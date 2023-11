NRK har tidligere skrevet om flere overleger ved sykehuset på Gravdal i Lofoten er kritiske til arbeidet som foregår i Helse Nord.

For to av alternativene som undredes for sykehuset er:

Bli et distriktsmedisinsk senter. Miste akuttkirurgisk beredskap.

Dette har fått innbyggerne i Lofoten til å reagere kraftig.

En av dem er Hilde Hovde.

Hun har tatt saken i egne hender og opprettet et opprop kalt «Nei til nedleggelse av Nordlandssykehuset Lofoten».

– Det er for å vise hvor glad vi er i Lofoten, området og folkene. Og at vi skal slippe å være bekymra for at om man blir syk så må man kjøre i seks timer til nærmeste sykehus.

Et innlegg med lenke til dette oppropet har florert på Facebook i det siste. Og i skrivende stund har oppropet fått over 7000 signaturer.

Det endelige forslaget til Helse Nord om hva som skal skje med Nordlandssykehuset Lofoten skal være klart før jul – og avgjøres neste år. Foto: Tommy Johansen

Livsnødvendig tilbud

Om Nordlandssykehuset Lofoten blir lagt ned kan det ta flere timer å komme seg til nærmeste sykehus. Hovde ser for seg kaoset ved å kjøre på vinterstid i dårlig føre, eller på sommeren med mye turisme.

– Veiene er ikke skapt for dette. Det er skummelt. Det skal være trygt å bo i Lofoten, og det blir det ikke om sykehuset blir lagt ned.

– Har du forståelse for at Helse Nord er i en krise som må løses?

– Ja, det har jeg. Men jeg tenker de må løse det på andre måter. De kan ikke ta fra oss et tilbud som er livsnødvendig.

Hun håper politikerne kan bruke underskriftene til å påvirke Helse Nord.

Oppropet til Hilde Hovde har over 7000 underskrifter. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Og det kan hende politikerne kan. For fredag inviterte Helse Nord alle Nordlands ordførere til et dialogmøte i Bodø.

– Vi ønsker å gå gjøre dette i samarbeid med kommunene. Vi har jo deltakere fra kommunene i arbeidsgruppene, men vi ser at det er et behov for å nå ut med budskapet. Og ikke minst få innspill på det vi presenterer. Hva tenker kommunene, hva er de opptatt av?, sier direktør i Helse Nord, Marit Lind til NRK

– Blod på hendene

Det endelige forslaget til Helse Nord skal være klart før jul – og avgjøres neste år. Foreløpig er ikke verken et endelig forslag eller en avgjørelse tatt.

Likevel får kutt-utredningen til helseforetaket ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad (H) til å se rødt.

– Det er veldig alvorlig det som nå er i ferd med å skje.

Han mener de er avhengig av å ha en akuttberedskap som kan berge liv, da geografi og værforhold gjør at de ikke alltid kan transportere til større sykehus.

– Da er det klart at det er noen som vil få blod på hendene i fremtiden, hvis vi står uten akuttberedskap når forholdene rundt oss ikke ligger til rette for å transportere videre. Det er en stor risiko og ansvar, som jeg ønsker å plassere på de som er beslutningstakere i denne prosessen.

Ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad (H) mener noen vil få blod på hendene om sykehuset på Gravdal mister akuttberedskapen. Foto: MARKUS THONHAUGEN / NRK

– Hva med argumentene om å samle ressurser?

– Det kan godt høres fornuftig ut. Men det gjelder ikke Lofoten.

Det begrunner han med at de har en positiv befolkningsutvikling. De har også en økende andel av turistene og fritidsbefolkning.

– Når det gjelder det å rekruttere fagpersonell gjelder ikke det heller Lofoten. Vi har lite ledighet og fremstår som et attraktivt sted å jobbe. Jeg oppfatter at det er de store sykehusene som virkelig sliter med rekruttering.

Tror at helsepersonell blir å flytte sørover

Are Johansen i ressursgruppa for sykehuset på Gravdal er skremt av at sykehuset i verste fall kan bli et distriktsmedisinsk senter.

Og denne diskusjonen har vært oppe før.

– Det er ikke lenge siden vi hadde en slik runde der det var foreslått nedlagt, sier Johansen.

Da var konklusjonen at på grunn av beliggenheten og problemer med å komme seg til og fra Lofoten i uvær, så skulle de opprettholde akuttberedskap og fødetilbud.

– Det har bidratt til å redde liv hver eneste vinter, sier Johansen og legger til:

– Bare til nå i år har vi hatt seks nødkeisersnitt på Gravdal. Og vi vet at andre pasienter er reddet fordi vi har sykehus her.

Johansen er bekymret for de ansatte som går rundt og er urolig for sin arbeidsplass. Og om sykehuset blir et distriktsmedisinsk senter, så tror han at helsepersonellet som står uten jobb blir å flytte sørover.

– Hvis det er noen som innbiller seg at det kommer en strøm med helsepersonell fra Lofoten til UNN eller Bodø så tror jeg de tar skammelig feil. Jeg tror de vil bli veldig overrasket, for mange vil nok flytte sørover.

– Jeg forventer at styret i Helse Nord griper inn, eller minister. Vi krever at Helse Nords styreleder kommer til Lofoten, ser dem i hvitøyet, og forklarer hva de har tenkt til å gjøre, avslutter Johansen.