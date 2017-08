Nordland SV er bare drøyt 300 stemmer unna et direktemandat til Stortinget på den ferske meningsmålingen. Partiet får 7,5 prosent av stemmene, og går opp 2,3 prosentpoeng fra stortingsvalget for fire år siden.

Sammenlignet med NRKs måling i juli i år er det opp 1,8. Og listetopp Mona Fagerås har stortingsplass innen rekkevidde.

– Jeg blir selvfølgelig svært glad, det viser at den jobbinga vi har gjort så langt i valgkampen har gitt resultater, sier Fagerås til NRK.

– Dette innebærer at vi har sjans på å ta et direktemandat. Tar vi ikke det er jeg ganske sikker på at vi uansett kommer inn på utjevningsmandat.

Små marginer

Ved forrige stortingsvalg var SV-topp Marius Jøsevold bare 110 stemmer fra stortingsplass. Han tok seieren litt på forskudd, og endte opp med å søke jobb på NAV dagen etter valget.

Mona Fagerås (SV) har all grunn til å smile. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

For SV teller altså hver eneste stemme denne gangen, og Mona Fagerås vil stå på for å holde oppe vinden de tilsynelatende har fått i seilene.

– Vi har vært det partiet som har vært tydeligst mot økende ulikhet, og vi er krystallklar på at vi skal ha fisk og ikke olje utenfor Lofoten. Vi skal mobilisere alt vi kan framover nå mot valget 11. september.

– Dere stjeler primært velgere fra Venstre og Rødt. Hvorfor det, tror du?

– Dette er to partier som har hentet en del stemmer fra dem som er opptatt av miljø. Rødt-velgerne ser vel at Nordland SV er nærmest mandatet, og Venstre-velgerne må være skuffet over det samarbeidet som har vært i regjering.

Ikke fornøyd

Like fornøyd har ikke Ap og Frp grunn til å være, dette er partiene som går kraftigst tilbake på NRKs måling.

Aps Eirik Sivertsen konstaterer at det uansett er en liten bedring fra Avisa Nordlands måling sist uke. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Ved NRKs måling i juli lå Ap på 29,3 prosent, nå er partiet nede på 27,7. Det er 7,4 prosentpoeng ned fra stortingsvalget i 2013. Og partiet ligger dermed an til å miste et mandat.

Listetopp Eirik Sivertsen prøver å se lyst på det, og viser til en meningsmåling Avisa Nordland presenterte i forrige uke hvor Ap fikk en oppslutning på 26,8 prosent.

– Denne målinga er ikke god nok, men viser likevel en fremgang fra sist uke. Den viser et stabilt flertall for en ny regjering som vil ha en aktiv næringspolitikk, et ryddig arbeidsliv og som vil satse på skole og eldreomsorg.

På spørsmål om hva som kan være årsak til nedgangen, gjentar Sivertsen svaret over.

Knallhard jobbing

Frp er det partiet som går mest tilbake fra forrige valg, målt i antall prosentpoeng. De får en oppslutning på 10,8 mot 18,8 ved valget i 2013. Sammenlignet med målingen NRK hadde i juli er det en liten endring på -0,1 prosentpoeng.

– Vi skulle gjerne sett andre tall, men konstaterer at vi nå har en knallhard jobb å gjøre de resterende 14 dagene før valget, sier listetopp Kjell-Børge Freiberg.

– Vår oppgave nå blir å synliggjøre det vi vet velgerne er fornøyd med, blant annet satsinga på samferdsel, en satsing vi ønsker å fortsette med.