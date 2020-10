– Galskap å bruke 36 milliarder på nye kontorlokaler i Oslo

Dette svarer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) på NRKs spørsmål om det nye regjeringskvartalet:

Er 36 milliarder en rimelig sum for et nytt regjeringskvartal?

– Det er feil at nytt regjeringskvartal vil koste 36 milliarder kroner. Kostnadene for alle byggetrinnene men også medregnet sikker teknisk infrastruktur, ombygging av Ring 1, 22. juli-senter og minnested, samt flytting fra og istandsetting av leide lokaler er av ekstern kvalitetssikrer anslått å koste mellom 26,1 og 36,5 milliarder kroner.

Det er dyrt, men det er nødvendig å bygge nytt regjeringskvartal etter terrorhendelsen i 2011. Hovedårsaken til at det blir dyrt er at sikkerheten må bedres for at vi skal unngå liknende hendelser. Dessuten er grunnforholdene slik at massene må håndteres som spesialavfall. I tillegg til kontorarealer skal en del av arealene brukes til blant annet statsbesøk og pressesenter. I regnestykket hører det også med at salg av Grubbegata 1, R6 og Victoria terrasse som blir ledige, vil bringe salgsinntekter. Det er også verdt å merke seg at alle departementer betaler leie for sine lokaler i dag. Disse midlene vil gå til å betale leie i nytt regjeringskvartal, og finansierer en ikke ubetydelig andel av kostnadene for de framtidige departementslokalene.

Har departementet planer om å nedskalere prosjektet?

– Prosjektet er allerede nedskalert gjennom reduksjon i areal per ansatt og at støttefunksjoner er flyttet ut av kvartalet. Vi vil følge utviklingen i antall ansatte og se på omfanget av byggetrinn 2 og 3 når de skal prosjekteres og legges frem for Stortinget.

– Senterpartiet og SV ønsker at vi skal la departementene være i de byggene de er i dag. Det vil bli svært dyrt fordi det er nødvendig å sikre dem for permanent, ikke bare midlertidig bruk. I tillegg vil det innebære inngripende tiltak i byen rundt Victoria terrasse og andre bygg, at bussrute 37 ikke kan gå i Akersgata og at Ring 1 må stenges.

Hvorfor er det nødvendig å samle hele regjeringen på ett sted?

– Det er tre hovedgrunner til det: For det første av hensyn til sikkerhet. Politidirektoratet anbefalte i 2012 at departementene av sikkerhetsmessige grunner burde samles, og dette er derfor lagt til grunn i den videre planleggingen. For det andre vil en samling av departementene vil gi bedre mulighet for arbeid på tvers mellom departementene. Det er viktig siden mange av de store utfordringene vi står overfor, som for eksempel klima, må løses på tvers av departementenes politikkområder. For det tredje gir dette grunnlag for en langt mer effektiv drift av departementene og bygningsmassen.

Hva sier departementet til dem som mener man bør se på prosjektet på nytt?

– At det er et dyrt prosjekt, men at det er nødvendig. Å velge å ikke gjøre noe har også betydelige kostnader, fordi det krever permanent sikring av bygningene, og vil ha negative konsekvenser for bymiljøet med stengning av gater.

Forstår departementet at folk ute i distriktene, som må tåle tøffe prioriteringer, mener at også staten må vise moderasjon i pengebruken når det gjelder utbygginger?

– Ja. Dette er et dyrt prosjekt, og jeg har forståelse for at folk stiller spørsmål ved dette. Men det er nødvendig