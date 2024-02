Nord-Norge har vært preget av uvær avløst av ekstremvær den siste tida.

– Alt av nedbør kommer rett ned på fôrbrettet. Så det blir suppe til middag.

Under et kraftig uvær mandag i forrige uke gikk det galt for storfebonden i Meløy i Nordland.

Ei voldsom vindkule traff fjøset til rundt 50 melkekyr og 50 ungdyr. Bonden ble oppmerksom på voldsom støy.

– Da jeg kikket ut fra kontoret så jeg fjøstaket begynne å riste. Og resultatet er at vel 30 prosent av takplatene forsvant opp i lufta og noen få kom ned og inn i fjøset.

Stormen som herjet i Nord-Norge satte sine spor. Vinden tok både hustak, utedo og fjøs.

Uten tak over dyrene måtte bonden ta imot det neste lavtrykket som lå og venta: Ekstremværet «Ingunn».

Odd-Arne Stormo driver gården med sin kone og foreldre. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Ikke så stille før stormen

– En del av platene som var igjen på taket flagret i vinden. Jeg var redd for at de kunne komme ned. Man balanserer på en egg av sikkerhet, sier Stormo.

Sikringa gikk, og dyrene var urolige. En port ble også blåst inn i fjøset, og endte sin ferd rundt 30 meter bortenfor.

– Det setter noen tanker i sving, sier Stormo.

Bonden forteller at da de fikk lyset på plass igjen, roet situasjonen seg. Stormen blåste over dagen etter, og uværet som raste i Nord-Norge fikk aldri navn.

Men nok et lavtrykk truet.

Kyrne får mat som blir ganske våt, men de har komt seg bra etter uværet, sier Stormo. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

– Skar i marg og bein

– Hver eneste nyhetssending handlet om stormen som skulle komme, og vi hadde et tak som stod slik. Da ble vi svært bekymret. Men vi fikk sikret så godt vi kunne. Vi måtte avvente og se.

Få dager etter at fjøstaket ble røsket opp av stormen, kom ekstremværet «Ingunn» feiende over Trøndelag og Nord-Norge.

Faktisk herjet «Ingunn» så heftig at det ble satt ny norsk vindrekord.

Bonden har reflektert litt rundt hvordan det må ha vært for dyrene.

– «Ingunn» var krevende for både folk og fe. Forskjellen er at folk visste om stormen. Det gjorde ikke dyrene. Men de taklet det relativt bra. Hele fjøset ble relativt luftig da vinden stod på.

På grunn av støyen fra takplatene som stod og slo i vinden, samlet dyrene seg i litt stillere områder.

– Lyden skar i marg og ben.

Fra innsiden av fjøsen kan man se rett opp til fjellene. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Men dyrene taklet det bra, ifølge storfebonden i Meløy.

– Det er klart at dyrene som stod uten tak og som det regnet på, syntes nok at det var litt ubehagelig. Men de har pels og det har vært plussgrader hele tiden, så det har gått bra.

Kyrne i fjøset på Reipå i Meløy har stått uten tak over hodet i en uke.

Og nå kommer minusgradene.

Minusgrader i hele landet

Den siste uka har vært preget av varseltrekanter og advarsler. Statsmeteorolog Eldbjørg Moksnes melder nå om en relativt rolig uke, fri for kraftige vindkraft.

– Ja, det gjør vi, det må vi nok sette pris på ja. Det er noen som har hatt litt vårfornemmelsen i helgen, så blir vel de drept litt fort utover høstdagene. Men februar er en vintermåned, så.

– Det blir jo en kald uke med minusgrader i hele landet, både dag og natt.

Det kommer også litt snø her og der, men hun forklarer at ingen steder kommer til å få veldig store mengder.

Litt snø blir det likevel. I Nordland kan det komme snø tirsdag og onsdag allerede.

– Kulda kommer i første omgang litt nordøst fra, det betyr at det kanskje blir kaldest i indre strøk i nord. Sånn typisk finnmarksvidda kan sikkert få ned i 30 minusgrader i starten av uka.

Det blir ikke en ny runde med sprengkulde slik som i januar, betrygger Moksnes.

– I de store byene så kan for eksempel Oslo kanskje få ned i 15 minusgrader litt utover i uka på nattetid. Mens i Bergen blir det rundt minus 10 på det kaldeste. I Trondheim er det kanskje ned mot 15 minusgrader, som er det samme videre nordover, sier Moksnes.

Det finnes ingen rask måte å fikse taket på, derfor må Stormo vente på platene som er på vei fra Belgia. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Vil gjøre noen endringer med taket

Odd-Arne Stormo jobber på spreng for å få tak på plass i tide.

– Dyrene takler kulda som kommer. Utfordringa ligger i bygninga. Både vann, møkk og melkeroboten fryser. Alt det som må virke, tåler frost dårlig.

Storfebonden forteller at det var vanskelig å styre seg, og at han er glad for at han og kona er to som passer på hverandre.

– Vi er veldig glade for at verken folk eller dyr ble skadet. Det er det vi trøster oss med.

Nå er spesielle takplater på vei fra Belgia til Meløy, og de har håp om at dyrene får tak over hodet i løpet av uka. Bonden håper fjøset vil holde bedre når neste storm kommer.

– Vi skal bruke større skruer med større hode på for å være sikker på at platene skal holde. Men så klart, til neste storm blir vi nok urolige for hvordan det skal gå nå.