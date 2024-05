Se faktaboksen litt lenger ned i saken for en oversikt over hvor mye du kan forvente å tjene.

– Det fine med den jobben er å kunne gi litt glede til beboerne, sier Agathe Morsund fra Bodø.

Hun er inne i siste innspurt av ungdomsskolen, og planene for i alle fall deler av sommeren er allerede lagt.

– Jeg skal jobbe ved Mørkved sykehjem, forteller hun.

Det er andre året hun jobber på sykehjemmet. En jobb tiendeklassingen fattet interesse for via skolen.

SPARE: Hanna Braseth og Agathe Morsund satser på å spare en god del av pengene de tjener i sommer. Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har et valgfag som heter Innsats for andre, hvor jeg jobbet i en barnehage. Så fikk jeg vite at de trengte hjelp på sykehjemmet.

Agathe er som mange på sin alder.

7 av 10 unge mellom 15 og 24 år jobber i løpet av sommermånedene, i alle fall i 2022, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. De kommer ikke til å presentere tall for 2023 eller prognoser for 2024, men alt tyder på at sommerjobbmarkedet ser lignende ut også i år.

Og det er tydelig hvilke typer jobb som var mest utbredt blant unge folk i sommerjobb:

Dette er de mest vanlige sommerjobbene Ekspander/minimer faktaboks Salgsyrker, inkludert butikkmedarbeidere og gatekjøkken- og kafémedarbeidere

Pleie- og omsorgsarbeidere, inkludert pleiemedarbeidere, helsefagarbeidere og barnehage- og skolefritidsassistenter

Yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitører Vi finner over 50 prosent av unge i alderen 15–19 år i ett av disse tre yrkene, hvor salgsyrker er størst med over 30 prosent. De samme tre yrkene er på topp for 20–24-åringer, hvor over 40 prosent har ett av disse tre yrkene. Kilde: SSB

Sommerjobb er viktig erfaring

For mange er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet.

Og ifølge Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO, ønsker mange arbeidsgivere å gi unge folk en mulighet om sommeren.

– Det handler om å gi ungdommen arbeidserfaring og muligheten til å bidra.

Hornnes tror også at rekruttering er en viktig motivasjon når bedrifter ansetter unge folk.

– Mange unge skal jo velge en retning for utdanningen sin. At de da får muligheten til å prøve ut ulike deler av arbeidslivet er viktig.

Til høsten Agathe Morsund har søkt seg på studiespesialiserende linje på videregående. Men hun tror absolutt at et yrke innenfor helsesektoren kan være aktuelt for henne i fremtiden.

Blant annet på grunn av erfaringene hun har fått fra sin sommerjobb på sykehjem.

Det samme gjør venninna Hanna Braseth.

ERFARING OG NYE FOLK: Tiendeklassingene Hanna Braseth (til venstre) og Agathe Morsund gleder seg til nye erfaringer og å møte nye folk når de skal jobbe i sommer. Foto: Petter Strøm / NRK

Hun har søkt jobb både på sykehjem og i butikk, og venter fortsatt på en avgjørelse.

– Jeg tenker det er viktig å få arbeidserfaring så tidlig som mulig. Jeg har søkt helsefag til neste år, så en jobb på sykehjem vil jo være en fin arbeidserfaring. I tillegg er en jobb i butikk sikkert aktuelt seinere, sier hun.

– Hvordan er det å gå og vente på et svar?

– Jeg er jo ganske spent, men jeg håper jo på at det går veien.

Og for deg som er ung og på utkikk etter sommerjobb, er markedet bra.

POSITIVT: Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO, synes det er ypperlig at unge får prøve seg i arbeidslivet om sommeren. Foto: LO

Godt marked for dem som vil ha sommerjobb

De siste årene har arbeidsledigheten vært lav og etterspørsel etter arbeidskraft høy. Slik er det også i år, så det ser ut til å bli en god sommer for dem som ønsker seg en sommerjobb, selv om mange allerede har skaffet seg sommerjobb:

På Finn ligger det nå ute drøye 3.200 stillinger med søkeordet «Sommervikar».

På trinnet til Hanna og Agathe er det et flertall av ungdommene som har eller har søkt sommerjobb

Og i jakten på sommerjobb, eller i jakten på sommervikarer, har både Sindre Hornnes i LO og seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Trine Elise Hammer, noen råd til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dette må du huske på når du starter i sommerjobb

– Det er positivt at unge får prøvd seg i arbeidslivet tidlig så lenge forutsetningene for å ha ansatte under 18 år ansatt er ivaretatt av arbeidsgiver. De unge vil jo lære om både plikter og rettigheter, arbeidsmiljø, gleden ved å tjene egne penger og det å gjøre en god jobb, skriver Hammer i en e-post til NRK.

Videre forteller hun at det er krav om at arbeidsgiver skal gjøre en særskilt risikovurdering for ungdom.

For eksempel må de ta hensyn til manglende arbeidserfaring, at ungdom har lav bevissthet rundt sikkerhet, at de unge arbeidstakerne ikke er oppmerksomme på risiko og at de kan være umodne på enkelte områder.

– Det er også viktig å huske på at det er egne regler for pauser, arbeidstid og fritid for unge under 18 år, skriver Hammer videre.

Sindre Hornnes i LO oppfordrer derfor alle arbeidsgivere til å ta en titt på sine rutiner før sommeren.

– Når det er unge arbeidstakere som skal jobbe, er det viktig at de er trygge på jobb. Bedriftene må børste støvet av rutinene sine og sørge for at ungdommen får god oppfølging. Du er ikke ferdig opplært før du føler deg trygg i jobben du er satt til å gjøre, sier han.

Og de unge arbeidstakerne bør huske å sette seg inn i et par ting før de starter i jobben sin.

Les også Selskap trekte tilbake sommarjobbtilbodet til Victoria (24)

Dette må du sjekke når du får sommerjobb

Én ting er å se nøye over arbeidskontrakten, blant annet for å vite hvor mye du skal jobbe.

– Dersom du for eksempel takker ja til en halv stilling, så har du krav på lønna til en halv stilling, men du må òg jobbe den halve stillinga. Videre kan verken du eller arbeidsgiveren kreve at du skal jobbe mer eller mindre enn det, sier Hornnes, som minner om at det er viktig å passe på at arbeidsgiveren følger loven. For eksempel med tanke på overtidsbetaling.

Så mye skal du i alle fall tjene Ekspander/minimer faktaboks Så mye skal du tjene dersom du jobber med overnatting, servering og catering: 16 år: 128,58 kroner i timen

17 år: 138,08 kroner i timen

18 år: 152,34 kroner i timen

20 år, og etter 4 måneders praksis dersom du er over 18 år: 190,79 kroner i timen. Så mye skal du tjene dersom du jobber med renhold: Under 18 år: 165,05 kroner i timen.

Over 18 år: 216,04 kroner i timen Så mye skal du tjene dersom du har sommerjobb innenfor jordbruk eller gartneri: Under 18 år: 124,9 kroner i timen

Over 18 år frem til 12 ukers ansiennitet: 144,9 kroner i timen

Deretter ut over 12-24 ukers ansiennitet: 150,4 kroner i timen. Kilde: Arbeidstilsynet

– Så du kan for eksempel ikke avtale mindre overtidslegg enn 40 prosent av timelønna. Det er en regel. Og så er det en del andre rettigheter man har, blant annet når det gjelder forutsigbarhet for dem som jobber og opplæring.

Hornnes anbefaler også unge som skal ut i jobb om å melde seg inn i et fagforbund. På den måten har du noen å støtte deg på dersom du trenger hjelp i arbeidslivet.

– Eventuelt så er det jo mulig å kontakte LO sin sommerpatrulje, sier han.

De skal ut på turné når sommerferien starter, men allerede mandag åpner de både telefon- og e-posttjeneste hvis du skulle lure på noe.

Kontakt LOs sommerpatrulje Foto: LO / Geir Anders Rybakken Orslien Ekspander/minimer faktaboks Telefon: 416 16 666

E-post: sommerpatruljen@lo.no

Facebook: LOs sommerpatrulje

Instagram: LOs sommerpatrulje

Agathe Morsund og Hanna Braset gleder seg til å jobbe litt i sommer.

– Jeg gleder meg til å møte nye folk og få mer erfaring. Ja, og til å jobbe med noe jeg interesserer meg for, da, sier Hanna.

Men ingen av dem føler seg helt trygg på hvilke rettigheter de har, og hvilke krav de kan stille, når de skal ut i sommerjobb.

BINGO: Agnethe Morsund fikk også arrangere Bingo på Mørkved sykehjem da hun jobbet der i fjor sommer. Foto: Agnethe Morsund

– Jeg vet i alle fall at det finnes en minimumssum for hva vi skal tjene. Og så man får også ekstra for å jobbe om kvelden, sier Agathe.

– Gjør du noe for å sikre deg og passe på at du får det du har krav på?

– Jeg gjør ikke det sjøl, men mamma gjør det.