Våren 1940 var Narvik sentrum for verdensnyhetene.

Det gikk hardt for seg da nazistene inntok Ofoten.

80 fly ble skutt ned 65 skip ble senket

Norske, britiske, franske og polske soldater slo de tyske styrkene tilbake.

Slaget om Narvik var vunnet.

Av skipene som ble senket var 19 av dem båter som skulle hente malm.

Hva skjedde egentlig med disse malmskipene?

Det har hittil vært en relativt ukjent del av krigshistorien

Helt til lokalhistoriker Viggo Nordgård-Kristensen i Narvik kom over en dagbok.

– Dette er et nytt kapittel i krigshistorien om Narvik. Det er stort, sier historikeren til NRK.

Fortjener en plass i Narviks historie

I 2017 bestemte Narvik historielag å reise et merke til minne og heder over sjøfolkene som gjorde sitt ytterste for å berge liv.

– Historien bak malmskipene som gikk til bunns er lite kjent. Mannskapet som var om bord fortjener en plass i norsk skipsfarts- og Narvik bys historie, sier Nordgård-Kristensen.

Søndag skal han holde foredrag om redningsdåden i Sjømannskirken i Narvik.

– Det var jo her, i Narvik, det var virkelig krig. Både til sjøs og på land. Det som skjedde i sør blekner i sammenligning. Nå æres de som æres bør. Det er en stor dag i kalenderen.

Avduker nytt minnesmerke

8. mai er Norges frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen.

I Narvik skal et minnesmerke etter redningsdåden ved Narvik havn 9. april 1940 avdukes.

– Dette er en historie om menneskelig heltedåd og innsats under Slaget om Narvik som det er fint å hente fram.

Det sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide som deltar på markeringen.

Han tror krigen i Ukraina vil prege frigjøringsdagen over hele landet.

– 8. mai har vi hvert år, men dette er første markering av denne dagen hvor det samtidig er storkrig mellom stater i Europa. Vi har hatt andre kriger, men situasjonen vi har akkurat nå er fryktelig dramatisk, sier Eide.

– De fine og riktige ordene vi alltid uttaler 8. mai vil ha en litt større dybde i år. Jeg tror mange vil tenke på det med større alvor.

Markeringer over hele landet Ekspandér faktaboks Norges frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen blir markert fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør. Regjeringen vil være representert med statsråder flere steder i landet. Hovedarrangementet skjer på Akershus festning fra klokken 15 med kong Harald og kronprins Haakon til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre holder hovedtalen. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på markeringen i Narvik. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltar på seremonien med kommunen og Forsvaret i forbindelse med markering på Lillehammer. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar på markeringen i Kirkenes. Næringsminister Jan Christian Vestre deltar på markeringen i Bodø. Olje- og energiminister Terje Aasland deltar på markeringen i Sandnes i Rogaland.

Espen Barth Eide sier betydningen av motstandskraft, samhold og det å ha allierte får en ekstra dimensjon når vi markerer 8. mai under forholdene vi ser i Europa nå. Foto: Vilde Jagland / NRK

Langelands dagbok

At historien fra Narvik om «Cate B» nå har kommet opp og frem er takket være Arne Langelands dagbok. Han var andre styrmann på malmskipet fra Farsund.

Her kommer det frem at skipet ankom Narvik bare noen dager før 9. april for å laste jernmalm.

Malmen skulle trolig fraktes til England.

Slik skulle det imidlertid ikke gå.

I stedet ble skipet liggende midt i skuddlinjen da sjøslaget mellom engelske og tyske jagere raste inne på havnen den 10. april.

Viggo Nordgård-Kristensen, som har skrevet om de dramatiske hendelsene i «Årbok for Narvik», forteller hva som skjedde i morgentimene.

– Langeland bråvåkner i det panserskipet «Norge» åpner ild mot den tyske jageren «Bernd von Arnim». Den tyske jageren svarer med å skyte torpedoer mot det norske panserskipet. Han får klærne på seg og springer ut på dekk.

Da ligger «Norge» ligger bare 50 meter fra «Cate B» sin styrbord side.

Forskremt står hele mannskapet om bord i «Cate B» og har orkesterplass til sjøslaget.

Plutselig ser styrmann Langeland en torpedo komme med kurs rett mot hans skip. Langeland holder pusten.

«Norge» truffet av en torpedo

Men til alt hell passerer torpedoen noen meter framfor baugen. To torpedoer til kommer susende utover mot panserskipet. Også de bommer.

Foto: Hans Skjerpen

Men så inntreffer katastrofen.

– En øredøvende eksplosjon vekker hele byen. To torpedoer treffer «Norge». Lamslåtte står hele mannskapet om bord i «Cate B» ved rekka og ser at skipet sakte ruller rundt.

De ser at noen av de overlevende kommer seg opp på kjølen. Men panserskipet synker raskt. Propellene går ennå rundt i det «Norge» forsvinner i dypet.

Ifølge dagboknotatene hører mannskapet ropene om hjelp. Hundre mann har overlevd torpederingen og ligger nå i det iskalde vannet. De kjemper for livet. Mange er hardt skadet.

– Kapteinen om bord gir ordre om å sette ut en livbåt. Langeland og fem andre i mannskapet går i livbåten og begynner de å ro.

Les også: Vil ha krigsmonument over «Slaget om Narvik» – midt i Oslo

– Et syn vi aldri glemmer

I dagboka si forteller Langeland hva som møtte han og mannskapet:

Der møtte oss et syn som jeg aldri glemmer. Skrik og skrål og jammer rop i pine og dødskamp hvor du enn så hen. Verst var det nesten og se på alle de sønderslitte kroppene over alt. Noen uten hode, andre manglet armene eller benene, ja, noen endog med hele magen oppflenget, og fremdeles i livet. Styrmann Arne Langeland på malmskipet «Cate B»

Mannskapet startet med å få skadde personer opp i livbåten. Over alt hørte de skrik om hjelp.

Den tungt lastede livbåten satte så kurs mot land. De gjennomvåte marinegastene hakker tenner i bunnen av båten. De gjennomvåte klærne blir avkjølt av vinden og kulden. Kroppsvarmen til marinegastene blir lavere og lavere for hvert minutt.

De er i livsfare.

Etter en halvtime er de endelig kommet frem til dampskipskaien. Sju av soldatene har så store skader at de må få behandling på sykehus.

Det første av i alt tre sjøslag på Narvik havn var over. To norske panserskip var senket og 276 norske sjømenn mistet livet.

Men 15 menn kunne takke mannskapet om bord i «Cate B» for at de overlevde katastrofen.

– Kaptein Larsson-Fedde var nok fornøyd med sitt mannskap denne tirsdagen. På akterskipet om bord i «Cate B» har de heist flagget. Men det vaier på halv stang, forteller Viggo Nordgård-Kristensen.

Ble selv truffet

Imidlertid var ikke dramaet helt over for mannskapet.

Dagen etter, onsdag 10. april, kom fem engelske jagere inn på Narvik havn. I sjøslag nummer to blir «Cate B» truffet av to torpedoer.

– Mannskapet flykter i land i den samme livbåten som berget 15 marinegaster dagen før.

Fakta om «Cate B» Ekspandér faktaboks «Cate B» ble bygget ved J. Priestman & Co i Sunderland som byggenummer 268.

Den 14. august 1920 ble nybygget levert til det svenske rederiet AB Transatlantic.

Skipet fikk navnet DS Unden. I august 1938 blir skipet kjøpt av rederiet Th. Brøvig og omdøpt til Cate B.

Skipper om bord blir den 45 år gamle Birger Larsson-Fedde. Hele det 27 mann store mannskapet er fra Farsund-distriktet.

På nyåret i 1940 er DS «Cate B» i Argentina. De laster korn i Buenos Aires. Det 8000 tonn store skipet seiler over Atlanteren og losser kornlasten i Stavanger og Bergen.

Deretter setter skipper Larsson – Fedde kurs nordover. Søndag kveld den 31. mars 1940 ankommer DS Cate B Narvik. Kilde: Viggo Nordgård-Kristensen.

Nordgård-Kristensen forteller at Langeland også skriver om denne hendelsen i dagboka.

– Han skriver om skipet som ligger stille og forlatt med styrbord slagside. «Cate B» synker sakte, men sikkert ned på bunnen av Narvik havn.

14 år på havets bunn

Først 14 år etter andre verdenskrig ble malmskipet hevet, da det ble ryddet opp etter krigshendelsene på havna.

Ifølge Viggo Nordgård-Kristensen kunne man da fortsatt lese navnet som var malt med sort maling på hver side av baugen.

– Det en gang så flotte malmskipet var i en sørgelig forfatning. Alle mastene og skorsteinen var borte. Skipet hadde også hull i skroget etter to torpedo-treff.

Det finner ikke evig hvile på bunnen av havnen. Skipet blir fraktet til Stavanger hvor det ble hugget opp.

Og historien kunne endt der.

Men så kommer lokalhistorikeren i Narvik tilfeldigvis over dagboka til styrmannen om bord.

Det ble altså hevet 14 år senere. Men mannskapet og skute bør få en evig plass når historien om sjøslagene på Narvik havn skal fortelles.