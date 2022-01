Det var like over klokken 12 i formiddag at et stort sørpeskred raste ovenfor Beisfjorden i Narvik.

Skredet gikk over Beisfjordveien utenfor Beisfjord og politiet har stengt av fire kilometer vei i området.

– Skredet var såpass høyt og bredt at vi valgte å stenge av veien for å gjennomføre en grundig undersøkelse for å forsikre oss om at det ikke var personer i skredet, sier Ulf Slettan ved politiets operasjonssentral til NRK.

– Det har vi konkludert med at det ikke er.

Det er stor skredfare i området – og i frykt for flere skred har politiet valgt å evakuere både hytter og hus i nærheten.

Skredet gikk utenfor Beisfjord, ovenfor Beisfjordveien.

Usikre på faren

Slettan forteller at geologer fra NVE allerede har vært på stedet for å undersøke skredfaren videre.

– Vi har utdannede folk på skred i båt for å vurdere området.

– I tillegg har vi evakuert noen hus og hytter vest for skredet i retning Narvik inntil videre.

Varsom.no har varslet om skredfare 4 i Ofoten. Det vil si at det ventes flere store naturlige utløste skred.

Under politiets undersøkelsene av det første gikk det et nytt skred like ved. Dette understreker at det er et område med stor skredfare.

– Skredfaren gjelder hele området i nærheten. Det er kommet mye nedbør og det er veldig vått, forteller Slettan.

Skredet raste utover Beisfjordveien. Nå er fire kilometer vei stengt. Foto: Privat

Ikke begynt ryddingen på grunn av skredfaren

I fjor gikk det et sørpeskred på riksvei 80 mellom Bodø og Fauske.

En ansatt fra Mesta var på stedet for å sjekke skredfaren, og omkom da han ble truffet.

Politiet i Nordland gjør nå fortløpende vurderinger for å være sikre på at ingen er på steder der det potensielt kan gå nye skred.

– Vi usikre på hvor stor faren er og må derfor vurdere fortløpende hva vi gjør fremover.

Det andre skredet gikk ikke helt ned til veien, men politiet velger å holde den stengt til i morgen klokken 11:00, forteller Slettan.

– Det vil gjøres vurderinger underveis på når vi kan begynne å rydde i området.

Veien er stengt fra Beisfjord til Katleberget.

– Det blir ikke gjort noe i området nå, og vi har fått ut det som er av folk. Dette er et området hvor det ofte er skredfare. Det er ikke ukjent for de som bor her at veien kan bli stengt.