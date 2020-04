Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Spania ble hardt rammet da koronapandemien slo inn over Europa. Til sammen 20.453 personer har mistet livet så langt.

Det tilsvarer 42,6 dødsfall per 100.000 innbyggere. Det gjør at det solrike landet har den tvilsomme ære av å være på topp-tre over land i verden som har flest dødsfall knyttet til covid-19.

Myndighetene svarte med sterk lut. 14. mars stengte de samfunnet med portforbud og restriksjoner. Bøtene for å bryte portforbundet ligger på mellom 601 og 10.400 euro (6700 til 117.000 norske kroner).

Voksne får kun lov til å gå på matbutikken, til apoteket eller til arbeid – dersom arbeidsplassen anses som viktig nok. Barn får ikke forlate hjemmet overhodet.

Gryende håp

BEFRI BARNA VÅRE! Borgermesteren i Barcelona Ada Colau oppfordret de sentrale myndighetene i Spania til å sette barna fri. Foto: JOSEP LAGO

De siste dagene har imidlertid koronakurven vist en etterlengtet utvikling. Veksten i nye dødsfall har avtatt, i likhet med tallet på antallet nye bekreftet smittede.

Søndag registrerte Spania 410 nye dødsfall, noe som er det laveste på nesten en måned.

I en tale til folket lørdag sa statsminister Pedro Sánchez at Spania nå har lagt bak seg «de mest ekstreme øyeblikkene», men at det fortsatt er en lang vei å gå.

På tross av det gryende håpet, forlenget statsministeren unntakstilstanden fram til 9. mai.

«Befri barna våre!»

De svært strenge smitteverntiltakene har ført til økt press på statsministeren for å lette på noen av dem, skriver BBC.

Tidligere denne uka sa borgermester Ada Colau i Barcelona at det var på tide å sette våre små fri, skriver la Vanguardia.

Også andre foreldre og barneorganisasjoner er bekymret for hva den langvarige innestenginga kan få av konsekvenser for barnas emosjonelle og mentale helse.

«Ikke vent lenger: Befri barna våre!» krevde Colau. Hun tryglet myndighetene om å la barna få lov til å forlate huset noen minutter.

Leker henger på ei snor mellom bygningene i byen Ronda i Sør-Spania. Foto: JON NAZCA

Kan slippe litt ut om ei uke

Denne helga kom svaret fra statsminister Pedro Sánchez: Fra 27. april skal barn under 12 år få litt mer luft – i kontrollerte former, skriver El Diario.

– Naturligvis kommer disse utfluktene til å være begrenset, understreker Sánchez, som sier myndighetene vil komme tilbake til mer konkrete regler for varighet og avstand for barneturene.

Ifølge statsministeren er de veldig klar over påkjenninga barna lider under, og at denne lettelsen vil gi barna muligheten til å «glede seg over litt frisk luft», skriver El Pais.

Statsministeren la til at dette var den eneste lettelsen myndighetene ville tillate fram til mai. Først da skal de vurdere andre lettelser, om pandemien utvikler seg rett vei.

I Norge åpner barnehager mandag etter at de alle ble stengt 13. mars. Danmark, Finland og Sveits har allerede begynte å åpne skoler og butikker, og flere land er ventet å følge etter.

