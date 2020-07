KrF-nestleder på Sverige-ferie

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ingelin Noresjø, som også er statssekretær i Samferdselsdepartementet, skriver selv på sin Facebook-side at hun tilbringer sommerferien i Småland i Sverige sammen med familien.

Dette til tross for at hennes egen regjering har frarådet reiser til Sverige.

«FERIEPARADIS»: Ingelin Noresjø skrev på sin Facebook-side at hun tilbringer sommeren i familiens ferieparadis i Sverige. Hun har siden fjernet posten. Foto: Skjermdump av Ingelin Noresjøs Facebook-side

Noresjø har i etterkant fjernet Facebook-posten.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

På spørsmål fra NRK svarer Noresjø at familien har lagt ferien dit fordi hennes mann er svensk.

– Jeg er i Småland sammen med familien min. Ektemannen min er svensk, og kommer her i fra. Vi besøker svigermor som er enke, og bor på familiegården mens vi er her, skriver Noresjø i en SMS til NRK torsdag kveld.

Hun sier at hun vil ta karantenen på ti dager fra feriedagene sine.

Regjeringens reiseråd for Sverige er fortsatt at reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes.

– Helt utrolig

Under en pressekonferanse i juni sa statsminister Erna Solberg at utenlandsreiser frarådes. Det gjelder også for nordmenn med familie eller hytte i Sverige.

Frps Dagfinn Olsen mener Noresjø viser dårlig dømmekraft.

– Det er helt utrolig at et medlem av regjeringa reiser på ferie til Sverige, samtidig som hennes egen regjering ber vanlige folk om ikke å reise til Sverige, sier han til avisen.

Nordmenn kan ikke reise til noe sted i Sverige uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Nakstad: – Fullt lovlig hvis man går i karantene

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at det viktige er å overholde karantenebestemmelsene.

– Det er fullt lovlig å reise til Sverige hvis man går i karantene i ti dager etter at man kommer tilbake igjen. Det er også noen unntak for å kunne reise til Sverige i helt spesielle tilfeller. Men det viktigste er at man da følger karantenebestemmelsene når man kommer hjem, sånn at man ikke risikerer å smitte andre.

– LOVLIG: Det viktige er at Ingelin Noresjø går i karantene når hun kommer tilbake fra Sverige, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud

Han tror heller ikke symboleffekten av at en statssekretær og nestleder i et regjeringsparti drar til Sverige selv om det frarådes, er særlig skadelig.

– Jeg tror alle i Norge er veldig klar over smittevernrådene, og at det er problematisk å reise mye i sommer. Så at enkelte kjente personer gjør det, tror jeg ikke spiller noen stor rolle, sier Nakstad.

Ingen steder i Sverige oppfyller smittekriteriene

Først tillot norske myndigheter i midten av juni reiser til den svenske øya Gotland i Østersjøen.

Etter knappe to uker mistet imidlertid Gotland godkjent-stempelet. Smittesituasjonen på øya hadde endret seg, og oppfylte derfor ikke lenger kriteriene.

Dermed kan ikke nordmenn lenger reise til noe sted i Sverige uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Bortsett fra Sverige kan nordmenn reise til alle øvrige deler av Norden uten medfølgende karantene.