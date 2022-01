Flere skred i Nord-Norge – skredfaren er betydelig

Like før klokka 07 fredag morgen kom det melding om ett eller flere snøskred over Beisfjordveien i Narvik kommune i Nordland. Strømlinjen i Beisfjord skal være kuttet. Nødetatene er i arbeid, skriver politiet.

Dette er andre gang på under en uke at det går skred og ras i området.

– Foreløpig vet vi at raset har gått 500 meter vest for det forrige skredet. Vi har fått melding fra politiet hvor man er usikre på om det er ett eller flere skred. Det prøver vi å få verifisert, sier beredskapssjef i Narvik kommune, Rolf Lossius, til NRK.

Det bor om lag 700 personer i Beisfjord.

– Kartlegger omfang

Beredskapssjef Rolf Lossius i Narvik kommune. Foto: Frida Brembo / NRK

Kommunen og politiet jobber nå med å kartlegge omfanget av skredet, og hva som egentlig har skjedd.

– Meldinga om skred kom for kort tid siden. Vi har en god dialog med beredskapsgruppa i Beisfjord.

Det er ikke klart om det har gått hus eller mennesker i raset. Kommunens beredskapsteam er aktivert, sier Lossius.

– Bratte fjellskrenter

– Og vi iverksetter tiltak så langt vi har mulighet. Dette koordineres av politiet.

Området bygda ligger i, har ifølge beredskapssjefen naturlige forutsetninger for skred og skredfare.

– Det er bratte fjellskrenter. Nå har vi fått varsel om skifte i vær som taler for skred av den typen natur.

Etter sørpeskredet søndag i forrige uke, var geologer på stedet flere ganger for å vurdere området.

En bolig evakuert

Mari Lillestø, operasjonsleder i politiet i Nordland. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Mari Lillestø, operasjonsleder i politiet, sier én bolig er evakuert. I området ligger det flere hytter, men det skal ikke være folk i disse.

– Så langt vet vi at det har gått ett større skred. Vi har kalt ut frivillige og øvrige politiressurser for å skaffe oss oversikt om det er folk i skredet eller ikke.

– Hva gjør politiet ut over morgenen?

– Vi har ressurser på begge sider av skredet, og jobber for å ta imot øvrige ressurser som skal jobbe for å bistå i søket, sier Lillestø til NRK.

– Vet ikke mye mer før det blir lyst

Marte Kufaas, leder av den lokale beredskapsgruppen i Beisfjord, sier de møtes nå for å få oversikt.

– Vi vet ikke så mye mer før det blir lyst. Vi har førstehjelpsutstyr klart skulle det bli behov.

Beredskapsgruppa har sjekket med den lokale fabrikken og barnehagen, hvor alle er gjort rede for.

Stearinlys og ved

– Strømmen gikk også da det forrige skredet gikk. Da fikk vi strømmen tilbake etter noen timer. Men det skal være trygt å jobbe i rasområdet.

Kufaas sier man nå må fyre med stearinlys og ved.

– Nå er folk i Beisfjord flinke til dette. Vi prøver å være forberedt. De fleste har nok hamstret mer nå enn til jul. Jeg har bedt folk om å være en god nabo og sjekke med ho gamle tante Olga om hun har fått fyrt.

– Det som er spennende når strømmen er borte, er at vi etter fire timer mister telefondekningen. Telenor har ikke aggregat på mobilmasta. Men vi kan fortsatt ringe 112, og vi har samband oss imellom i beredskapsgruppen. Vi er hjulpen sier Kufaas til NRK.

Snøskred over veien ved Reinelva. Foto: Geir Oddvar Strøm

Skred stenger europavei

Like før klokken 08:00 fredag gikk et snøskred over veien ved Reinelva, om lag 30 kilometer sør for Honningsvåg i Nordkapp. Ingen personer ble tatt av raset, men E69 er stengt fram til klokken 14.00.

– Vi antar at skredet er 30 meter bredt og 2 meter høyt. Dette er informasjon vi har fra bilister på stedet, sier trafikkoperatør Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord.

Planen er at opprydningen skal starte klokken 11.30

Det var en trailersjåfør som meldte fra om snøskredet, forteller hun.

Han fortalte at skredet gikk rett foran bilen hans. Sjåføren kjører vogntog, og står sør for skredet.

Det er ingen som er tatt av skredet, understreker Nyland.

Varsom.no melder om betydelig snøskredfare i Finnmark i dag.

Langs Finnmarkskysten er det ustabile fokksnøflak i leområder. Det er også vedvarende svake lag som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Varsom.no ber folk om å unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.

I Vest-Finnmark meldes det også om krevende forhold. «Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø», melder varslingstjenesten.