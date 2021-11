November 2018: Politiet kom til skolen i Rana med blålys, sirener og skjold for å håndtere en gutt på 10 år med Tourettes syndrom.

Skolen hadde tilkalt politiet etter at to gutter hadde «bevæpna» seg med hver sin pinne i skolegården. Faren til den ene gutten kom til stedet. «Han har Tourettes, han kan ikke noe for det», sa far avvergende til politiet. De avslutta aksjonen og guttene fikk dra hjem.

Dette er noe av bakteppet for skolemiljøsaka i Rana. NRK har sett dokumenter som viser hva som skjedde. Fagbladet Fontene har skrevet flere artikler om saka.

På dette tidspunktet var Statsforvalteren allerede varsla av foreldrene og var inne i saka.

Utvikla posttraumatisk stress

De neste månedene er ungene knapt på skolen.

– Gutten vår utvikla posttraumatisk stress, forteller mora NRK har snakka med.

Det er nå tre år siden episoden i skolegården.

Skoleeier Rana kommune har fått ei tvangsmulkt på til sammen 453.000 kroner fordi de ikke har klart å trygge og sikre skolemiljøet for de to elevene.

– Jeg er ikke overraska over at de ikke betaler. Men det er så trist at de velger å ha den holdninga. For de har jo brutt loven og det vet de, sier hun.

Mor: – Kommunen fortsetter å krangle

De to guttene hadde over tid hatt en mangelfull skolegang og et utrygt skolemiljø. Etter hendelsen med politiet fikk tilliten til voksne seg en ekstra knekk.

Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten) Ekspandér faktaboks Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringsloven, § 9 A-4. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. (kilde: Utdanningsdirektoratet)

– For guttene er det svært viktig at de kom så langt at ga kommunen bot for de feilene de har gjort. Statsforvalteren har jo vært tydelig og det er deres oppgave å sjekke ut disse tingene. Det er ungene dette handler om, og her er de blitt hørt, forteller mor.

Og hun legger til:

– Men i stedet for å gi guttene ei slags rettferdighet så fortsetter kommunen å krangle og framstå som kverulanter i dette.

Hun sier at politiaksjonen ødela mye fordi barn med diagnosen Tourettes syndrom tåler stress dårlig.

I alle fall én av de to guttene i saka har slitt etter at politiet troppet opp i skolegården i 2018. Grafikk: Egil Ursin / NRK

– Stressfaktorer er noe av det verste unger med Tourettes blir utsatt for, de har ofte stressallergi. Og da er det viktig at voksne rundt dem er rolig, rett og slett. Det er ikke så enkelt i praksis. Men å se ungen, lytte til ungen og bevare roen, det er viktig.

Statsforvalteren: – Svært kritikkverdig

Dokumentene i skolemiljøsaka i Rana er svært mange og omfattende.

I et av vedtakene fra Statsforvalteren heter det:

«Skolen innehar ikke den nødvendige kompetansen, og er med på å sette eleven i situasjoner som kan føre til at han utagerer. Da reagerer skolen med å straffe eleven for en situasjon de har fremprovosert.»

Og det heter videre:

«Det er svært kritikkverdig, da konsekvensene for eleven er svært alvorlige», står det i vedtaket.

– Det er så vondt. Gutten er smart. Det er følelsesreguleringa som er utfordringa, sa far til gutten til fagbladet Fontene, som omtalte saka allerede i 2019.

Haugevis av dokumenter

I denne saka har det vært en lang prosess inntil Rana kommune i fjor høst fikk beskjed om tvangsmulkten. Fristen for å betale fakturaen på til sammen 453 000 kroner var 1. oktober.

– Når Statsforvalteren ilegger en tvangsmulkt, så er det et signal om at dette er en svært alvorlig sak. Det stemmer at fristen har gått ut og vi har ikke fått innbetalt beløpet, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Statsforvalteren i Nordland.

– Etter at fristen var gått ut, fikk vi en anmodning om utsatt frist fordi kommunen mener at vilkårene for tvangsmulkt etter opplæringsloven ikke er oppfylt.

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Statsforvalteren føler seg trygg på at deres avgjørelse om å gi Rana kommune tvangsmulkt er riktig. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Iversen fastholder imidlertid at vilkårene er til stede og at avgjørelsen om tvangsmulkt står fast.

– Vi har også fått spørsmål om vi kan utestå fra kravet. Men det har vi gitt beskjed om at vi ikke vil gjøre.

Hun sier de nå har utvida fristen til 1. desember fordi kommunen har bedt om en utsatt frist.

– Vi har gått gjennom saka i mange omganger, lest gjennom haugevis av dokumenter, og mener lovgrunnlaget vi har brukt er riktig. Vi er sikre på at det er rett å gi denne tvangsmulkten.

Så lang har prosessen vært Dette er Statsforvalterens oversikt over hva som har skjedd i skolemiljøsaka i Rana. Denne tidslinja viser saka for den ene av de to guttene. Første vedtak i sak om skolemiljø

Vedtak om tvangsmulkt 50.000 kr som et engangsbeløp dersom vårt vedtak ikke er gjennomført innen 19.08.2019, samt dagbøter på 3.000 kr per dag som løper fra 26.08.2019 til vedtaket er gjennomført.

Avslutning av skolemiljøsak Tvangsmulkt ble ikke effektuert da kommunen hadde gjennomført Statsforvalterens vedtak.

Vedtak i sak om skolemiljø

Foreløpig vurdering

Vedtak om tvangsmulkt 3.000 kr per virkedag fra 01.03.2020 - løper til vedtaket er oppfylt.

Svar på brev fra Rana kommune om tvangsmulkt.

Vurdering av dokumentasjon som ble innsendt 13. august 2020.

Vurdering av dokumentasjon innsendt 16. september 2020. Her skriver Statsforvalteren at tvangsmulkten opphører fra 16. september 2020 da kommunen fra dette tidspunkt gjennomførte Statsforvalterens vedtak.

Brev om innkreving Innkreving av tvangsmulkt for perioden 1. mars til 16. september 2020. Frist for innbetaling av 261.000 kr er 01. oktober 2021. Vis mer

– Uforsvarlig å ikke vurdere rettslig grunnlag

Advokat Frode Lauareid i KS Advokatene er leid inn fra Rana kommune for å vurdere det rettslige grunnlaget for tvangsmulkten. Han svarer på e-post:

«Jeg tenker det ville vært uforsvarlig av Rana kommune å ikke gjennomføre ei slik vurdering.»

Advokat Frode Lauareid mener Rana kommune har gjort mye for å sikre et godt skolemiljø for de to guttene. Foto: Roald Marker / NRK

Han skriver videre at fristen for å betale er utsatt til 1. desember etter avklaring med Statsforvalteren.

«Jeg har tatt opp med dem om de vil at kommunen skal betale mulkta nå eller om kommunen skal vente til jeg er ferdig med mi vurdering. Statsforvalteren har meldt tilbake at kommunen kan vente med å betale mulkta til 1. desember 2021.»

– Ikke lov å gi opp disse ungene

Guri Adelsten Iversen hos Statsforvalteren sier de aller fleste skolemiljøsaker løser seg gjennom god dialog og veiledning.

Hun understreker at alle barn i Rana, uavhengig av eventuelle diagnoser, skal sikres et godt og trygt skolemiljø.

– Alle har forståelse for at endringer må jobbes med over tid. Det som er fastslått er at etter en henvendelse til skolen, så skal arbeidet med å få til et godt skolemiljø starte umiddelbart. Skolen og kommunen har plikt til å få dette til.

– Det å gi opp er jo også å gi opp disse ungene, og det har man ikke lov til. Vi ville ikke ha gått til dette skrittet hvis vi ikke så at det hadde alvorlige konsekvenser for disse elevene, sier utdanningsdirektøren i Nordland.

Advokaten: – Ingen tilsvarende saker i Rana

KS-advokat Lauareid sier på vegne av kommunen av de tar saka alvorlig:

«Alle spørsmål knytta til skolemiljøet til elever er alvorlige. I denne konkrete saka har Rana kommune brukt store ressurser på å sikre rettighetene til alle involverte.»

Og han legger til:

«Det er ingen tilsvarende saker i Rana kommune. Dette er en klar indikasjon på at skolemiljøet til elevene i kommunen er trygt og godt.»

Familien ser håp igjen

Ifølge mor har de siste tre årene ødelagt mye for gutten hennes og hatt store konsekvenser for hele familien. Nå har de fått på plass et privatskoletilbud og hun forteller at det går framover.

– Det skulle kanskje ikke så mye til, for det har vært ille. Men nå ser vi håp igjen etter tre år nesten uten håp. Og det er fordi vi nå har fått folk inn som lytter til oss. Da får vi resultater.

Nå har hun ei klar oppfordring til Rana kommune:

– Her har de gjort en feil. Da må de oppføre seg som voksne og faktisk ta ansvar. Vi voksne er jo forbilder for ungene våre.

Hun synes det er betryggende at Statsforvalteren sier at de ikke vil slippe saka.

– Ikke bare for oss, men for alle unger i Norge. Og vi ser jo at dette er en problematikk som gjentar seg over hele landet. Opplæringsloven skal ikke bare være et tomt papir, dette handler om handler om barns rettssikkerhet, sier kvinna i slutten av 30-årene i Rana.