Vil vise fingeren til MGP-seerne

– Jeg har tolket veldig mye forskjellig. Rap, opera, hiphop. Men aldri hardrock! Så jeg grugleder meg!

Det kribler i kroppen for tegnspråktolker Ragna Huse en uke før hun skal i ilden. Hun skal nemlig tolke Hank von Hells låt «Fake It» under MGP-finalen 2. mars.

Og som tegnspråktolker i MGP er det ikke bare ordene i sangene som skal tolkes, like viktig er det få frem stemningen i sangen. Så Hank von Hell gir klare instrukser til sin tolker.

– Du må stå bredbent, i rockepositur. Den venstre armen skal være høyere enn den andre, da blir det skikkelig «power». Og så må du vise fingeren! Det må være attitude!

Ragna vegrer seg litt for å vise fingeren, men skjønner under møtet med Hank at det ikke er noen annen utvei.

Vi ble med da Hank von Hell og tolker Ragna Huse møttes for første gang.

Like stort for døve

Flere tegnspråktolkninger av MGP-låter har gått viralt og fått millioner av klikk på Youtube. Og man trenger på ingen måte å kunne høre melodiene for å ha stor glede av Melodi Grand Prix, sier leder for NRK tegnspråk Paal Richard Peterson:

– Melodi Grand Prix er jo et program som samler hele Norge. Og det er veldig viktig for oss at dette er noe som alle døve også får tilgang til. Når vi tolker låtene på kunstnerisk vis får de døve kjenne på den samme MGP-stemningen som de hørende får.

TEGNSPRÅKSJEF: Paal Richard Peterson sier Melodi Grand Prix blir en arena for alle, når den blir tolket på tegnspråk. Og han sier alle må få tilgang til å kjenne på de store MGP-følelsene. Foto: Anne-Line L. Kirste

Og han sier at tolkerne syns det er en stor opplevelse å få være med på et så stort prosjekt, og få skinne i TV-ruta.

– De syns det er kjempegøy. Mange av tegnspråktolkerne sier at det er årets høydepunkt!

– Største øyeblikket siden Big Bang

Hank von Hell, mangeårig vokalist i rockebandet Turboneger, har en merittliste som få norske musikere matcher. Men tegnspråktolking av musikk er nytt for ham.

– Jeg har gjort aldri fått en av mine tolket på tegnspråk før. Så dette er skikkelig fett og stort!

OMDISKUTERT: Hank von Hell har i mange år klart å skape blest rundt seg selv og bandet Turboneger, med sterke utsagn og kreative kostymer. Nå står MGP for tur. Foto: unknown / NRK

Og Ragna er lykkelig over å få møte sin helt. Hun var ikke i tvil om hvilken av de ti låtene hun ønsket å tolke.

– Jeg har hørt låten over 50 ganger. Jeg liker at låten går litt utenfor MGP-formatet, og at det er show!

Og at det blir showfaktor under Hank von Hell sitt nummer i Oslo Spektrum 2. mars er det neppe noen tvil om. Hank von Hell har tro på at hans opptreden vil få en unik ekstradimensjon med Ragnas tolkning. Som han sier med svært ubeskjedent ordelag:

– Vi vil skape det største historiske øyeblikket siden Big Bang!