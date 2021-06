Teltforbud i Lofoten: Her er tips for å redde ferien

Forrige uke skrev NRK om innføringen av teltforbud flere populære steder i Lofoten. Dette satte kjepper i hjulene for flere kommende teltturister.

Haukland i Vestvågøy kommune er et av områdene som berøres av forbudet, som iverksettes tirsdag. Det settes opp merkinger og skilt på områdene med teltforbud.

– Friluftsloven og allemannsretten er ikke laget for masseturisme slik vi opplever her, forklarte grunneier Ole Kristian Fjelltun-Larsen.

Men hva gjør man egentlig når planene for sommeren ikke lenger er lovlig?

Disse stedene innfører teltforbud i Lofoten Ekspandér faktaboks Moskenes kommune: Olenilsøya

Andøya

Vindstad

Tennes og Veines

Bollhaugen

Reinebringen

Sørvågvatnet

Langhaugen

Reine Vestvågøy kommune: Haukland Vågan kommune: Stranda under fjellet

Kalle (del av)

Rørvika (del av)

Turbokforfatter og fotograf, Helene Myhre Østervold, har god erfaring med Norgesferie. Hun har flere gode tips til deg som ser rødt etter teltforbudene.

Foto: Helene Myhre / @helenemoo

Vi har samlet sammen noen av dem her:

1. Bruk campingplassene

– Det finnes veldig mange fine campingplasser i Lofoten, så jeg ville tatt i bruk noen av disse.

I Lofoten finnes det campingplasser hele veien fra Moskenes kommune i vest til Vågan kommune i øst.

– På campingplasser har man tilgang til servicebyggene, og det er jo også veldig digg.

2. Ha en Plan-B

Helene Myhre pleier ofte å bruke bilen som overnattingssted når hun reiser på ferie. Foto: Helene Myhre / @helenemoo

– Jeg ville hatt en plan-B med en camper-van eller en rorbu.

Det er ikke bare teltforbud som er utfordrende for teltferien. Når man skal telte i Lofoten er man utsatt for veldig hardt vær, selv på sommeren, forklarer turjenta.

– Om det så er å sove i bilen man kjører. Man kan legge ned setene og sove der. Det pleier jeg å gjøre. Da er man mye mer rusta for hardt vær.

3. Let etter nye steder

Myhre oppfordrer deg til å prøve og tenke nytt, og ikke belage seg på å telte på de mest besøkte stedene.

– Lofoten er jo full av fine teltplasser, så man finner nok andre steder enn Hauklandsstranda og Reinebringen å sette opp telte sitt, det er jeg sikker på.

Hun har også en anbefaling til folk som ønsker å se noe annet uten å være oppå andre folk.

– Hvis man uansett skal til Lofoten så er man ikke langt unna Vesterålen og Senja! Det er veldig gode alternativer som ser ganske like ut, spør du meg da.

4. Ha lave forventninger

Ha en alternativ plan når det kommer til alt, råder hun. Ikke bare telt, men også på sted og område.

Myhre forteller hvordan det er lett å bli låst til en plan når man først har laget den.

– Da blir man veldig fort skuffa hvis det kommer dårlig vær eller ting er fullt. Ha lave forventninger og en løs plan med muligheter for å gjøre endringer underveis.

– Da tror jeg turen blir veldig fin.

– Forbud bør være siste utvei

Innføringen av teltforbud har fått flere til å stille spørsmål rundt allemannsretten.

Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Foto: Gard Eirik Arneberg / Norsk Friluftsliv

Generalsekretær i Norsk friluftsliv, Bente Lier, forteller at de i utgangspunktet er skeptisk til innskrenkninger på allemannsretten.

– Allemannsretten er en viktig del av norsk kulturarv, så vi tenker at stort press bør møtes med god informasjon og tilrettelegging. Forbud bør være siste utvei.

Allemannsretten Ekspandér faktaboks Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier.

Du kan også høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk.

Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

Retten til fri ferdsel og opphold er forankret i friluftsloven, som ble vedtatt i 1957. Loven avklarer forholdet mellom friluftsliv og grunneierens rett til å disponere egen grunn, og den tar hensyn til begge deler.

Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven og ikke spredt på forskjellige lover eller kun basert på sedvane, slik situasjonen er i de fleste andre land. Dette gjør vår allemannsrett robust og motstandsdyktig.

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter, og det er viktig å være klar over at alle rettighetene som allemannsretten gir, er begrenset.

Fri ferdsel og opphold skal foregå uten nevneverdig ulempe for andre. Allemannsretten tar sikte på å regulere bruken, slik at skadene på naturmiljøet blir minimale, og at konfliktnivået dempes. Friluftsloven definerer begrensninger i § 11 om god ferdselskultur.

De forstår likevel områder som opplever stort press. De har tillit til kommunene og hvordan de håndterer pågangen med besøksstrategier som er god for både lokalbefolkning og besøkende.

– Jeg opplever at dette tas tak i på en veldig god måte for å unngå å redusere allemannsretten ytterligere.

Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd, sa i NRKs forrige sak at målet ikke er å begrense allemannsretten, men å ta vare på Lofoten.

– Vi skulle jo helst ønske at det ikke var nødvendig med teltforbud. Men behovet for tiltak har blitt for stort.