Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ingelin Noresjø, som er nestleder i KrF og statssekretær i Samferdselsdepartementet, delte torsdag en Facebook-post der hun skriver hun tilbringer ferien i sitt «ferieparadis».

Det Noresjø ikke skriver, er at sommerstedet ligger i Småland i Sverige. Et område regjeringen oppfordrer nordmenn å ikke reise til.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har vært orientert om at statssekretæren hans er i Sverige i sommer.

– Frarådes

NRK har også spurt statsminister Erna Solberg (H) om hva hun mener om at en politiker i regjeringen ikke følger regjeringens egne reiseråd.

Til dette svarer statsministeren følgende:

– I dag frarådes alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige, med unntak av reiser til nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Reiser man likevel, må man i karantene i 10 dager når man kommer hjem. Jeg legger til grunn at politikere i regjeringen følger reiserådene.

SVERIGE-FERIE: KrF-nestleder Ingelin Noresjø tilbringer ferien i Sverige, med samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) velsignelse. Norske myndigheter tillater ikke ferie noe sted i Sverige uten at man må i karantene etter hjemkomst. Foto: Arild Eskeland

NRK stilte et nytt spørsmål for å få statsministeren til å presisere om hun mener politikere i regjeringen ikke bør reise til Sverige på ferie.

Statsministerens kontor sendte et nytt svar:

– Som nevnt, legger statsministeren til grunn at regjeringen følger reiserådene. Per i dag frarådes alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige, med unntak av reiser til nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Reiser man likevel, må man i karantene i 10 dager når man kommer hjem.

Under en pressekonferanse i juni sa statsminister Erna Solberg at utenlandsreiser frarådes. Det gjelder også for nordmenn med familie eller hytte i Sverige.

Ingelin Noresjø sier til NRK at hun ikke vil kommentere uttalelsene fra Erna Solberg.

Spørsmålene NRK stilte statsministeren Ekspandér faktaboks Hva tenker statsministeren om at et av hennes regjeringsmedlemmer bevisst trosser egen regjerings reiseråd?

Har regjeringsmedlemmene fått noen form for instruksjoner for hva de kan/ikke kan i ferien

Hvorfor skal Kari og Ola Nordmann lytte til myndighetenes reiseråd når ikke regjeringen selv gjør det?

I går sa Noresjø til NRK at familien har lagt ferien til Sverige fordi hennes mann er svensk.

– Jeg er i Småland sammen med familien min. Ektemannen min er svensk, og kommer her ifra. Vi besøker svigermor som er enke, og bor på familiegården mens vi er her, skrev Noresjø i en SMS til NRK torsdag kveld.

– Alternativet for meg hadde vært en ferie alene på Fauske eller i Oslo uten familien.

Noresjø sier også at hun vil ta karantenen på ti dager fra feriedagene sine.

«Grenseløs feilvurdering»

Avisa Nordlands sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen har skrevet en kommentar om saken i dag med tittelen: «Grenseløs feilvurdering: Ingelin Noresjø har bommet grovt»

Hanssen understreker at Noresjø ikke har brutt en eneste lov, men at hun har utfordret tilliten mellom vanlige folk og politikere.

– En tillit som er sterk og som vi er helt avhengige av for å lykkes sammen. Hun kan også ha bidratt til å svekke motivasjonen til å følge regjeringens råd, skriver sjefredaktøren.

Ap-topp avlyste Sverige-ferien

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran vil ikke ha noen mening om Noresjøs svenskereise.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran har selv avbestilt den planlagte campingferien i Sverige i sommer. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Har Arbeiderpartiet retningslinjer for slike reiser?

– Vi har oppfordret internt om å følge alle myndighetenes smittevernråd, også reiserådene.

– Hvor ferierer du/din familie i sommer?

– Vi hadde som vanlig bestilt ei ukes campingferie i Sverige i sommer, men det blir det ikke noe av. Den ble avbestilt for noen uker siden, og flyttet til neste år. I stedet tilbringer vi ferien hjemme i vakre Lurøy på Helgelandskysten. Det kan anbefales, sier Skjæran til NRK.

Ingen steder i Sverige oppfyller smittekriteriene

Først tillot norske myndigheter i midten av juni reiser til den svenske øya Gotland i Østersjøen.

Etter knappe to uker mistet imidlertid Gotland godkjent-stempelet. Smittesituasjonen på øya hadde endret seg, og oppfylte derfor ikke lenger kriteriene .

Dermed kan ikke nordmenn lenger reise til noe sted i Sverige uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Bortsett fra Sverige kan nordmenn reise til alle øvrige deler av Norden uten medfølgende karantene.