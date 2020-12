Simen (31) mistet jobben i SAS – nå går hjertesukket hans viralt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var vel ingen som for ett år siden kunne forutse at flybransjen skulle kollapse i løpet av 2020.

Men det har den virkelig gjort.

I løpet av året har SAS, Norwegian og Widerøe sagt opp flere tusen ansatte.

En av dem er 31 år gamle Simen Follesø Røiseland.

Etter å først ha blitt permittert, fikk han i mai oppsigelsesvarsel. Den gang trodde både han og mange av hans kollegaer at varslet kom til å bli trukket tilbake.

– Men så kom både andre og kanskje en tredje bølge. I går hadde jeg min siste dag på jobb i oppsigelsestiden.

Dette flotte synet er det nok mange piloter som blir å savne. Foto: Simen Follesø Røiseland

Røiseland har drømt om å bli pilot siden han var fem år gammel og jobbet hardt i flere år for å nå målet.

Han rakk bare å jobbe i SAS en kort stund, før det hele var over. Kvelden før sin siste dag på jobb, kvernet tankene om bransjen han nå for en stund er tvunget til å forlate.

– For ett år siden var flytrafikken all time high. Framtiden så kjempelys ut. Alle hadde stjerner i øynene. Så kom covid-19 ut av intet.

Det er i all hovedsak pandemien som gjør at 31-åringen nå står uten jobb.

Men det som bekymrer ham, er hvordan et nytt selskap har gjort sitt inntog i en periode der flyselskapene ligger med brukket rygg.

– Traff tydeligvis en nerve

I et langt Facebook-innlegg skrev han sine refleksjoner rundt dette. Der ber han flypassasjerer om være bevisst på sin forbrukermakt.

«Vedlikehold, trening og en bærekraftig luftfart koster penger, og det kommer ikke gratis. Ei heller kommer det for 49kr».

Han skriver videre at «Du kan velge å fly fra Oslo og Tromsø for prisen av en pølse. Men på samme måte som pølse ikke alltid nødvendigvis er det sunneste alternativet, håper jeg man også gjør en tilsvarende vurdering når man velger flyselskap i fremtiden».

Facebook-innlegget på hans private konto har i skrivende stund fått over 4000 reaksjoner og 2200 delinger.

– Det traff tydeligvis en nerve. Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at det er det samme i offshore og transportnæringen. Det som er spesielt for denne bransjen er at flypassasjerer har en direkte forbrukermakt.

Samtidig er det mange som kommenterer at de er glad for et nytt flytilbud.

– Særlig folk nordpå og i Finnmark sier de ønsker konkurransen velkommen. De har jo hatt et svindyrt flytilbud i alle år, så sånn sett kan jeg forstå det. Det er lett å sitte på sentrale Østlandet og si at man ikke skal velge det billigste.

Selv har han ikke gitt opp drømmen om å gå tilbake til jobben som pilot.

– Vi har et fortrinn i SAS, så vi står i kø utenfor døra når de begynner å ansette igjen. Folk kommer til å reise igjen, men om nivået blir det samme som før covid-19 er ikke sikkert.

NRK har vært i kontakt med det ungarske Wizz Air, som er flyselskapet Røiseland viser til. Selskapet har så langt ikke svart.

Mandag ble det kjent at Wizz Air saksøker flere norske kommuner og fylker for å ha boikottet selskapet.

Tungt år

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian skriver i en e-post til NRK at Norwegian nå har rundt 600 ansatte på jobb.

Det er betydelig ned fra 11.000, som selskapet hadde på det meste.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, forteller at omtrent 1300 SAS-ansatte i Norge er sagt opp i løpet av året. Rundt 800 er permittert.

Han håper 2021 blir et bedre år for flybransjen.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff. Foto: SAS

– Det er en viss optimisme i reisemarkedet, men det kommer til å ta tid. Etter sommeren er det grunn til å tro at det tar seg opp igjen. Ikke i nærheten av de nivåene vi kjenner fra tidligere. Vi regner vi er på 80-85% av det vi var på før covid-19 i 2022, sier Eckhoff til NRK.

