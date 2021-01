Kunne verken norsk eller engelsk – flyttet likevel til Nord-Norge midt i mørketida

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Når det er jul, prøver de fleste av oss å komme oss hjem. Og de som ikke reiser hjem, drar kanskje (i et normalår, vel å merke) til varmere strøk.

Men for de eventyrlystne kan det være mer eksotisk å flytte rundt 3000 kilometer nord; til Bodø.

Det har det spanske paret Tamara Carrillo og Manuel Jesus «Lolo» Ortiz Toribio gjort. Med seg på flyttelasset har de tre barn.

Familien fra Spania forlot nylig varme og solfylte Sevilla for å jobbe på et fotballakademi i Bodø – i årets mørkeste tid, midt under en pandemi og rett før jul.

Og dét uten å kunne verken norsk eller engelsk. Men én ting kan de: fotball.

Tamara Carrillo og «Lolo» Ortiz Toribio har flyttet fra Spania for å bli spillerutviklere på IK Junkerens fotballakademi i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Måtte forberede dem på været

De har begge vært fotballspillere på toppnivå i Spania, og er hentet til Bodø for å jobbe som spillerutviklere på fotballakademiet IK Junkeren.

Akademiet er grunnlagt av en venn av familien, den tidligere Bodø/Glimt-spilleren José Isodoro.

– Det er mye nytt ved å flytte hit, men var det én ting jeg måtte forberede dem på, så var det været, ler han.

Tidligere Bodø/Glimt-spiller Jose Isodoro. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

For med Afrika som nabo i sør, er Sevilla i Sør-Spania naturligvis veldig annerledes enn deres nye bosted.

De må for eksempel bruke vintersko for første gang. Og ikke minst: kle av seg skoene i gangen før de går inn.

– Det gjør vi ikke i Spania! Men til gjengjeld holder gulvet seg renere mye lenger, ler Tamara.

Den spanske familien i Bodø ser på bilder hjemmefra i Sevilla i Sør-Spania, hvor de har et basseng i hagen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ville bryte rutinene

De to er vant til å reise mye i forbindelse med fotballen, men de siste årene har de oppholdt mest hjemme i Sevilla, i alle fall for Tamara.

– Jeg har savnet å flytte på meg. Det er godt å bryte rutinene innimellom, sier hun.

Dermed takket de ja da José Isodoro inviterte dem nordover. De forlot villa med basseng, og flyttet inn i ei spartansk leilighet i Bodø sentrum – uten en eneste leke med i kofferten.

Planen er å være her i to år.

Foreldrene kan lite engelsk. Men de klarer likevel å gjennomføre treninger med norsk fotballungdom.

– Det hadde jo gått bedre dersom jeg snakket bedre engelsk, det er klart. Men fotball er et internasjonalt språk, og vi får til mye med litt engelsk og bevegelser, sier Lolo.

Barna skal gå på internasjonal skole og i norsk barnehage.

Og mens foreldrene leter etter engelsklærere, er Naiara på ni år er allerede i full gang med å lære seg det nye språket:

Tryggere og friere i nord

Siden det er pandemi, får de ikke sett familien sin på en god stund. Likevel er de takknemlige for å være i Norge nå.

– Vi holdt oss mye innendørs, og var redde for å gå ut på gata, forteller «Lolo» Ortiz Toribio.

Spania innførte en av de strengeste nedstengingene i Europa i begynnelsen av pandemien. I mars ble folk bedt om å holde seg innendørs, butikker og skoler ble stengt.

Det ble også det første landet i Europa med over én million koronasmittede under pandemien.

Spanjolenes nye hjemby: Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Både Isodoro og det ferske Bodø-paret synes det er mye som er annerledes i nord. Folk virker litt mer sjenert, og været er naturligvis våtere, kaldere og mørkere.

Men når Naiara (9) skal trekke frem en av de største forskjellene, sier hun:

– At vi kan gå ut på gata alene. Det er veldig annerledes. I Spania er det farligere og vi må passes mer på, sier hun.

Og dét uavhengig av pandemi eller ikke.