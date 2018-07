Søket etter Truls Henrik avsluttes: – Trist at han ikke ble funnet

– Etter en grundig vurdering avsluttes i dag det aktive søkearbeidet og man går over i en overvåkingsfase. Det vil si at vi vil følge med på land og i havoverflaten.

Det sier Per Erik Kalland Hagen, leder for geografisk driftsenhet Lofoten og Vesterålen i Nordland politidistrikt i en pressemelding fra politiet.

23 år gamle Truls Henrik Johansen forsvant etter en ulykke til havs, fredag 15. juni.

Siden den gang har store ressurser blitt tatt i bruk for å finne mannen, men uten å lykkes.

– Målet og ønsket har hele veien vært at vi skulle finne savnede. Det har vi dessverre ikke klart, sier Hagen.

Berømmer letemannskapet

I pressemeldingen står det i detalj alle midler som har blitt brukt i søket etter Johansen.

NRK skrev i forrige uke om likhundene fra Sverige som har deltatt i søket.

– Det er betydelige ressurser som har blitt brukt i søket, deriblant dykkere, likhunder og ulike sensorer for søk under vann. Det er også gjort en betydelig innsats av frivillige mannskaper, sier Hagen.

Hundene markerte etter spor på fredag, men dykkerne fant ingenting. Politiet berømmer nå de frivillige som har vært med i søket.

– Politiet vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i søket, for den innsats som hver enkelt har lagt ned i et forsøk på å finne savnede.

Fortsetter etterforskningen

Bakgrunnen til hvorfor Johansen falt på sjøen er fremdeles ikke klart, og til tross for at liket ikke er funnet, understreker politiet at de fortsetter etterforskningen.

– Saken etterforskes fortsatt med full styrke, og siktelsene til de tre som er siktet i saken opprettholdes.

Det sier Steffen Ravnåsen, påtaleleder i Lofoten og Vesterålen.

Kompisen til Truls Henrik Johansen, Rudi Mortensen, er naturlig nok skuffet over at vennen ikke er funnet, men har forståelse for politiets innstilling.

– Nei, hva skal man si. Det er jo synd at de ikke klarer å finne han, men det er vel ikke mer å gjøre. Vi må bare vente å se hva som skjer.

Mortensen har samlet inn 550.000 kroner som skal gå til å hjelpe i fremtidige søk etter savnede.

– I redningsselskapet sier de at det skal gå til et nytt varmesøkende kamera på redningsskøyta vi har her på Myre.

– Hvordan er det å miste ham på denne måten?

– Man lever jo med det, men det er tragisk at noe sånt skal skje. Det er jo helt forferdelig. Det er nå en ting om det kun hadde vært en ulykke. Sånn som det ser ut nå virker det som om det er noe kriminelt inne i bildet. Det syns jeg er dumt.