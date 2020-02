Slik unngår du smitte i vinterferien

I de neste ukene reiser mange utenlands på vinterferie. Samtidig stiger antallet som blir smittet av COVID-19-viruset.

Det er nå registrert totalt over 70.500 smittede og over 1.765 døde.

Hanne-Merete Eriksen-Volle er seksjonsleder i Folkehelseinstituttet. Hun er tydelig i budskapet til de som frykter at det spøker for ferien.

– Det er ingen grunn til å avlyse planlagte ferieturer. All informasjonen vi har hittil tilsier at det er et stabilt virus. Risikoen for å bli alvorlig syk er veldig liten, sier hun.

Trygt å bade i ferien

Vinterferien er også høysesong for besøk på lekeland og badebassenger. Heller ikke her er det grunn til bekymring.

– Vi har ikke sett data angående virusets levedyktighet i vann, men vi antar at det ikke smitter via bading i klorbasseng, sier Eriksen-Volle.

Hun ser ikke behovet for å advare om smittefare ved ballbinger eller andre områder hvor det er vanlig å ferdes i ferien.

– Folk kan trygt nyte ferien, dersom de følger fornuftige råd om håndhygiene, sier hun.

De aller fleste som blir smittet, får symptomer som feber, slapphet, sår hals og tørrhoste. Hos noen få kan viruset føre til alvorlig luftveissykdom. Foto: CDC

Slik beskytter du deg

Viruset smitter som influensa ved at det overføres fra luftveiene hos en syk person. Det skjer på disse tre måtene:

1. Smitte gjennom luften: Den syke nyser eller hoster slik at viruset kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos andre personer.

– Prøv å holde minst 1 meters avstand til den som hoster eller nyser. Er du selv syk, så bør du sørge for å hoste i et papirhåndkle, eller bruke albuekroken om du ikke har det tilgjengelig, sier Eriksen-Volle.

2. Ved direkte kontakt: Den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

– Nøkkelen for å forhindre smitte er å vaske hendene dine godt. Dette er spesielt viktig etter toalettbesøk og når du håndterer mat, sier hun.

3. Ved indirekte kontakt: Viruset blir overført til klær eller gjenstander som mobil eller PC-tastatur gjennom nys/host. Den syke kan også ha hatt viruset på hendene, og så kommer andre personer i kontakt med gjenstanden.

Det er så langt ukjent hvor lenge viruset kan leve utenfor kroppen.

– Men vi har gode tall basert på andre tilsvarende virus. Da ser man at det er alt fra få timer til noen dager.

Den gode nyheten er at dette viruset lar seg lett drepe. Det er bare å vaske hendene med såpe og vann eller bruke desinfeksjonsmidler som Antibac.

Svenske Karin Hæggløf og Hanna Suua er heller ikke bekymret for viruset, men passer på å vaske hendene godt når de er ute og reiser. Foto: Su Thet Mon / NRK

Få avbestillinger

Reiselivsbransjen opplyser at nordmenn foreløpig ikke latt seg skremme.

– Det er ingenting som tyder på at frykten setter noen stopper, verken for vinteren eller sommeren, opplyser Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving Norge.

Heller ikke SAS, Norwegian, TUI eller Color Line har sett at folk avlyser reisen.

For Emil Stenrud fra Eidsvoll er det uaktuelt å droppe ferieturen til Thailand.

– Det virker opphausset, selv om man selvsagt skal ta det på alvor, sier han.