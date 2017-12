Statsmeteorologen er sikker i sin sak: – Den sterke vinden er ikke en trend

– Det at Nord-Norge har fått oppleve så sterk østavind to ganger på kort tid, er nok tilfeldig. Jeg kan ikke se for meg at dette blir en trend, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

"Ylva" ødela for 150 millioner, og på torsdag ble Nord-Norge nok en gang truffet av østavinden. Også denne gangen ble tak revet av hus, trær ble røsket opp fra bakken og hundrevis av hus ble strømløse i mange timer.

Han forteller videre hvorfor enkelte følte at denne ukens storm var kraftigere enn "Ylva" til tider.

– Det kommer av at østavinden blir påvirket av fjell og terreng, vindstyrken kan dermed bli kraftigere på enkelte steder.

– Brutal mot flyene

– Østavinden skaper mye turbulens, og dermed kan den lage store problemer for flytrafikken, som vi så i Bodø i går.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe forteller at østavinden er blant de kraftigste vindene. Foto: Anne Liv Ekroll, NRK

Ingen fly fikk verken lande eller ta av fra Bodø lufthavn store deler av torsdagen. Klokken 19.30 valgte Widerøe, SAS og Norwegian å kansellere alle avganger og ankomster. Bodø lufthavn stengte, og åpnet ikke før fredag morgen.

Gjennomsnittsvinden på flyplassen ble målt til 24.6 meter per sekund, en så sterk vind går under kategorien full storm.

– Vi hadde ikke forventet at stormen skulle bli full storm i Nordland, det ble mer brutalt enn vi hadde forutsett, forteller Walløe.

Østavinden lager turbulens og skaper dermed dårlige flyforhold. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Kunne skapt store problemer på østlandet

Walløe forteller at dersom østavinden som traff Nord-Norge på torsdag hadde truffet Oslo, kunne konsekvensene blitt store.

– Jeg er helt sikker på at det ville skapt store ødeleggelser for Oslo. Infrastrukturen og husene der er ikke tilpasset den type vindstyrker som Nordland opplevde på torsdag. Det er nesten bare Vestlandet og Nord-Norge som opplever så sterke vindstyrker, og sånn blir det nok i fremtiden også, sier statsmeteorologen.

Er nordlendingene mer forberedt på uvær enn resten av befolkningen?

– Ja, det er de nok. I Nord-Norge er man vant til vind og snø. Mens man på Vestlandet er mer vant til regn enn andre steder. Østlandet har en rolig blanding av alle værtypene, og opplever sjeldent ekstremvær.

I Saltdal i Nordland ble store trær røsket opp fra bakken når østavinden var på sitt verste. Foto: Ole Dalen / NRK

Går mot bedre tider

Etter flere kraftige stormer går det mot lysere tider for folket fra nord.

– Det er nok en liten stund til neste gang Nord-Norge opplever så brutalt vær som har vært den siste måneden. Nå vil temperaturen gå litt ned, og det vil være lite nedbør fremover. Det ligger an til å bli en fin juletid.