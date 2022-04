Nylig slo kunnskapsdepartementet fast at ei stor skolemiljøsak i Nordland har vært håndtert riktig av Statsforvalteren.

Det er de som har gitt Rana kommune tvangsmulkten på til sammen 453.000 kroner.

Dermed har ikke kommunen flere klagemuligheter og vurderer nå å ta saka til retten.

Moren til den ene gutten sier hun ikke er overraska.

– Ingenting forbauser meg med tanke på denne saka lenger. Hvem tør å stå opp for barnas urett hvis dette skal være resultatet, spør hun.

Politiaksjon i skolegården

Saka i Rana på Helgeland handler om to ti år gamle gutter som over tid hadde en mangelfull skolegang og et utrygt skolemiljø, ifølge Statsforvalteren i Nordland.

Spesielt en hendelse i skolegården i 2018 har stått sentralt.

Med blålys, sirener og skjold troppa politiet opp på skolen og skulle håndtere en gutt på 10 år med Tourettes syndrom.

Det skjedde etter at de to guttene hadde «bevæpna» seg med hver sin pinne i skolegården. Faren til den ene gutten kom til stedet. «Han har Tourettes, han kan ikke noe for det», sa han avvergende til politiet.

16. mars 2020 fattet Statsforvalteren vedtak om at Rana kommune måtte betale tvangsmulkt i de to skolemiljøsakene.

Da betalingsfristen gikk ut den 1. oktober 2020, hadde kommunen fortsatt ikke betalt. Og det har de ennå ikke gjort.

Mange klagesaker - veldig få får tvangsmulkt

I 2017 kom det ei endring i Opplæringsloven der skolene fikk en aktivitetsplikt når elever ikke har det rygt og godt på skolen.

Statsforvalteren ble den instansen som elever og foreldre kunne melde fra til dersom skolen ikke gjør det de skal.

Men det er svært sjelden at tvangsmulkt blir brukt.

I perioden fra høsten 2017 til høsten 2021 har statsforvalterne rapportert om totalt åtte vedtak om tvangsmulkt, ifølge kunnskapsdepartementet.

Rana kommune bestrider tvangsmulkten

Noe av bakgrunnen for at kommunen nekter å betale, er at de mener at det ikke er noe faktisk eller rettslig grunnlag for å ilegge dem tvangsmulkt.

Det går frem av et brev til kunnskapsdepartementet der de varsler at det kan gå mot rettssak.

Fra: Advokat Frode Lauareid Til: Statsforvalteren i Nordland Emne: Gjeld vedtak om tvangsmulkt mot Rana kommune Dersom Statsforvaltaren opprettheld tvangsmulkta, vil Rana kommune vurdera å prøva saka rettsleg. Dette brevet tener difor også som varsel etter tvistelova § 5-2. Rana kommune legg til grunn at rett saksøkt vil vera Staten ved Kunnskapsdepartementet. Rana kommune ønskjer at staten aksepterer Helgeland tingrett som verneting, med Mo i Rana som rettsstad. Dette av omsyn til at det vil vera aktuelt med mange vitne frå kommunen og det kan også vera aktuelt med synfaring på skulen.

Nå har kunnskapsdepartementet svart at de ikke deler kommunens syn. Og Statsforvalteren får full støtte for sine vedtak:

«Statsforvalteren har full kompetanse til å sette inn egne tiltak i skolemiljøsaker. (...) Kunnskapsdepartementet kan ikke se at begrunnelsen er mangelfull.»

De skriver videre at de ikke kan se at det er noen feil ved vedtaket som gir grunnlag for å nekte å betale tvangsmulktene.

Ingen andre som har nekta å betale

Departementet vil ikke kommentere pågående tvister, men opplyser at det ikke er vanlig at kommuner får tvangsmulkter.

– Utover dette kan vi opplyse om at tvangsmulkt er et virkemiddel i skolemiljøsaker som brukes sjelden.

Kunnskapsdepartementet sier at de ikke er kjent med andre saker hvor en kommune har nektet å betale tvangsmulkt.

Kommunen skriver på stevninga

– Vi er ikke enige i deres vurdering. Jeg sitter nå og forbereder et søksmål. Når det er ferdig kommer vi til å ta en beslutning om det blir tatt ut, sier kommunens advokat Frode Lauareid i KS til NRK.

I brevet til Statsforvalteren skriver dere at det «ikke er faktisk eller rettslig grunnlag for å ilegge kommunen tvangsmulkt». Hva legger dere i det?

– Statsforvalteren har selv et ikke uvesentlig ansvar for at saka ikke kom til sin løsning. Det er en side vi ønsker å få belyst. Hvis vi når fram med det, faller grunnlaget for tvangsmulkten bort.

Kommunens advokat skriver nå på stevninga mot staten. Han sier det er ei omfattende sak, og at det vil gå enda et par uker til før han er ferdig med søksmålet.

Mor: – Et rimelig sterkt signal til guttene

En av de to mødrene til guttene i Rana sier hun ikke er overraska over at kommunen vurderer å ta saka til retten.

Hun mener dette bekrefter at det er gått prestisje i saka,

– Det er i alle fall ikke av hensyn til barna. De er nå tenåringer, raskt på tur inn i voksen verden og jeg tenker at dette er et rimelig sterkt signal til guttene at deres opplevelser aldri har blitt anerkjent av kommunen.

Mange barn forteller om et utrygt skolemiljø. Men skolemiljøsaka fra Rana er sjelden. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Rana-kvinna er opptatt av hvilke signaler denne saka sender ut til andre foreldre som kjemper for barnas skolemiljø.

– Det er så trist at kommunen velger å ha den holdninga. Og jeg er bekymra for hvordan denne saka påvirker barn og foreldre over hele Norge, sier hun til NRK.

Det er Rana kommune som til slutt avgjør om de velger å saksøke staten. De opplyser i en e-post til NRK at de tar stilling til saka når de får søksmålet forelagt fra sin advokat i KS.