Hank von Hell fikk møte politimannen som hjalp han ut av rusmiljøet

Hans-Erik Dyvik Husby har denne uken holdt flere foredrag i Nordland. Han ble invitert av Kirkens Bymisjon for å fortelle om tiden da han slet med store rusproblemer på 90-tallet.

På turneens siste dag ble han overrasket da en politimann som var svært viktig for at han kom seg ut av misbruket plutselig stod på scenen foran han.

– Det er tøft å snakke om dette i det offentlige rom. Det var en dramatisk tid for meg, der jeg også mistet mange nære venner i miljøet.

– Så når Espen plutselig stod der, ble jeg veldig beveget. Det var et følelseslada øyeblikk for oss begge.

Husby kjente med en gang igjen Espen Fagervoll, som var en av to politimenn han hadde en del å gjøre med da han bodde i Bodø i 1998 og 1999.

– De hadde en interesse for meg og dukka opp hvor enn jeg var. Først var jeg paranoid og trodde at de var ute etter meg. Men så skjønte jeg etter hvert at de faktisk brydde seg om meg og ville hjelpe, forteller han.

Se video: Hans-Erik Dyvik Husby omfavnes av politimannen som hjalp ham for over 20 år siden.

Flyttet til besteforeldrene i Lofoten

Redningen ble at Fagervoll og hans kollega fikk kontakt med Hans-Erik Dyvik Husbys besteforeldre i Lofoten.

Sammen fikk de han med på å flytte til farmor og farfar i Moskenes kommune, der han ble værende de neste fire årene.

– Alt var ikke løst med det. Men jeg fikk kontakten med samfunnet tilbake, og jeg ble påminnet om at jeg til syvende og sist er en nordlending fra Lofoten.

– Det er ingen selvfølge at jeg lever den dag i dag. Og jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle møte tjenestemennene fra Bodø igjen. Det var fint, men også gripende, sier Husby.

– En rørende historie

Det var salgs- og markedsansvarlig i Kirkens Bymisjon Nordland, Sissel Qvam som la til rette for gjenforeningen.

Hun kom over historien til Husby og politiet i Bodø da hun for en stund siden forberedte arrangementene i Mo i Rana, Mosjøen og Bodø denne uka.

– Jeg leste en artikkel på nett fra noen år tilbake, og der stod det så rørende beskrevet hvordan politiet hadde kontaktet besteforeldrene hans i Lofoten.

Qvam ville finne igjen politimennene, slik at de og Husby kunne møtes igjen. Hun sendte en e-post til politiet, med håp om at noen visste hvem de var.

Etter en ukes tid fikk hun en telefon fra Espen Fagervoll, som i dag er leder for patruljeseksjonen i Nordland politidistrikt.

– Han sa at han gjerne ville komme på arrangementet for å møte Husby, og fortelle sin versjon av historien.

– Hvordan var det å se at de møttes igjen?

– Det ble akkurat så bra så som jeg hadde håpet på. Det var lett å se hvor glad og rørt Hans-Erik ble. Det var et hjertelig gjensyn, sier Sissel Qvam.

– Håper flere blir møtt på samme måte

Fagervoll var en av flere i politiet som jobbet mot rusmiljøet i Bodø på 90-tallet. Han ville delta nå for å støtte saken og vise litt av bredden i politiets arbeid.

– Det var et veldig rørende øyeblikk for meg. Hans-Erik er en flott og takknemlig kar, som har klart seg bra selv om han var langt nede i en periode.

Espen Fagervoll er seksjonsleder i Nordland politidistrikt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han beskriver det som en solskinnshistorie, i et ellers tungt miljø som ikke alle kom seg ut av.

– Vi har møtt mange forskjellige skjebner i rusmiljøene. Hans-Erik var en av dem. Jeg håper måten vi møtte han på i en vanskelig situasjon, er noe som skjer oftere i politiet. Det er ikke alle sånne historier som kommer frem.

Vil hjelpe andre med sin historie

– Å få hjelp på samme måte som jeg fikk av Espen, er det noe jeg unner alle. Å ikke bli gitt opp, sier Hans-Erik Dyvik Husby.

Hank von Hell, slik mange husker han fra Turboneger. Bildet her ble tatt under Øya i 2008. Foto: Hagen, Per Ole / NRK

Han er tidligere frontfigur i bandet Turboneger, som ble kjent over hele verden på 90- og 2000-tallet.

Nå er han aktuell som soloartist, blant annet under navnet Hank von Hell. Han tar også oppdrag som foredragsholder og brenner for de svake i samfunnet.

– Jeg vil aldri slutte å være engasjert i mitt eget folk, de som har ramla utenfor og som har sitt å stri med. Der jeg kan bruke min stemme og gjøre samfunnet oppmerksom på at det finnes mange gode mennesker som har ramla utenfor i livet.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor nære på det var at jeg mista livet i den tiden. Og hvor velsigna jeg er som fikk lov til å overleve dette. Det har også har gitt meg anledning til å fortelle min historie.