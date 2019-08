Lofoten-ordfører utfordrer allemannsretten – turister bør ikke få være overalt

Allerede i 1957 ble hovedprinsippene i allemannsretten lovfestet i Friluftsloven. Formålet er kort forklart å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen.

Nå vil Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) utfordre allemannsretten. Han mener det i dag er altfor tilfeldig hvor turistene drar. Nå vil han ha større kontroll med dem som besøker Lofoten.

– Allemannsretten skal gjelde, men kanskje skulle vi sagt at den ikke bør gjelde for alle og overalt?

Sørdal ønsker at kommunene i større grad skal kunne ta styring på hvilke steder turistene kan oppsøke. Å legge til rette for besøk på bestemte steder, er en god idé, mener ordføreren.

Han mener at kommunene i sine planer bør kunne skissere områder for turister og områder som er for lokalbefolkningen.

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal mener man må kunne ta en diskusjon om hvor langt allemannsretten faktisk går. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi ønsker å grunnlovsfeste allemannsretten, men vi må også tørre å diskutere hvordan den stilles opp mot turisme og måten den blir utfordret på her i Lofoten.

– Er det sånn at man ønsker å si gjennom en kommunal plan at her i denne kommunen får turistene lov å gå i dette området, mens de ikke får lov til å gå i et annet?

– Ja, vi må tørre å ta den diskusjonen. Jeg sier ikke at det blir løsningen, men vi må i mye større grad kunne ta det tilbake til det lokale selvstyret, sier Sørdal.

– En skummel tanke

Styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Ane Mari Braut Nese, sier allemannsretten står sterkt i Norge. At den skal begrenses er hun uenig i.

– Alle skal kunne nyte friluftsområdene vi har i Norge. Økt turisme sliter på områdene og da kan noen får ideer om å begrense allemannsretten. Det er en skummel tanke.

Hun viser til at det andre steder har vært forsøkt å begrense antall besøkende gjennom forbud eller betaling.

– Vi blir litt nervøse hvis noen sier at man vil ha besøk i et område, men at man i et annet ikke er velkommen. Vi ønsker ikke at områder skal blir stengt for turister.

Braut Nese sier hun håper hun misforstår budskapet fra Sørdal.

Styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund Ane Mari Braut Nese mener det er skummelt å spekulere i om allemannsretten skal tolkes ulikt om du er turist eller fastboende. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Hvis ikke allemannsretten skal gjelde for alle, hvem skal den da gjelde for? Og skal den ikke gjelde for alle steder, hvordan kan man da hevde at det er en allemannsrett?

Mener vi trenger bedre regulering av turismen

Svein Helland, som er fungerende leder i Destination Lofoten, sier de langt på vei er enige med Flakstad-ordføreren.

– Folk tar seg til rette langt ut over hva allemannsretten innebærer, både med hvor de camper og det som går på trafikk langt utenfor allfarvei.

Helland mener håndhevelsen av allemannsretten fra det offentlige ikke er til stede. Til høsten skal Destination Lofoten ha et møte med regionrådet i Lofoten. Målet er å legge bedre til rette for kommende turistsesonger.

– Vi ønsker jo at turistene skal komme, men at de skal bruke fasilitetene det er lagt opp til. Allemannsretten er i utgangspunktet en rett som gjelder nordmenns rett til å gå fritt i landet.

– Skal allemannsretten også omfatte utenlandske turister?

– Den selges i alle fall inn som om den skal gjelde for alle. Vi selger inn Lofoten med fin natur og vakre omgivelser, men vi selger aldri inn at de kan campe på en kirkegård eller at de kan få lov til å klatre i de villeste fjellene.