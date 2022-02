453.000 kroner.

Så stor var bota som endte på bordet til Rana kommune.

Den var gitt av Statsforvalteren i Nordland. Bakgrunnen var at to skoleelever ikke hadde fått et trygt nok skolemiljø.

Betalingsfristen ble satt til 1. oktober i fjor.

Men fire måneder etter denne fristen er beløpet fremdeles ikke betalt. Isteden truer Rana kommune med søksmål, om ikke kravet frafalles.

Det fremkommer av et brev NRK har fått innsyn i.

Brevet er først i pennen av kommunens advokat fra KS, Frode Lauareid:

Fra: Advokat Frode Lauareid Til: Statsforvalteren i Nordland Emne: Gjeld vedtak om tvangsmulkt mot Rana kommune Dersom Statsforvaltaren opprettheld tvangsmulkta, vil Rana kommune vurdera å prøva saka rettsleg. Dette brevet tener difor også som varsel etter tvistelova § 5-2. Rana kommune legg til grunn at rett saksøkt vil vera Staten ved Kunnskapsdepartementet. Rana kommune ønskjer at staten aksepterer Helgeland tingrett som verneting, med Mo i Rana som rettsstad. Dette av omsyn til at det vil vera aktuelt med mange vitne frå kommunen og det kan også vera aktuelt med synfaring på skulen.

Mener det er feil i saksbehandlinga

Brevet som er fra 1. desember er ikke omtalt tidligere.

Det kommer fram at kommunen mener det er flere feil ved saksbehandlinga til Statsforvalteren.

Frode Lauareid er advokat fra KS som representerer Rana kommune.

Frode Lauareid mener det ikke er grunnlag for at Rana skal betale en slik mulkt. Foto: Privat

– Dette går på at vi stiller spørsmål ved både det rettslige og faktiske grunnlaget for tvangsmulkt, sier han til NRK.

Han forventer at Statsforvalteren ser svakhetene tvangsmulkta bygger på. Gjør de ikke det, er kommunen nå forberedt på å reise søksmål mot staten.

– Hva er det dere mener Statsforvalteren har gjort feil?

– Det er vanskelig å komme inn på uten å komme i trøbbel med taushetsplikten, sier Lauareid.

Alvorlig sak

Direktør Guri Adelsten Iversen ved Statsforvalteren i Nordland sier de ikke har noe planer om å ettergi tvangsmulkta.

De mener den er korrekt, og at de har vurdert saken riktig.

– Vi ser ikke at det vil tjene til barnets beste på noe slags vis, at vi skal endre vårt syn i saken, sier Adelsten Iversen til NRK.

Det ligger i sakens natur, at Statsforvalteren har vurdert dette som en alvorlig sak.

– Det er derfor vi har gått til skrittet og tildelt denne mulkta.

Guri Adelsten Iversen ved Statsforvalteren i Nordland. Foto: Martin Steinholt

Saken berører to gutter som over tid hatt en mangelfull skolegang og et utrygt skolemiljø.

I alle fall én av de to guttene i denne saken har slitt etter at politiet troppet opp i skolegården i 2018. Med blålys, sirener og skjold skulle en gutt på 10 år med Tourettes syndrom håndteres.

Det skljedde etter at guttene hadde «bevæpna» seg med hver sin pinne i skolegården. Faren til den ene gutten kom til stedet. «Han har Tourettes, han kan ikke noe for det», sa far avvergende til politiet.

De avslutta aksjonen og guttene fikk dra hjem.

NRK har tidligere snakket med moren, som opplyste at gutten utviklet posttraumatisk stress. Hun uttalte:

– Jeg er ikke overraska over at de ikke betaler. Men det er så trist at de velger å ha den holdninga. For de har jo brutt loven og det vet de, sier hun.

– I stedet for å gi guttene ei slags rettferdighet så fortsetter kommunen å krangle og framstå som kverulanter i dette.

Vil ikke betale

I brevet NRK har fått innsyn i, kommer det fram noen detaljer rundt hvorfor Rana kommune mener bota er feil.

Blant annet står det at kommunen har et gjennomgående inntrykk av at Statsforvalteren har holdt seg til foreldrene, og i liten grad har vært i direkte kontakt med elevene selv.

Dette kan ha hatt innvirkning på resultatet, mener kommunen.

Statsforvaltaren har ikkje vore ein nøytral rettleiar. Fra brevet

Lauareid ønsker ikke kommentere «enkeltheter i brevet», men viser til at kommunen har et ansvar for å forvalte sine penger på en forsvarlig måte.

Hvis kommunen skal utbetale en halv million urettmessig, så har den en halv million mindre å jobbe for et godt skolemiljø med, argumenterer han.

– Pengene kan brukes til langt mer fornuftige ting, enn å urettmessig betale de ut til Staten.

Uvanlig sak

Advokaten understreker at dette ikke handler om de berørte barna i saken.

– Dette har å gjøre med om kommunen er pliktig til å betale en mulkt eller ikke.

Han sier det er en uvanlig sak.

– Dette er ikke prøvd i domstolene tidligere. Det er lite rettspraksis å bygge på.

Guri Adelsten Iversen hos Statsforvalteren påpeker saken nå er juridisk mat høyere opp i systemet. Saken er nemlig oversendt Kunnskapsdepartementet.

– Saken ligger hos dem og det er de som eventuelt vil få en rettssak og bli en part.

– Det er opp til overordnede myndigheter å se om våre vurderinger er gode nok, sier hun.