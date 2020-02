Kinesiske turister tømmer apotekene i Tromsø for munnbind i frykt for coronaviruset

– Nå er det stort trykk på munnbind fra asiatiske turister. De ser oppgitt og lei seg ut når vi forteller at vi dessverre er fri for varen, sier bestyrer ved Apotek1 Stortorget, Linda Abelsen.

Et besøk til naboapoteket gir også liten gevinst. Samtlige apoteker i Tromsø er utsolgt for munnbind.

Linda Abelsen er bestyrer ved Apotek1 Stortorget i Tromsø. Hun har møtt på flere skuffa kinesiske turister som får beskjed om at det er tomt for munnbind på apotekene i byen. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Men for turistene som skal speide etter nordlyset en ukes tid til, er det kanskje håp. Det sier apotekmedarbeider Mariann Hesjvik ved Vitus apotek.

– Vi venter inn ny forsyning mot slutten av uka eller begynnelsen av neste uke.

Hun sier at det er et jevnt salg av munnbind hele året gjennom, og at turister utgjør en stor del av kundemassen.

Apotekmedarbeider Joakim Pedersen merker også den store pågangen av turister som ønsker munnbind. Han forteller at de har vært utsolgt for varen siden torsdag.

– Det er spesielt turister som skal reise hjem igjen som er bekymret, så de vil veldig gjerne kjøpe munnbind for å ha med til hjemladet, sier Pedersen til NRK.

Det var avisa iTromsø som omtalte saken først.

Antall smittede av coronaviruset er nå på nær 4500 personer. 107 personer har dødd, alle i Kina. Utbruddet i landet fortsetter å spre seg raskt. Stadig blir det meldt om smittetilfeller i andre land.

Alle apotekene i Tromsø er utsolgt for munnbind. Årsak: Kinesiske turister som ønsker å bunkre opp før de reiser tilbake til hjemlandet. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Hjelper myndighetene med import

Ifølge tall fra Innovasjon Norge sto kinesiske turister for 458 505 gjestedøgn i Norge fra januar til november i fjor. Det er fire prosent opp fra 2018.

NHO Reiseliv opplyser at Norge har hatt en voldsom vekst fra det asiatiske markedet de siste årene. Særlig gjelder det turister fra Kina. Og de forventer at veksten fortsetter.

Tromsø er en av byene som er svært populære vinterstid på grunn av nordlyset. Nå er det innført utreisenekt for kinesiske turister til andre land, for å hindre spredning av viruset. Det får følger her hjemme.

På Nerstranda senter i Tromsø er fire kinesiske venninner på shopping. De er ikke bekymret over å bli smittet, men anser situasjonen i hjemlandet som alvorlig.

– Situasjonen er alvorlig, mange mennesker har dødd. Men vi har tro på at regjeringen vår vil løse problemet snart, sier Apple.

Venninnene er med i en studentforening som hjelper kinesiske myndigheter med å importere munnbind fra Tyskland.

– Vi forsøker å hjelpe med det vi kan, men jeg tror ikke det vil ta lang tid før situasjonen blir bedre i Kina, sier Sophy.

Venninnegjengen føler seg trygge i Norge, men sier de går med munnbind når de beveger seg utendørs i hjemlandet Kina. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Jentene tror ikke folk i Norge og andre vestlige land trenger å være bekymret for å bli smittet av coronaviruset. Jentene ler av nyheten om at apotekene i Tromsø er utsolgt for ansiktsmasker.

Samtidig skjønner de godt hvorfor kinesiske turister bunkrer opp før de reiser hjem.

– Vi trenger ikke å bruke munnbind her, men når vi kommer tilbake til Kina så må vi bruke det hver dag, overalt, sier Apple.

Falsk trygghet

Norske myndigheter har innført flere tiltak for å være føre var dersom viruset kommer til Norge. UD ber nordmenn som oppholder seg i kinesiske områder rammet av coronavirus om å registrere seg.

Blodbanken i Oslo har innført 14 dagers karantene for blodgivere som har vært på en internasjonal flyplass i utlandet, til tross for at Folkehelseinstituttet mener det ikke er grunn til bekymring i Norge.

Men en av verdens fremste viruseksperter, Ørjan Olsvik, sier situasjonen er alvorlig i Wuhan-provinsen der utbruddet startet. Han mener kinesiske myndigheter nå gjør alt riktig for å hindre spredning av viruset.

Viruset er ikke like dødelige som eksempelvis SARS- og MERS-virusene. De som så langt er døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset, er eldre eller personer med alvorlig sykdom fra før.

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik, sier kinesiske myndigheter risikerer å mangle verneutstyr om coronaviruset når større områder. Foto: Tonje Hareland / NRK

Olsvik mener maskene gir falsk trygghet.

– Slike virus er så små og kommer seg gjennom munnbind, så i realiteten er det lite trygghet i å bruke dem. Det finnes masker som holder tilbake virus. I Kina kalles disse P3, men de er visstnok vanskelig å få tak i, sier Olsvik.

Mangelen på munnbind er langt fra det største problemet for kinesiske myndigheter. Det enorme landet har utfordringer med å få tak i nok verneutstyr for å forhindre at helsepersonell blir smittet.

– Kina trenger 100.000 engangsbeskyttelsesdrakter til helsearbeidere, men fabrikkene kan kun produsere 30.000 om dagen. Dette kan bli et problem om utbruddet når større områder, sier han.