Gven (20) har kuttet sosial kontakt for å kunne reise hjem til jul

Helt siden 20 år gamle Gvendolin Kugappi flyttet fra Sørfold i Nordland til Drammen, har hverdagen vært preget av mye tid inne på hybelen.

Siden utbruddet har rundt 1500 personer med bostedsadresse i Drammen fått påvist smitte med korona. Det er ikke medregnet studenter som fortsatt har bostedsadresse fra hjemstedet.

Slik så fadderuka ut for studentene i Drammen i år. Illustrasjon: Skjermdump

Fadderuka forbindes ofte med fyll og fest.

Det som kanskje er enda viktigere er å knytte bånd, og kanskje få seg en ny venn på sitt nye bosted.

Året 2020 er mye annerledes også fadderuka. Etter et par dager er det stopp.

– Det gikk ikke helt som planlagt på grunn av korona. Som for de fleste studentene i år, ble det ikke noe normal fadderuke, sier hun.

– Berg-og-dal-bane

Å bli kjent med medstudentene har tatt mer tid enn vanlig. Når det drar seg mot vinter har hun likevel blitt nærmere kjent med noen av medstudentene.

– Det kan gjøre en del med trivselen min. jeg føler, og jeg vet at mange har opplevd dette halvåret som ensomt. Når man har det litt tungt, er det lett å begynne å lure på om dette var rett eller ikke.

Bildet viser Gvendolins snapper av sitt liv i isolasjon på hybelen over tre dager.

Det blir mye tid inne på hybelen.

Gven forteller at hun har lært mye av situasjonen vi står oppe i, og hvordan man skal håndtere den. Selv om hun mener hun egentlig ikke har noen grunn til å ha det tungt, er noen dager tøffere enn andre.

– Det er et veldig sånn berg-og-dal-bane liv. Det går veldig opp og ned. Det er mange som har det tøft nå tror jeg.

På 20-årsdagen fikk Gvendolin symptomer på luftveisinfeksjon. Bursdagsfeiringen ble byttet ut med koronatest.

Gven leier i samme bolig som tre andre. Mye tid har blitt tilbrakt inne på hybelen i Drammen det siste halve året. Foto: Privat

Dobbelt så mange kontakter hjelpetjenester

At mange har det tøft er neppe en overdrivelse.

Koronaviruset har ført til dødsfall, sykdom og frykt for mange, men også ensomhet og isolasjon.

Line Toft er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom.

Line Toft sier pågangen fra unge som sliter psykisk har vært enorm etter koronautbruddet. Foto: VG Partnerstudio

Nærmest i takt med at pandemien har økt i omfang, har de merket en omfattende pågang.

Det er spesielt unge mennesker som er ensomme og redde. Mange vet ikke hvor de skal få hjelp.

– Vi får veldig mange meldinger om ensomhet, mange sliter med selvmordstanker, frykt og angst. Når det kommer nye tiltak og restriksjoner, dobles også antallet som tar kontakt på vår chat.

En «flodbølge» av unge med psykiske utfordringer

Toft sier at man parallelt med viruset står midt oppe i en «flodbølge» av unge som opplever psykiske utfordringer for første gang.

De frykter økning i antallet selvmord og mener viruset kan ta flere liv om ikke unge får bedre hjelp.

– Både vi og de vi samarbeider med får alle de samme meldingene om unge mennesker som planlegger å avslutte livet. Det er særlig unge som sliter. De synes ofte at det er vanskelig å snakke med sine nærmeste om at de har det veldig vanskelig, sier Toft.

Nå etterlyser hun en beredskapsplan for psykisk helse.

– For hver dag eller uke som går og for hvert tiltak er det nye mennesker som sitter og har det tungt. Det må bli ekstremt mye lettere å finne hjelp. Både nasjonale myndigheter og kommunene må ta seg sammen og sikre at det er tydelig hvor man kan få hjelp, sier hun.

– Hjerteskjærende

– Det er hjerteskjærende å høre at så mange sliter. Det er vanskelig å forstå hvordan det er å slite psykisk hvis man ikke har opplevd det selv. Jeg har vært i kontakt med en psykolog. Det har vært kjempegreit å få bekreftet at det er helt vanlige tanker, forteller Gvendolin Kugappi.

Den 17. november kommer svaret hun har ventet på.

Negativ.

Ikke den beste bursdagsgaven man kunne ha fått, men en liten opptur. For 20-åringen ble opplevelsen likevel et vendepunkt. Hun har tatt et valg.

For å i størst mulig grad sikre at det blir en fin jul Vil hun isolere seg mest mulig de neste ukene.

– Når testen heldigvis kom tilbake og var negativ, tenker jeg at jeg tror ikke jeg tør å utsette meg for smittefare. Jeg tenker å bare isolere meg litt for å komme meg hjem til jul.