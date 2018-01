Therese (28): – Kan ikke vente med å ta farvel med gamlekroppen

– Jeg har snakket med slankeopererte som angrer. Men lider du av sykelig overvekt, følger det alvorlige bivirkninger med å ikke la seg operere også, sier Therese Sjelmo-Nordheim fra Sørfold i Nordland.

I dag offentliggjorde norske forskere verdens største studie om fedmekirurgi i det medisinske tidsskriftet Jama Publishing. I ti år har forskerne ved Sykehuset i Vestfold fulgt nær 2000 pasienter, hvorav halvparten er fedmeoperert og de øvrige overvektige fikk kostholds- og treningsråd.



Studien viser at fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt. Vekttapet hos dem som ble operert var tre til fire ganger så høyt som hos overvektige som slanket seg på vanlig måte.

NY STUDIE: – Det er ikke vanskelig å gå ned i vekt, men å holde vekta etterpå. Det er der fedmekirurgien er en unik, den hjelper folk å holde vekta, sier Jøran Hjelmesæth er professor i indremedisin ved Universitetet i Oslo og leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Mange kan også kutte ut blodtrykksmedisin og diabetesmedisin. I noen tilfeller ble pasientene helt friske av diabetes, sier professor Jøran Hjelmesæth, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Men medaljen har en bakside. Mest overrasket er Hjelmesæth over at risikoen for å bli deprimert var 50 prosent høyere hos dem som fikk fedmeoperasjon i forhold til gruppen som ikke ble operert.

– Vi vet ikke helt hvorfor. Det kan ha med identitet å gjøre. Kroppen forandres og du blir en helt annen person. Det blir vanskelig å kjenne igjen den tynne kroppen.

Sterke magesmerter

Søvnforstyrrelser og andre fysiske plager er også vanlig i årene etter en fedmeoperasjon.

– 4 av 10 som fikk operasjon har store magesmerter i etterkant, mange går på tunge smertestillene medisiner. En av tre må opereres på nytt innen ti år for alt fra gallestein til tarmslyng. Det er viktig at de som ønsker operasjon er klar over dette, sier Hjelmesæth.

SYK OG NORMALVEKTIG: Solveig Mathiassen Knight ble slank etter fedmeoperasjonen, men sliter med fysiske plager. Nå advarer hun andre. – Prøv alt annet før en operasjon. Ikke gi opp. Det går bra for mange. Men noen havner der jeg er, og da er det ingen vei tilbake. Foto: John-André Samuelsen / NRK

En av dem som har kjent på bivirkningene etter en slankeoperasjon er Solveig Mathiassen Knight (37) fra Tønsberg. Hun veide 135 kilo, slet med høyt blodtrykk og var i ferd med å utvikle diabetes da legene ga grønt lys for en såkalt gastric bypassoperasjon i 2013. I dag betaler hun en høy pris for sin nye, slanke kropp.

– En indre konflikt

OVERVEKTIG OG SYK: På det meste veide Solveig Mathiassen Knight 135 kilo. – En lege sa til meg: Du er så stor at du kommer til å få slag før du blir 40 hvis du fortsetter sånn. Det sank inn. Foto: Privat

– På under et år raste vekta ned til 70 kilo. Alle andre så det, men ikke jeg. Hodet hang ikke med. Det tok 3–4 år å komme etter – sånn rent psykisk.

Solveig fikk også sterke magesmerter, og har gjennomgått tre nye operasjoner i håp om å bli frisk. I dag er hun kronisk smertepasient og går på høydoser smertestillende. I tillegg har hun utviklet kronisk utmattelsessyndrom og er erklært arbeidsufør.

Hun beskriver situasjonen som en sorgprosess. Og en indre konflikt.

– Jeg klarer ikke å si at jeg angrer. Jeg var syk og overvektig. Nå er jeg normalvektig og syk. Det er så stigmatiserende å være overvektig at det likevel er enklere nå enn før. Men jeg er lei meg for at det ble slik. Det var jo ikke dette jeg ville, sier hun.

TENKER FRAMOVER: Solveig var fem år i tenkeboksen før hun bestemte seg for operasjon. – Da jeg fikk barn tenkte at nå må jeg bli sunn. Jeg vil leve lenge. Jeg vil bli bestemor og følge opp barnebarna en gang i framtiden. Foto: John-André Samuelsen / NRK

I 2013 hadde ikke legene alle svar på spørsmålene Solveig hadde rundt fedmeoperasjonen. Professor Hjelmesæth tror de ferske forskningsresultatene vil fi framtidens pasienter bedre svar.

– Vår oppgave nå blir å gi pasientene et godt og grundig bilde av fordeler og ulemper slik at pasienten selv kan treffe det rette valget. De fleste kan bli operert i dag. Det er veldig få korttidskomplikasjoner, dødeligheten er veldig lav. Men langtidskomplikasjonene er det en del av. Likevel er alltid noen som tar risikoen.

– En lettere utgave av meg selv

Therese Sjelmo-Nordheim er en av dem. 24. januar skal frisøren ta en gastric sleeve-operasjon ved fedmeklinikken ved Nordlandssykehuset. Hun er klar over faren for komplikasjoner.

– Jeg vet at det kan gå galt. Men jeg tar heller den risikoen enn å slite med overvekt resten av livet. Operasjonen bare er et verktøy. Resten er en livsstilsendring, og den jobben må jeg gjøre selv.

Hun har fulgt livsstilendringskurset til punkt og prikke og har gått ned 20 kilo i prosessen. Inngrepet tar tre kvarter, og går ut på å fjerne 85 prosent av Theres magesekk. Bare halvannen desiliter blir igjen.

– Mitt største håp er å kunne gå på ski neste vinter. Og så gleder jeg meg til å kjøpe fine klær. En Lee-bukse. Det har jeg ikke hatt siden jeg var 17 år.