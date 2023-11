Sykehusene i Nord-Norge står foran store endringer.

Senere i dag kommer de ferdige rapportene fra arbeidsgruppene i Helse Nord som skal foreslå endringer.

Det er knytta særlig stor spenning til arbeidsgruppa som har vurdert akuttilbudet i regionen.

Nå kan NRK fortelle hva mindretallet i gruppa mener, de som har tatt dissens.

– Et mindretall på 4 representanter kan ikke stille seg bak anbefalingen om alternativ 2 som framtidig struktur for Helse Nord, står det i dissensen.

Dette kan tyde på at arbeidsgruppas flertall foreslår alternativ 2 for sykehusene i nord, som tidligere er kjent som de mest ytterliggående endringene.

Dersom dette alternativet blir en realitet vil flere sykehus miste akuttkirurgi og fødetilbud.

NRK har allerede erfart at et flertall i arbeidsgruppa vil legge ned Lofotens eneste sykehus.

Ut fra det NRK kjenner til blir navnene på de medlemmene i arbeidsgruppa som har tatt dissens ikke offentliggjort. Dette skal være av hensyn til de involverte.

Gruppa består av 15 personer og er ledet av Fredrik Sund. Han er overlege og klinikksjef ved UNN i Tromsø.

Dette er medlemmene i gruppa som jobber med sykehusstrukturen Ekspander/minimer faktaboks Arbeidsgruppe 1 består av følgende medlemmer: Fredrik Sund, Helse Nord RHF (leder) Siri Solheim, Helse Nord RHF (sekretariat) Gunnhild Berglen, Regionalt brukerutvalg Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt Jørgen Nilsen, Finnmarkssykehuset David Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge Snorre Sollid, Universitetssykehuset Nord-Norge Gro-Marith Karlsen, Nordlandssykehuset Monica Storkjørren, Helgelandssykehuset Bjørn Bremer, Narvik kommune* Raymond Dokmo, Bodø kommune* Anne H. Davidsen, Alta kommune* Geir Tollåli, Helse Nord RHF Bente Mietinen, Helse Nord RHF Randi Spørck, Helse Nord RHF * Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner. (kilde: Helse Nord)

Har varsla store endringer

Debatten rundt sykehusstruktur i Helse Nord har rast den siste tida.

Også ledelsen i Helse Nord har varsla at store endringer er nødvendig for å sikre et godt sykehustilbud i landsdelen i framtida.

De fem som har skrevet dissens er ikke enige i alt, men alle er kritiske til den korte tidsfristen de har hatt i arbeidet.

– Den korte tidsfristen har også gjort det umulig å sikre nødvendig involvering og forankring både innenfor fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten og ikke minst i kommunene.

Og de skriver videre:

– Resultatet er en massiv motstand som er mobilisert fra kommunene og de ansettes organisasjoner mot foreslåtte alternativer fra flertallet i arbeidsgruppen. Mistilliten mot Helse Nord er stor og voksende. Det er synd for det store omstillingsarbeidet som er nødvendig for å utvikle en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge.

Dette skriver mindretallet i arbeidsgruppe 1 i Helse Nord Ekspander/minimer faktaboks Et mindretall på 4 representanter kan ikke stille seg bak anbefalingen om alternativ 2 som framtidig struktur for Helse Nord.

Ett medlem av mindretallet ønsker ikke ta stilling til noen av de foreslåtte alternativene. 2 av mindretallet anbefaler alternativ 1 for Helgelandssvkehuset som innebærer at den vedtatte strukturen fattet foretaksmøte i 2019 realiseres. En fra mindretallet støtter alt. 2 for Helgelandssvkehuset.

Mindretallet på 3 mener O- alternativet skal være utgangspunktet for den videre utviklingen av UNN og Nordlandssykehuset og Finnmarksykehuset. (...)

Det har vært uhyre krevende å gjennomføre en utredning basert på det vedtatte mandatet innenfor en så kort tidsperiode.

En prosess hvor det forventes at vi skal sette oss i inn problemstillingen og komme med velbegrunnede anbefalinger på under 3 md. om en framtidig sykehusstruktur i Helse Nord (...) har vist seg være særdeles utfordrende, om i det hele tatt mulig.

Den korte tidsfristen har også gjort det umulig sikre nødvendig involvering og forankring både innenfor fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten og ikke minst i kommunene. Helse Nord har rigget en ramme for utredningen som hadde intensjon involvere kommunene. Denne har ikke fungert i praksis grunnet knappe tidsfrister og for raske prosesser.

Resultatet er en massiv motstand som er mobilisert fra kommunene og de ansettes organisasjoner mot foreslåtte alternativer fra flertallet i arbeidsgruppen

Mistilliten mot Helse Nord er stor og voksende. Det er synd for det store omstillingsarbeidet som er nødvendig for å utvikle en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge.

Vi vil understreke at vi aksepterte mandatet og har arbeidet hardt og seriøst innenfor de rammene vi har hatt.

Etter vår mening har analysene for utvelgelse av alternativer vært basert på for lite informasjon. Det gir et ufullstendig bilde når hovedparameteret for utvelgelsen av hvilke sykehus som har størst mulighet for skape fagmiljøer er antall akuttinnleggelser. Vi har etterlyst en oversikt over ledige stillinger på sykehusnivå (...) (...) Samtidig er faren for miste sentrale fagfolk i helseforetakene overhengende. Man kan ikke legge til grunn at rekruttering til styrkede fagmiljøer går i samme tempo som man mister fagfolk på steder under avvikling eller nedskalering.

Etter vår mening vil det bli særdeles krevende å rekruttere nøkkelpersoner til sykehus i Nord- Norge som omgjøres til et DMS, til et elektivt sykehus eller et sykehus som mister den kirurgiske akuttberedskapen.

Mindretallet vil understreke (....) at dagens situasjon i spesialisthelsetjenesten er særdeles krevende både mht. stare økonomiske utfordringer, rekruttering til faste stillinger, fristbrudd og lange ventelister. Dette er en erkjent forståelse både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Konklusjonene i arbeidsgruppa trekkes uten at vi etter vår mening har god nok oversikt over konsekvensene for de prehospitale tjenestene. Endring av det faglige tilbudet ved f.eks. UNN Narvik og Nordlandssykehuset Lofoten vil kreve en betydelig styrkning av de prehospitale tjenestene (...) (Utdrag fra et dokument som heter Dissens, arbeidsgruppe 1 Helse Nord) Ett gruppemedlem har levert en egen dissens som i hovedsak støtter alternativ 2, men ikke når det gjelder alternativ 2 for Lofoten: Her mener jeg man må se på mulighetsrommet mellom alternativ 0 og 1. Denne representanten i gruppa omtaler også en hektisk arbeidsprosess:

Med den overordnede tilnærmingen som er brukt i gruppens arbeid mener jeg at det ikke er tilstrekkelig belyst konsekvensene av den lange reiseveien, i tid og avstand, som deler av vest-Lofoten får ved denne løsningen. Det er også behov for å se nærmere på de værmessige forholdene og mulighetene for kompenserende tiltak før en slik endring kan iverksettes.

– Svært alvorlig

Gruppeleder for SV i fylkestinget i Nordland, Christian Torset, mener det som kommer frem er oppsiktsvekkende.

– Jeg oppfatter det som om det er alternativ 2 som er innstillinga som kommer fra gruppa til Helse Nord. Jeg oppfatter det som svært alvorlig.

Og han legger til:

– Og jeg oppfatter ut fra dette at prosessen og involveringa og konsekvensutredningene har vært mangelfulle og til dels elendige.

Christian Torset, SV Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han trekker også fram det mindretallet skriver om dem som jobber på sykehusene.

– Det står at kutt i tilbudene kommer til å koste fagfolk. Og gjøre det umulig å rekruttere nye til de samme sykehusene der det kuttes. Vi kommer til å miste fagfolk fordi folk som jobber på sykehusene som mister funksjoner ikke kommer til å flytte til et annet sykehus.

– Er du bekymra?

– Ja, jeg er svært bekymra. Det som egentlig gjøres, hvis dette blir resultatet, så stjeler Helse Nord framtida til Nord-Norge.

– Det er en fallitt for vårt samfunn at det er et helseforetak, en underliggende etat, som skal definere samfunnsutviklinga for en hel landsdel.

Torset mener prosessen i Helse Nord må stoppes.

– Det er absurd, fullstendig absurd at man skal overlate dette til en kortvarig utredning internt i et helseforetak.

– Har du ikke forståelse for at det er stor mangel på fagfolk og at man må gjøre endringer slik at folk i Nord-Norge skal få like god kreftbehandling som i resten av landet?

– Spørsmålet hviler på en del premisser. Enkelte av oss har advart mot at helseforetaksmodellen ville føre til dette. Vi har sagt det i 20 år. Folk forlater på grunn av høyt arbeidspress, lav grunnbemanning og dårlig lønn.

– Vi må legge vekk helseforetaksmodellen og begynne å lytte til dem som jobber i sektoren, sier SVs Christian Torset.

Viktige datoer i prosessen: Ekspander/minimer faktaboks ​14. desember 2022: Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038 9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft 23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid 29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre 31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder. 22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet. 26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan. August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 10. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF. 24. november 2023: Den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles. 20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Planen sendes ut på høring i åtte uker. April 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet. Kilde: Helse Nord.

Helse Nord: – En viss grad av hast i saka

Forslagene fra arbeidsgruppene i Helse Nord legges fram cirka klokka 15.

NRK har vært i kontakt med Helse Nord i dag. De vil vente med å gi kommentarer, også til det mindretallet mener.

Tonje Elisabeth Hansen, Helse Nord Foto: Monica White Martinsen / NRK

Det er Tonje Elisabeth Hansen som leder gruppa som skal samordne forslagene fra de ulike faggruppene.

Hansen har tidligere denne uka sagt til NRK at det er behov for større endringer.

– Det kan godt være at det endelige forslaget som går til styret i april er vesentlig endret fra det som blir lagt frem til uka, sier Tonje Elisabeth Hansen.

– Vi står i en svært vanskelig situasjon i Helse Nord med kapasitetsbrist i forhold til å ivareta likeverdig pasientbehandling. Og derfor er det både en viss grad av hast i saken, sier Hansen.

Helse Nord skal på styremøtet 20. desember vedta en helhetlig plan for omorganisering, som deretter skal sendes ut på høring.