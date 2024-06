– Forrige sommer kjente jeg det veldig. Jeg fikk nesten knekken mot slutten, for da var det veldig mye jobb, sier Amanda Toften (17).

Hun er akkurat ferdig med andreåret på videregående skole og godt i gang med årets sommerjobb på Huset Kaffebar på Leknes i Lofoten.

Bak disken har hun selskap av venninna Mathea Grav. De har hatt noen feriedager, men det blir mye jobbing i sommer.

– Mot slutten av sommerferien jobber jeg hver dag. Med én fridag på to uker, sier Toften.

Slik er det for mange unge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at 7 av 10 mellom 15 og 24 år skulle jobbe i sommermånedene i 2022.

Amanda Toften (17) kjenner noen ganger på at det kan være vanskelig å kombinere skole, jobb, trening og fritid. Foto: ODA VIKEN / NRK

SSB kommer ikke til å presentere tall for 2023 eller prognoser for 2024, men alt tyder på at sommerjobbmarkedet ser lignende ut også i år.

Medisinstudent Markus Numann er bekymret for at unge folk ikke tar nok pauser, for eksempel etter et krevende studieår med både jobb og studier.

– Unge bør bli flinkere til å lytte til kroppen sin og ta seg pauser i sommer, mener han.

– Trøtt, slapp og sliten

Numann er en av flere medisinstudenter som står bak et eget legetilbud for studentene i Bodø.

Gjennom praksisen har Numann møtt mange studenter som har vært utslitte. Særlig om våren, i forbindelse med eksamen.

– Studentene kom ofte på time og trodde de hadde langvarige virusinfeksjoner. Noen slet også mye med søvn. Det var ofte slik at de ønsket en diagnose.

Da legen satte seg ned og tok en ordentlig prat med studentene, skjønte også de at symptomene kunne skyldes stress og press, forteller han.

Noen av dem fikk også en aha-opplevelse.

– Hverdagsstress og høy belastning kan gi utslag i kroppslige symptomer, ifølge studentlegen.

– Jeg valgte selv å ta en pause selv etter studie nå, og ikke gå rett på turnuslivet. Ta en liten pust i bakken, og finne ut hva ferie er for noe, sier studentlege Markus Numann. Foto: ODA VIKEN / NRK

Numann sier han har full forståelse for at unge folk har behov for å jobbe litt ekstra når de først har mulighet til det.

– Ting har blitt dyrt og du trenger penger for å overleve i hverdagen.

Samtidig anbefaler han å tenke over hvordan man legger opp løpet, slik at slipper å starte på et nytt studieår med flatt batteri.

– Ta gjerne to-tre uker før eller etter studietiden for å lande litt. Det er nok ikke de dagene som gjør at du får bedre råd. Kanskje du tjener mer på å lære deg å håndtere stress og hvile.

Studentlegen får støtte av fastlege Linda Tørrissen Hennø ved Alstad legekontor i Bodø.

– Lytt til kroppens signaler Foto: Linda Torrissen Hennø Ekspander/minimer faktaboks – Hvis du er mentalt sterk og kjører over kroppens signaler om at du trenger hvile over tid, har kroppen en tendens til å rope stadig høyere. Da kan du ende opp med symptomer som for eksempel hodepine, muskelsmerter og søvnvansker. De sier fastlege Linda Tørrissen Hennø ved Alstad legekontor i Bodø. Hennø forteller at hun pleier å snakke med pasientene sine om «å handle på kreditt». – Dersom man over lang tid overskrider sitt eget toleransevindu og jobber mot kroppens signaler og kapasitet, risikerer man å bli utbrent, sier Hennø. Dersom du først havner der, tar det ofte lang tid å bygge seg opp igjen. Og toleransen for stress forblir gjerne redusert i en viss grad, dersom du først har vært skikkelig utbrent, ifølge legen. – Det å lære å lytte innover og stoppe denne prosessen i tide er fornuftig, fortsetter Hennø. Hun understreker at toleransevinduet og grunnverdiene varierer fra person til person, slik at det ikke nytter å sammenligne seg med andre. Linda Tørrissen Hennø tror også at mange sliter med å kjenne sine egne grenser. Noe som fører til at viljen ofte overskrider egen kapasitet. Noe av årsaken til dette legger hun på sosiale medier. – Sosiale medier skaper urealistiske forventninger til hva som er «bra nok». Det er fornuftig å leve i tråd med egne verdier fremfor verdenssynet som skapes av media og omgivelsene.

– Ta et friår

En som har fulgt rådene fra legene er Line-Sofie Westgaard (20). Da hun var ferdig på videregående tok hun seg et friår, som nå blir til to.

– Jeg kjente at det ble litt nok etter eksamensperioden på videregående. Så jeg reiste blant annet til Alpene for å stå på ski. Det satser jeg på å gjøre i år også, sier hun.

For Amanda Toften og Mathea Grav på Leknes har mye jobb og skole gått ut over andre ting.

Line-Sofie Westgaard kjenner på press fra omgivelsene om å begynne å studere. Foto: ODA VIKEN / NRK

Skipper trening

– Det kan bli mye, spesielt når det er skole, med lekseprøver, innleveringer og jobb etter skolen. I tillegg til det å prøve å ha fritid og få tid til å dra på trening og gjøre det man liker, sier Amanda Toften.

– Da blir det ofte sånn at jeg ender opp med å ikke dra på trening fordi jeg kanskje er sliten. Det er jo ganske kjipt.

Når sommeren er over venter sisteåret på videregående.

– Det er litt skummelt. Jeg må kanskje prøve å prioritere skole litt mer. Det er litt vanskelig å få tid til både jobb og skole. Man må prøve å finne en balanse, sier Toften.

Mathea Grav har også skaffet seg jobb i en barnehage denne sommeren. Hun er likevel ikke bekymret for at hun kommer til å starte det neste skoleåret med flate batteri.

– Jeg har jo ferie rett før skolen. Så da skal jeg nok klare å få opp energien.