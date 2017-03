Statssekretær: – Mye som gjenstår før spaden kan stikkes i jorda

I dag ble det klart. Det skal bygges en nye storflyplass på Hauan nordøst for Mo i Rana. Men regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF holder igjen pengene – 1,47 milliarder kroner – til 2024.

Det stopper ikke flyplassentusiastene i Rana, som håper å stikke spaden i jorda allerede til neste år. Kommunen har vedtatt å stille med 300 millioner, mens lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten.

– En firefelts motorvei

Rana kommune har garantert for 300 millioner kroner og næringslivet i regionen har lovet å spytte inn like mye for få realisert Polarsirkelen lufthavn. Foto: Nordic - office of Architecture

– Dette blir jo som å bygge et veiprosjekt. Vi skal prosjektere og bygge det som tilsvarer en firefelts motorvei og et terminalbygg så er vi i lufta, sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Både Johansen og Rana-ordfører Geir Waage (Ap) tror det er realistisk at den nye Polarsirkelen lufthavn kan stå ferdig i god tid til pengene fra staten kommer.

– Det åpnes for en kombinasjon av utviklingskontrakt og mellomfinansiering. Dette skal det forhandles om, men jeg er oppfatter at det kommer vi til å få til. Kombinasjonen av medfinansiering fra kommunen og næringslivet og en utviklingskontrakt er der vi skal være. Det som gjenstår nå er å få landet disse avtalene. Deretter må Stortinget må Stortinget godkjenne det før vi kan stikke spaden i jorda, sier han til NRK.

– Upløyd mark

Pengene til prosjektet blir lagt inn i Nasjonal transportplan (NTP) fra 2024, ifølge stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp). Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) fikk æren av å offentliggjøre gladnyheten i Mo i Rana i dag. Han kaller framgangsmåten for å få finansiert den etterlengtede storflyplassen «upløyd mark».

– Det er spesielt at kommunen og næringslivet blar opp 600 millioner, og slik kan starte byggingen selv. Men det sier mye om det enorme engasjementet i regionen. Dette skal vi få til. Polarsirkelen lufthavnutvikling kan låne penger til mellomfinansiering og tilbakebetale staten senere, tror Svendsen.

– Mye som gjenstår

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet tviler på at det lar seg gjøre å få flyplassen ferdig før pengene fra regjeringen kommer i 2024. Foto: PRIVAT FOTO

Svendsens partikollega Tom Cato Karlsen, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet er ikke like optimistisk. Han tror ikke det er sannsynlig at flyplassen står ferdig i 2024.

– Nå er det slik at det kun er Rana kommune som har gjort et vedtak om å stille 300 millioner kroner til rådighet. Næringslivet har ikke kommet med pengene de har sagt de skal stille med, sier han til NRK.

Det gjenstår fortsatt en god del planlegging før første spadetak kan tas.

– Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og dette kommer til å mange år. Det skal gjøres avtaler mellom Samferdelsdepartementet og flyplassutbyggerne i Rana. Tallene skal kvalitetssikres, man skal planlegge videre og tegne inn selve flyplassen og terminalbygget. De kan gå i gang med å gjøre ting klart, mens ferdigstilling vil nok skje i andre planperiode, sier han til NRK.

Han legger ikke skjul på at det er lovnadene om å spytte inn 600 millioner kroner som har fått regjeringen på glid.

– Selv om man har 1000 milliarder kroner til samferdselsprosjekter de neste 12 årene, er det en del andre prosjekterer som prioriteres først. Men når næringslivet og kommunen vil bidra, ser vi det som naturlig å bidra, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

– Bærekraftig prosjekt

Jubelen sto i taket da nyheten om halvannen milliard kroner fra regjeringen til ny flyplass i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Når den nye flyplassen på Hauan står ferdig vil Mo i Rana lufthavn Røssvoll bli lagt ned. Partiene er imidlertid enige om at Mosjøen lufthavn Kjærstad skal bestå. Statssekretæren tror at flyplasstrukturen mellom Bodø og Helgeland vil bli bærekraftig.

– Vi mener vi det er naturlig at Kjærstad består i Mosjøen. Bodø har en funksjon som et nav for hele Nordland. I tillegg er det behov for bedre regularitet og mulighet for å ta ned større fly i Rana.

Helt siden 1990-tallet har innbyggerne på Helgeland kranglet om en ny storflyplass.

– Det er ikke gunstig med stor uro og konflikter i en region. Nå har jo uenigheten gått på at andre har vært engstelige for å miste tilbudet i Mosjøen og Sandnessjøen. Nå legger vi den ballen død, sier Tom Cato Karlsen.