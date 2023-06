Selma Johansen og Fiona Torrisen (14) er ikke alene om å ha sikret seg en jobb i sommermånedene.

I fjor hadde 7 av 10 unge mellom 15 og 24 år en sommerjobb. Mye tyder på at mange unge skal jobbe i løpet av sommermånedene i år også, ifølge SSB.

Men uansett om du skal selge is på torget i Bodø, klippe plen eller vaske gulv, så er det greit å vite hvilke rettigheter du har.

– Det er viktig å vite hvilke rettigheter man har for at du er trygg på at du får det du har rett på, mener Johansen.

Og om det er noe du er usikker på, spør vår eksperter.