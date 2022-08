Foreløpige tall fra Nord Pool viser at det blir nok en strømprisrekord i Oslo, Bergen og Kristiansand tirsdag.

Snittprisen blir nærmere 6.5 kroner per kilowattime.

– Denne vinteren blir vanvittig tøff. Vi ser bare konturene av hvordan det kan bli, sier Johnny Horsdal til NRK.

Han er forvaltningssjef hos SKS Handel, handelsselskapet til Salten Kraftsamband som er ledende produsent av kraft i Nord-Norge.

Til sammenligning blir prisene å ligge på rundt 11 øre per kilowattime i Tromsø.

Kan noe gjøre situasjonen bedre for de i Sør-Norge?

Horsdal mener industri og næringsvirksomhet burde anerkjent at det er fulle magasiner lenger nord – og satt seg på toget.

– Nå bør de støvsuge alt som er av lokaler og personell. Togene nordover burde vært smekkfulle.

Flytt all mulig aktivitet nordover

De dyre strømprisene «halve» Norge må tåle er på ingen måte et norsk fenomen.

Noen land har det langt verre og det er ulike kriseløsninger fra land til land.

Sør-Norge går ifølge Horsdal i SKS en knalltøff vinter i vente.

Men en potensiell demper kunne vært at folk pakket sekken og dro nordover.

– Per nå er det flere aktører som reduserer aktiviteten på grunn av høye priser. Flere bør virkelig vurdere å flytte til et område der prisen er lavere. De må reagere raskt og være handlekraftige.

Johnny Horsdal mener flere aktører burde vurdere om de skal flytte deler av industrien nordover. Foto: benjamin fredriksen / nrk

Han peker på at dette ville medført mindre trykk på strømbruken i Sør-Norge.

En eventuell strømstøtte eller et pristak vil derimot gjøre det motsatte.

– Jeg er usikker på at statsstøtte er løsningen. Det vil øke forbruket. Da må vi heller flytte forbruket nordover.

Må prioritere rett

Det mangler imidlertid ikke på nyheter om planlagte store nyetableringer i strømparadiset i Nord-Norge.

I Mo i Rana bygger de batterifabrikk til 17 milliarder kroner.

I Narvik vil Aker Horizons og Røkke investere 50 milliarder kroner på grønn industri.

Men det er ikke alltid kommunene jubler over at kraftkrevende industri tar turen nordover.

I Hadsel har et datasenter som utvinner kryptovaluta skapt debatt. Lederen for Hadsel Arbeiderparti, Bengt Are Pettersen, mente dette ikke er rett måte å bruke verdifull strøm.

– Jeg føler vi blir utnyttet fordi vi har billig strøm.

I nabokommunen, Øksnes, har de også fått forespørsler om utvinning av kryptovaluta.

Per nå er det svært rimelig for strøm i Nord-Norge og i Øksnes. Foto: Allan Klo

– Det har vært lite begrensninger for hvem som kan ta ut strøm. I fremtiden er vi nødt til å prioritere og ta gode valg for hvordan barna våre får det i fremtiden, sier ordfører John Danielsen.

Han understreker at kommunene er nødt til å gjøre harde prioriteringer hvis det skulle bli slik at flere og flere ønsker å etablere seg i Nord-Norge.

– Er eksempelvis kryptovaluta noe vi ønsker å bruke strømmen vår på? Sløser vi vil det være for lite strøm i Nord-Norge også om noen få år.

Tveegget sverd

Horsdal i SKS sier det kan være positivt for flere om noe av industri flyttes lenger nord.

For det første vil det dempe trykket på strømprisene i sør – som kan gi lavere pris for folk flest.

For det andre vil det øke trykket på prisene i nord. Det kan være gode nyheter for kommuner som i lengre tid har tapt penger på lave strømpriser.

– Lave strømpriser går over tid utover skoler, barnehager og annen velferd i kommuner som er avhengig av inntjening på konsesjonskraft, forklarer Horsdal.

Nordlands største kommune, Bodø, merker at prisene er lave.

Kommunedirektør Kjell Hugvik sier de lave prisene på strøm kan gjøre situasjonen krevende.

Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er en glede for forbrukeren og industrien i nord, men igjen fører det til at eierne får mindre inntekter. Det er et tveegget sverd, forteller Hugvik til avisa Bodø Nu.

Befolkningen i Bodø vil imidlertid ikke merke at kommunen tjener mindre på strøm i år.

– Vi vil nok se resultatet av dette til neste år, sier Hugvik.

De siste ukene har riktignok prisene i Nord-Norge økt noe.

– Vi kommer ikke opp på de nivåene som vi ser i sør, men vi er på vei mot et litt høyere nivå. Mot slutten av året kan vi ende på rundt 30–40 øre, avslutter Horsdal.