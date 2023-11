Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Karoline Jæger-Johnsen, som er gravid og har svangerskapsforgiftning, måtte reise til Bodø for behandling.

Karoline Jæger-Johnsen gleder seg ekstra mye til jul i år.

Med termin 16. desember kan hun snart si «hallo» til ei lita ei for første gang.

Tidlig denne uka fikk hun imidlertid påvist svangerskapsforgiftning. Hun måtte pakke bagen og reise flere hundre kilometer vekk fra hjemmet på Bø, til Bodø.

– Jeg er veldig glad for å bli tatt ordentlig vare på av legene, sier hun til NRK.

Men i Bodø var pasienthotellet stappfullt.

Karoline, som fortsatt har tre uker igjen til termin, ble sendt til et av byens hoteller.

Karoline fikk beskjed om at det var ordnet hotellrom til henne på Comfort Hotell i Bodø sentrum. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hva kunne sykehuset tilby av økonomisk hjelp?

500 kroner.

Hva koster rommet per natt?

Nesten 1400 kroner.

– Det blir ikke særlig med julegaver i år, sier Karoline til NRK.

Men når NRK tar kontakt med sykehuset virker reglene å være noe helt annet enn det den høygravide har fått beskjed om.

DYRT: Karoline sier hun ikke kan klage på utsikten fra hotellrommet, men sier 900 kroner natta blir mye penger hvis hun må vente til 16. desember. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Går kraftig utover privatøkonomien

Karoline bor i utgangspunktet i Bø i Vesterålen. Bygda som kanskje er mest kjent som Norges «skatteparadis».

Hun og samboeren har riktig nok helt vanlige jobber og alminnelig inntekt forteller hun.

Å potensielt bo på hotell i tre uker vil derfor bli en stor utgift for den lille familien.

– Dette påvirker vår privatøkonomi i stor grad. Vi har akkurat kjøpt hus og byttet tak, sier Karoline før hun legger til:

– Det blir ikke mange dyre julegaver i år, for å si det sånn.

Bø i Vesterålen ligger seks timer unna Bodø med bil. Foto: Jan-Helge Andersen

Den høygravide 23-åringen forteller at det hele tiden var planlagt at hun skulle føde i Bodø på grunn av helse.

– Legene ved sykehuset på Stokmarknes selekterte meg til Bodø som utgangspunkt. På grunn av svangerskapsforgiftning måtte jeg reise langt tidligere enn først tenkt.

Og at Karoline er selektert til Bodø, over 300 kilometer fra der hun normalt bor, skal i utgangspunktet bety at oppholdet blir dekt.

MANGE TIMER: Karoline har mye tid til hekling mens hun venter på fødselen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Har krav på dekning

Karoline forteller at hun tok kontakt med sykehuset dagen etter innsjekk for å dobbeltsjekke at det ikke er noe som kan gjøres.

Det fikk hun avkreftet. 500 kroner var alt sykehuset kunne tilby.

NRK har sett den skriftlige garantien Karoline fikk fra Nordlandssykehuset.

I etterkant delte hun et lengre innlegg på Facebook om situasjonen. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Det var mange som skrev til meg at de har vært i samme situasjon. Dette blir dyrt for oss, men vi skal klare det. Jeg synes veldig synd på de som har dårligere råd enn oss. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Er det virkelig slik det skal være hvis du bor i distriktet?

Trond Solem, seksjonsleder for pasientreiser ved Nordlandssykehuset, forklarer reglene til NRK.

– Denne pasienten, som er selektert til å føde i Bodø, vil få full dekning.

Men Karoline sier hun har spurt flere ganger – hvor kan feilen ligge?

Hvorfor får Karoline en helt annen informasjon?

Karoline sier hun har tatt opp problemstillingen med avdelingen to ganger – som sier dette er det eneste hun kan få. Ligger feilen hos avdelingen, eller ramler Karoline inn i et eller annet smutthull?

Hvis feilen ligger hos avdelingen - hva gjør Nordlandssykehuset for å rydde opp i dette, og i fremtidige situasjoner?

– Direkte trist at media må til

Kommuikasjonsavdelingen ved Nordlandssykehuset svarer NRK per e-post at det Solem beskriver stemmer.

Karoline har rett på full dekning da hun er selektert.

– Hvis den fødende er selektert til Bodø, er det riktig at hun ikke skal dekke oppholdet selv. Her må det ha skjedd en misforståelse og det er bare å beklage, skriver de.

Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Kasper Holgersen

De legger til:

– Vi tar kontakt med personen det gjelder på mandag. Vi må også se nærmere på om rutinene våre for informasjon til fødende er god nok.

Karoline er følgelig glad for at det virker å ordne seg.

Men hun synes det er betenkelig at NRK får et annet svar enn det hun har opplevd å få.

– Slike feil skal ikke skje. Det er trist at jeg ikke ble hørt. Jeg prøvde jo selv å ta dette opp, men ingen kunne hjelpe.

Hun legger til:

– Det er jo ikke alle slike saker som får denne oppmerksomheten. Da er det direkte trist at det er media som må til for å få dekket det man har krav på.