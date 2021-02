Lærlingene Sol Vilde Nordmeland og Trine-Lise Antonsen skrur på en motor tilhørende et Widerøe-fly i Bodø.

– Planen er å få tilbud om fast jobb, og så ta fagprøven. Det er et halvt år til. Dette er utfordrende arbeid, men det er veldig mye lærdom i det, sier Antonsen.

Men etter 14. februar må alle som skal jobbe enten på bakken og i luften, gjennomgå en evaluering før de får lov til å bli ansatt. Det inkluderer de to lærlingene.

Dette for å forsikre om at de er mentalt skikket til å gjøre jobben de er satt til.

– Det er i hovedsak for at man skal sikre at de som har utfordringer eller er mentalt ustabil ikke får tilgang til en cockpit, sier flyoperativ inspektør, Nanna Hermann Vik, i Luftfartstilsynet.

Trine-Lise Antonsen (t.v.) og Sol Vilde Nordmeland. Sammen håper de på fast jobb i Widerøe om seks måneder. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Dødsulykke la grunnlaget

I 2015 skjedde det ufattelige i Frankrike.

Andrepilot Andreas Lubitz i det tyske flyselskapet Germanwings, styrtet trolig flyet sitt med vilje i Alpene.

Han tok med seg 149 menneskeliv i døden.

Det viste seg i ettertid at Lubitz var dypt forstyrret og gikk på antidepressiver. Han skulle egentlig aldri ha vært på jobb.

Flyoperativ inspektør, Nanna Hermann Vik, i Luftfartstilsynet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Piloter og bakkemannskap skal nå testes før ansettelse, både innen rus, men også psykisk helse. Men det er ikke en enkel oppgave.

– Nei, og det er klart at det er en utfordring, spesielt i forkant av et arbeidsforhold. Men der har psykologene metoder for å gjøre det på en god måte, sier Vik.

Germanwings-flygeren skulle ha vært innlagt på sykehus to uker før styrten

– Hatt fokuset hele tiden

Men hva syns Widerøe selv om at det kommer et nytt internasjonalt regelverk?

– Dette er vi veldig vant til å jobbe innenfor, for det gjør vi hver dag. Når det kommer forskrifter som regulerer sikkerheten, så vi er veldig positiv til det, sier Tove Pettersen, HR-direktør i Widerøe.

Pettersens inntrykk er at alle endringer som fører med seg økt sikkerhet, mottas positivt blant de ansatte. Det gjelder også denne nye endringen.

HR-direktør i Widerøe, Tove Pettersen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Sikkerhetsarbeidet er også et forebyggende arbeid som kan gjøre oss enda sikrere i lufta. Det er vårt øverste prioriteringsnivå, og at dette nå også gjelder for bakkepersonell, det er bare positivt, sier hun.

Widerøe har også kommet regelverket i forkjøpet når det gjelder den såkalte kollegastøtteordningen.

– Ordningen har vært hos oss i alle år etter ulykken i 2015. Tidligere var det de ansatte selv som drev den, men nå skal vi som selskap ta over. Det er hovedforskjellen, sier hun og avslutter:

– Det er et veldig vanskelig tema med psykisk helse. Men å tørre å snakke om det og drive med forebyggende arbeid, er med å bidra til at vi har det på agendaen til enhver tid.