tingrett. En ung kvinne ble dømt til 50 dagers samfunnstjeneste for å ha lurt folk via Facebook og Finn.no. Kvinnen lurte syv personer til å tro at hun solgt en iPhone. Flere av kjøperne fikk i stedet en pakke smør i posten.

– Vi har en del svindelsaker, sier markedssjef for handelsplattformen Tise, Victoria Hauk.

Det samme innrømmer Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet hos Finn.no.

– Det er dessverre slik på finn.no, som ellers i samfunnet, at det er noen som ikke klarer å oppføre seg som de skal. Vi har dessverre ikke en god oversikt over antall svindelsaker, skriver han i en e-post til NRK.

INGEN STOR ØKING: – Det har vært en svak økning i antall saker og antall annonser vi avdekker som svindel eller forsøk på svindel, men så har også antallet annonser og trafikken på Finn.no økt jevnt og trutt, sier Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet hos Finn.no. Foto: FINN.no

Egen avdeling og betalingsløsning

Finn.no har en egen avdeling som jobber med forbrukertrygghet. De utfører blant annet kontroll av annonser og meldinger Samt dialog med brukere og samarbeid med eksterne, som for eksempel politiet, Tollvesenet, Mattilsynet eller Skatteetaten.

Tise har automatiske løsninger oms skal prøve å avsløre svindel. I tillegg har de en egen betalingsløsning som skal gjøre handelen trygg. Den innebærer at pengene låses ved et salg. Når varen kommer frem og kjøperen er fornøyd, låser vedkommende opp, slik at pengene overføres.

Victoria Hauk i Tise mener å bruke den betalingsløsningen er det smarteste å gjøre for å sikre en trygg handel via Tise.

– Men det er mange som går utenom den sikkerheten. Det er en utfordring, sier Hauk.

– Hvorfor tror du de gjør det?

– Mange tenker kanskje at det er mye stress med nye løsninger de ikke kjenner til. Da er det enklere å sende penger med Vipps. I tillegg stoler vi jo på folk i Norge. Vi er godtroende, og vant til å kjøpe ting uten å sjekke for mye.

Både Hauk og Geir Petter Gjefsen hos Finn.no har flere råd for deg som ønsker å handle brukte varer trygt på nett.

LITE RETTIGHETER: Victoria Hauk i Tise forteller at brukerne deres har lite rettigheter dersom de blir svindlet når de ikke bruker Tises egen betalingsløsning. – Men vi hjelper gjerne med å hente ut kvitteringer og andre bevis, hvis det kan hjelpe i en slik sak, sier hun. Foto: Tise

Gode råd for trygg netthandel

– Jeg vil oppfordre til å gjøre undersøkelser om både varen og den man skal handle med. Det kan også være lurt å stikke fingeren i jorda og vurdere om man har fått et tilbud som er for godt til å være sant, for da er muligheten der for at det er akkurat det som er tilfelle, sier Gjefsen.

Victoria Hauk har noen lure triks for hvordan du kan sjekke personen du skal kjøpe en vare fra.

– Se på profilen om hvor lenge de har hatt profil. Har de opprettet profilen i april og kun selger iPhone, bør det ringe noen bjeller. Men er det en profil som har vært med lenge, som selger forskjellige ting, i tillegg til at de er hyggelige i chatten og virker redelige, kan du nok stole på dem, sier hun.

Geir Petter Gjefsen i Finn.no anbefaler også personlig oppmøte. I alle fall ved kjøp og salg av dyre varer.

– Dersom man er avhengig av forskuddsbetaling eller å sende varen før man får betaling, er det viktig å tenke på at risikoen for å bli lurt vil være større enn ved personlig oppmøte. I slike tilfeller vil være enda viktigere å gjøre undersøkelser rundt den andre parten og vite hvem man handler med, sier han.

Tor Haug forsvarer kvinnen som er tiltalt for svindel. Hun er også tiltalt for trusler, narkotikabruk og grovt skadeverk. Haugs klient erkjenner straffskyld i hovedpunktene i tiltalen. Det er likevel noen av underpunktene hun ikke erkjenner straffskyld for. Deriblant en del av svindeltilfellene.