Myndighetene ber Kristian (17) og andre utenlandsreisende registrere seg

Sju måneder etter at han kom til Australia, får oppholdet som utvekslingselev i Adelaide en bråere slutt enn planlagt.

Egentlig skulle ranværingen være i den australske storbyen fram til begynnelsen av juli, men nå skal han og de andre elevene hjem.

Men det er lettere sagt enn gjort, selv om han har billetter og det går fly.

– Vi skulle flydd via Bangkok, men da vi ankom flyplassen i Melbourne hadde thailandske myndigheter endret reglene og krever negativ koronatest for å reise via Bangkok.

Tirsdag meldte Australia om 430 nye smittetilfeller i landet. Forrige uke så myndighetene seg nødt til å stenge den verdenskjente Bondi Beach, etter at folk ikke overholdt anbefalt avstand.

Måtte være symptomfri

Rausandaksel har selv ingen symptomer og tror derfor heller ikke han har noen mulighet til å bli testet med det første.

Nå venter han på en ny mulighet til å komme seg hjem.

– Vår utvekslingsorganisasjon har holdt på en uke med å prøve å finne billetter og da var eneste mulighet å reise via Thailand. Ting forandrer seg hver dag med nye regler.

I mellomtiden går det meste av tiden til å sitte på rommet hos vertsfamilien og få tiden til å gå. Der er han nærmest i isolasjon og den daglige kontakten med vertsfamilien har det blitt mindre av.

I utgangspunktet har han lyst til å fullføre skoleåret, men følger norske myndigheters råd.

Utvekslingsstudenter blir sett på som reisende, og den generelle oppfordringen fra Utenriksdepartementet er at alle norske borgere som er på reise i utlandet vurderer å reise hjem så snart som mulig.

– Det er en veldig uforutsigbar situasjon her nå og de siste dagene har jeg prøvd å komme meg hjem.

Ber nordmenn registrere seg

Utenriksdepartementet har ingen oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i utlandet. Verken voksne eller mindreårige.

Men de oppfordrer alle som er på utenlandsreise til å registrere den på portalen reiseregistrering.no.

Da er det også viktig at man oppdaterer oppholdssted og planlagt hjemreise, og at man sletter reisen når man har kommet hjem.

Utenriksdepartementet jobber tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe, for å hjelpe norske borgere på reise i utlandet med å komme trygt hjem.

Bondi Beach i Sydney fremstår folketom etter at australske myndigheter stengte den verdensberømte stranda. Foto: PETER PARKS / AFP

– Stolt

I Mo i Rana sitter Maria Saltirov Rausandaksel og håper sønnen skal komme hjem så snart som mulig.

– Vi er selvfølgelig litt usikker på hvordan situasjonen i Australia vil utvikle seg framover. Vi vet heller ikke når vi kan få han hjem. Vi tar det litt som det kommer.

Familien prøver samtidig å forberede seg selv og Kristian på at det kan ta litt tid.

Håpet er at han kommer hjem før påske.

– Vi er først og fremst utrolig stolte over at vi har en ungdom på andre siden av jorda som håndterer situasjonen med ro og trygghet.

Har pakket kofferten

Kristian Saltirov Rausandaksel bruker den siste tiden i Australia til å holde kontakten med familie og venner, og til å se filmer.

Alenetiden har også gitt han et nytt tidsfordriv.

– Man prøver å fylle tida med noe meningsfullt. Jeg har begynt å skrive dagbok for å dokumentere mine opplevelser her.

Og dersom han får beskjed om at hjemreisen er i boks, er han klar.

– Jeg er klar for å komme hjem. Kofferten er pakket. Passet er klart. Vi venter bare på billetter og en mulighet ut.

